Totul a devenit rasist – chiar și artificiile

Stânga intenționează să găsească rasism peste tot și în tot, chiar și atunci când nu există. Până și fonturile pot fi rasiste acum, în timp ce realul rasism pe care îl vedem la Joe Biden sau familia sa este ignorat în mod convenabil, analizează PJ Media.

Cea mai recentă adăugare la categoria „totul este rasist” vine de la National Geographic, care sugerează că focurile de artificii sunt rasiste, deoarece „persoanele vulnerabile și comunitățile de culoare sunt expuse disproporționat la poluarea aerului în urma celebrărilor cu artificii”.

„Nu este niciun secret că artificiile pot provoca o poluare serioasă a aerului”, explică Madeline Stone de la National Geographic. „Dar nu toată lumea este expusă riscului din cauza particulelor nocive care acoperă cerul în timpul spectacolelor noastre luminoase pirotehnice. În California, de exemplu, populațiile vulnerabile sunt mai expuse la poluarea cu artificii pe 4 iulie”.

Articolul citează un studiu publicat în Journal of Environmental Research and Public Health, care susține că fumul de la focurile de artificii este comparabil cu cel al incendiilor și că „fumul de artificii poate crea un risc suplimentar – deși pe termen scurt – pentru sănătatea comunităților deja împovărate în mod disproporționat de poluarea aerului”. Anume, zonele urbane „cu rate mai mari de astm, cu mai mulți rezidenți în vârstă și un procent mai mare de copii sub 10 ani”. Aceste zone tind, de asemenea, să aibă mai mulți rezidenți de culoare și hispanici, citează articolul.

Utilizatorii Twitter au intervenit și au luat în derâdere studiul.

„Stai. Deci, eu, bărbat latino și prietenii mei din alte minorități, ne-am afumat singuri în mod disproporționat cu fum rasist de la artificii?”, a scris un utilizator.

„Sunt un liberal, dar lucrurile astea devin ridicole”, spune un altul.

„Să luăm o pauză când e vorba de rasismul care se găsește în toate”, s-a plâns un altul. „Povestea e învechită și în curând adevăratele probleme ale rasismului vor fi ignorate. Citiți din nou „băiatul care a strigat lupul”.

Traducere și adaptare

