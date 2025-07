Tot ce trebuie să știți despre însămânțarea norilor

Cum o tehnologie veche de 80 de ani este utilizată pentru a atenua seceta și a crește rezervele de apă

În urma inundațiilor cumplite din Texas, se discută mult despre însămânțarea norilor. Deși cu siguranță nu a cauzat aceste inundații, discuțiile despre însămânțarea norilor au ieșit din marginea atenției și au intrat în conversațiile generale.

Marshall Shepherd, meteorolog și expert în științe atmosferice cu aproximativ 30 de ani de experiență, explică ce înseamnă însămânțarea norilor și efectele ei pentru Bloomberg.

Conceptul de însămânțare a norilor

„Îmi amintesc că într-o zi toridă de vară, stăteam într-un salon de frizerie în timp ce ploua. Le-am spus frizerilor că ploaia începe sub formă de zăpadă în partea superioară a norilor. Au rămas perplecși. Să vă explic. Majoritatea furtunilor din SUA sunt cauzate de un proces numit Bergeron, sau procesul cristalelor de gheață. În cursul meu de fizică atmosferică, aprofundez mai mult aspectele fizice ale acestui proces, dar aici este suficient un rezumat”, explică Shepherd.

Norii care precipită conțin de obicei un amestec de cristale de gheață, apă supra-răcită (la temperaturi sub zero), picături de apă și vapori de apă. În timpul procesului Bergeron, conform glosarului NOAA, „cristalele de gheață dintr-un nor cresc în detrimentul picăturilor de apă lichidă supra-răcită”.

Toate norii au nevoie de „semințe” numite nuclee de condensare sau nuclee de gheață pentru a se dezvolta corespunzător. Acestea pot fi particule de praf, argilă sau polen din atmosferă. Există mai multe procese legate de temperatură, umiditate și mișcarea aerului care intervin în acest proces. Cu toate acestea, nucleele de gheață sunt foarte importante pentru formarea cristalelor de gheață în partea superioară a norilor.

Pe măsură ce cristalele de gheață cresc în dimensiune prin aglomerarea cu alte cristale de gheață sau prin absorbția apei disponibile în nori, acestea cad în cele din urmă din nor sub formă de zăpadă. Cu toate acestea, temperatura este adesea peste punctul de îngheț, astfel încât acestea se topesc, iar la sol se observă precipitații sub formă de ploaie. Dacă temperaturile sunt sub punctul de îngheț până la sol, acestea rămân sub formă de zăpadă.

Conceptul de însămânțare a norilor constă în introducerea de „nuclee de gheață” în partea superioară a norilor pentru a declanșa procesul de formare a cristalelor de gheață.

Nu este ceva nou

„Am învățat despre însămânțarea norilor când eram un tânăr student la Universitatea de Stat din Florida și am lucrat chiar cu una dintre pionierele de la NASA, dr. Joanne Simpson, care a studiat acest fenomen la începutul carierei sale”, explică Shepherd.

Însămânțarea norilor face întotdeauna parte din unitățile de studiu privind procesele de formare a norilor din cursurile de fizică atmosferică sau meteorologie radar. De obicei, lecția se încheie menționând că „studiile nu au fost concludente”.

Potrivit site-ului web al Institutului de Cercetare a Deșertului, „Această tehnică de inducere a ploii, numită însămânțarea norilor, există de mai bine de 60 de ani. Au existat sugestii privind însămânțarea norilor încă din anii 1890, dar lucrările privind înghețarea aeronavelor efectuate de General Electric în anii 1940 au fost catalizatorul final. În deceniile următoare au fost demarate mai multe studii private și federale.

Procesul implică „însămânțarea” norilor existenți cu o substanță inofensivă numită iodură de argint, pentru a oferi picăturilor de apă o particulă în jurul căreia să se adune, permițându-le să formeze un cristal de gheață.

Este recomandat să vizitați secțiunea FAQ a site-ului web al DRI, care abordează informațiile eronate și declarațiile înșelătoare de pe internet despre însămânțarea norilor în legătură cu geoingineria, chemtrails, schimbările climatice și toxicitatea iodurii de argint. Există o mulțime de confuzii între idei și concepte legate de însămânțarea norilor.

Substanțe utilizate frecvent

Iodură de argint: o alegere frecventă datorită capacității sale de a forma cristale de gheață la temperaturi sub -4 °C.

Gheață carbonică (dioxid de carbon solid): utilizată pentru răcirea rapidă a norilor, determinând înghețarea vaporilor de apă în cristale de gheață.

Alte săruri higroscopice: acestea pot atrage vaporii de apă și favoriza formarea picăturilor.

Eficacitatea sa este limitată și neconcludentă

„Deși nu este un panaceu pentru regiunile afectate de secetă, însămânțarea norilor poate crește precipitațiile sezoniere cu aproximativ 10%”, subliniază site-ul web al DRI.

Există cu siguranță companii private, state și guverne cu afirmații diferite despre eficacitatea însămânțării norilor, dar majoritatea studiilor au constatat că însămânțarea norilor nu este concludentă. Scriind despre lucrările timpurii ale dr. Joanne Simpson în Nature, Bob Houze a spus: „Deși însămânțarea norilor nu s-a dovedit niciodată fezabilă, studiile lui Simpson au dus la îmbunătățirea modelării norilor”.

Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

Multe site-uri web folosesc un limbaj foarte categoric cu privire la eficacitatea însămânțării norilor. Ar fi cu siguranță logic ca unele site-uri să fie mai agresive cu astfel de afirmații. Cu toate acestea, un raport al Oficiului de Responsabilitate al Guvernului SUA din 2024 a constatat:

„Nu există informații fiabile cu privire la modul optim și eficient de realizare a operațiunilor de însămânțare a norilor, precum și la beneficiile și efectele acestora. Fără astfel de informații, operațiunile vor fi mai puțin eficiente, iar rentabilitatea investițiilor financiare este incertă.” „Operațiunile de însămânțare a norilor pot spori precipitațiile numai în prezența tipului potrivit de nori, ceea ce limitează șansele de succes”. „Este posibil ca publicul să nu înțeleagă pe deplin procesul de însămânțare a norilor”.

Inundațiile din Texas

„Așa cum am scris , inundațiile din Texas au fost precedate de numeroase semnale meteorologice despre care meteorologii au avertizat cu câteva zile înainte. Pe 30 iunie, NOAA a identificat regiunea Texas Hill Country ca fiind expusă riscului de precipitații extreme. Combinația dintre umiditatea extremă, un sistem tropical în descompunere, un vortex convectiv de mesoscală și o depresiune înclinată erau indicatori clari ai unui eveniment de precipitații extreme. De aceea, NOAA și NWS au emis avertismente și alerte în zilele și orele care au precedat tragedia”, spune Shepherd.

Meteorologul Matthew Cappucci a scris: „Însămânțarea norilor NU provoacă inundații. Dacă există suficientă umiditate pentru a provoca o inundație, plouă deja. Este ca și cum ai stoarce apa dintr-un burete. Asta nu îți va inunda apartamentul. Dacă apartamentul tău este deja inundat, asta nu are nimic de-a face cu buretele din chiuvetă”.

„În concluzie, vă promit că experții ca mine sunt conștienți de însămânțarea norilor. Aceasta nu a fost descoperită prin căutarea cuiva pe internet”, concluzionează Shepherd.

Share this: Facebook

X