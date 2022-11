Totul despre alegerile americane: teme importante și informații esențiale

Miza alegerilor din 8 noiembrie este controlul Congresului – Camerei Reprezentanților și Senatului – datele indicând o preluare republicană cel puțin în Cameră, cu mari șanse la Senat. De asemenea, alegerile intermediare sunt un referendum cu privire la activitatea președintelui în funcție. Rezultatul alegerilor va determina cel de-al 118-lea Congres al Statelor Unite și va avea un impact major asupra celor doi ani rămași din mandatul lui Joe Biden la Casa Albă.

Ce sunt Midterms (alegerile intermediare)?

• Alegerile intermediare sunt organizate marți, 8 noiembrie. Se organizează la mijlocul mandatului președintelui în funcție. Alegerile din acest an vor fi primele afectate de redistribuirea districtelor congresionale care a urmat recensământului din 2020.

• Circa 168 de milioane de americani sunt eligibili și așteptați să își exprime opțiunea electorală, un număr record pentru un scrutin american.

• Din aceștia, aproximativ 41 de milioane de alegători au votat deja anticipat în 47 de state, dar este greu de spus dacă aceste voturi le vor depăși ca număr pe cele din 2018, când s-a înregistrat un număr record de voturi înainte de ziua alegerilor.

• În mod obișnuit, alegerile intermediare atrag o prezență mai mică la vot decât cursa pentru Casă Albă, dar miza este întotdeauna mare și americanii sunt mai interesați ca niciodată să voteze.

• Membrii Camerei Reprezentanților candidează pentru realegere o dată la doi ani, astfel că toate cele 435 de locuri din Cameră sunt pe listele de vot pentru alegeri. Americanii vor vota și 35 în Senat: cele 34 de locuri standard, plus un scrutin special pentru a completa cei patru ani rămași din mandatul senatorului James Inhofe (Oklahoma), care se va retrage în ianuarie 2023.

• Fiecare stat american are doi senatori cu mandate de șase ani. Membrii Camerei Reprezentanților au mandate de doi ani și reprezintă districtele mai mici. Fiecare stat primește reprezentare în Cameră proporțional cu dimensiunea populației sale, dar are dreptul la cel puțin un reprezentant. De exemplu, California – cel mai populat stat – are 52 de membri în Cameră, iar Wyoming – cel mai puțin populat stat, cu circa 575,000 de locuitori – are doar unul.

• În acest moment, democrații controlează atât Camera Reprezentanților, cât și Senatul, deși majoritățile lor sunt extrem de fragile, în special în Senat.

• În Senat, democrații au 48 de mandate, iar independenții care votează cu ei alte două (Angus King și Bernie Sanders). Republicanii dețin și ei 50 de locuri, ceea ce face ca vicepreședinta Kamala Harris să fie cea care oferă votul necesar pentru a rupe egalitatea.

• În Cameră, democrații beneficiază de 220 de mandate la 212 mandate pentru republicani. Majoritatea necesară este de 218.

• Dintre cele 435 de locuri din Camera, cele mai multe sunt deținute în siguranță de fiecare dintre partide, cu aproximativ 30 în prezent descrise ca „Toss up,” putând fi câștigate de oricare dintre tabere. Zonele suburbane din state precum Pennsylvania, California, Ohio și Carolina de Nord vor fi cheia curselor pentru Cameră.

• În Senat, se estimează că circa șase dintre cele 35 de locuri contestate în mod real ar putea merge în orice direcție. Cursele esențiale aici sunt în Nevada, Arizona, Georgia, Pennsylvania, Ohio și New Hampshire.

• Americanii vor alege, de asemenea, guvernatori în 36 de state – cursele importante fiind în New York, Michigan, Florida, Georgia, Oregon, Maine, New Hampshire sau Colorado, și trei guvernatori de teritorii ale SUA, precum și numeroși oficiali în primării, districte școlare, procurori districtuali, aleși tribali.

5 teme importante ale alegerilor din 8 noiembrie din SUA

Economia

Nu mai este nicio surpriză pentru nimeni că economia Statelor Unite se află într-o stare precară. Inflația a atins recordul maxim al ultimilor 40 de ani, prețurile au explodat, în timp ce administrația Biden varsă miliarde după miliarde din banii contribuabililor în proiecte care adâncesc și mai mult nivelul de trai.

Atât președintele Biden, cât și liderii și congressmanii Partidului Democrat refuză să admită că SUA se află într-o recesiune, schimbând definițiile și limbajul din mers, sperând că americanii nu vor observa.

Recent, Nancy Pelosi, liderul Camerei Reprezentanților, a declarat că americanii nu sunt preocupați de economie și că ori de câte ori vine vorba de inflație se simte nevoită să schimbe subiectul.

„Când aud oamenii vorbind despre inflație…trebuie să schimbăm subiectul”.

Membrii administrației Biden nu se lasă nici ei mai prejos. Fiecare conferință de presă de la Casa Albă a devenit un festival de eschivări, o aruncare în derizoriu a situației reale economice, Democrații alegând să dea vina pe oricine altcineva, dar nu pe politicile lor: Vladimir Putin și războiul din Ucraina sunt principalii vinovați, urmați imediat de fostul președinte Donald Trump și Partidul Republican, lista fiind închisă de covid.

Un sondaj CAPS-Harris din octombrie arată că 73% dintre americani sunt de părere că inflația este în creștere, în timp ce 55% dau vina pe administrația Biden pentru această tendință. 57% dintre americani spun că situația lor financiară se înrăutățește.

În urmă cu doi ani, în mandatul lui Trump, Statele Unite ale Americii înregistrau cea mai mare creștere economică din istorie, cea mai scăzută rată a șomajului, în special în rândul americanilor de culoare, independență energetică pentru prima dată în 70 de ani și redeveneau un actor politic și militar global.

În octombrie 2022, inflația a atins pragul de 8.2%. În iulie era 9.1%. Prin urmare, cheltuielile unei familii americane au crescut în 2022 cu o medie de 341 dolari pe lună, iar pentru un nivel de trai asemănător anilor trecuți, americanii ar trebui să cheltuiască în plus aproximativ 11.500 de dolari pe an.

Pot afirma americanii că le este mai bine astăzi? Răspunsul, simplu, este nu.

1. Energia

Încă din perioada campaniei electorale din 2020 și imediat după preluarea funcției, președintele Biden a declarat război independenței energetice americane, combustibililor fosili. În primele zile de mandat a semnat ordine executive prin care stopa explorările și extracțiile de petrol și gaze de pe proprietățile federale, oprea proiectul major Keystone Pipeline și promova fantezia „electrică”.

Proiectele absurde și extremiste „green energy” de abandonare a motoarelor cu combustie internă, interzicerea flatulaților și râgâielilor vacilor etc., au dinamitat locurile de muncă din domeniul energetic, punând America într-o postură periculoasă de securitate, atât intern, cât și internațional. Însă cea mai dureroasă consecință a politicilor energetice greșite ale administrației Biden s-a regăsit în costul combustibilului pentru americanii care au nevoie de mașină în viața de zi cu zi.

În urmă cu doi ani SUA deveneau pentru prima dată în 70 de ani independente energetic, fiind în postura de a-și susține economia și de a exporta, pe deasupra, energie, prețul mediu al combustibilului fiind de 2.10$ pe galon la pompă.

În 2022, prețul maxim per galon a ajuns la 5.03$ național, media fiind 4.6$ pe parcursul anului.

Prețul combustibilului a început să ia avânt odată cu accederea lui Biden la Casa Albă, fiind dinamitat de fiecare politică economică adoptată de administrație și de Congresul Democrat – lucruri pe care Biden și Democrații refuză să le recunoască și să și le asume. În schimb, susțin că au contribuit la scăderea prețului combustibilului, găsind, deloc surprinzător, că alții sunt vinovați și pentru asta: Vladimir Putin, din nou, companiile private de energie, Arabia Saudită și Partidul Republican.

Însă, cel mai real barometru rămâne afișajul pompei de benzină și banii pe care americanii îi dau pentru combustibil în ultimii doi ani: în 2020, americanii cheltuiau aproximativ 105$ pe lună pentru combustibil, ca în 2022 să plătească 226$ pe lună. Automat, prețurile serviciilor au crescut cu 9%, iar alimentele cu peste 10%.

Utopicul extremismului green al Partidului Democrat a distrus economia Americii.

2. Infracționalitatea

Anul 2020 avea să arunce SUA în ghearele extremismului fascist Antifa și BLM, cu sprijinul direct politic și financiar al Partidului Democrat, întreținut de mass-media mainstream. Kamala Harris, vicepreședintele SUA, solicita donații pentru infractorii arestați pentru distrugerea proprietăților federale, incendierea orașelor și afacerilor americanilor de rând.

Politica extremistă de „defund the police”, de demonizare a forțelor de ordine a devenit prioritatea numărul unu a primarilor și guvernatorilor democrați, astfel că orașe, odată atrăgătoare, precum Portland, Los Angeles, San Francisco, Chicago, New York au sucombat sub valul agresiv de infracționalitate, la pachet cu amenințările de la cel mai înalt nivel federal – Casa Albă și Congresul – că Amendamentul II, dreptul americanilor de a purta arme și de a se apăra, va fi anulat.

Politicile democrate de eliminare a urmării penale pentru furturile până în 950$, legalizarea drogurilor de mare risc, ambițiile woke ale procurorilor generali democrați de a nu mai urmări penal o serie de infracțiuni (consum și trafic de droguri de risc, intrarea prin efracție și altele) au avut ca efect imediat o intensificare a furturilor nestingherite din magazine, care au dus la afaceri de familie ruinate, și mai grav, la pensionarea anticipată sau demisia a mii de ofițeri de poliție care nu fac față violenței de pe străzi și lipsei de personal cu care se confruntă departamentele forțelor de ordine.

Este adevărat, asaltul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021 este condamnabil și o parte din susținătorii fostului președinte Trump își merită pedepsele primite, dar este aproape imposibil de echivalat cu daunele umane și materiale produse de extremiștii de stânga cu sprijinul Partidului Democrat.

Americanii se tem pentru siguranța lor și a familiilor lor, în special în orașele și statele democrate. Americanii cer din nou forțe de ordine pe străzi, în proximitatea afacerilor lor, în cartierele unde își cresc copiii.

3. Imigrația ilegală

În mandatul președintelui Joe Biden și al Partidului Democrat, aproape 5 milioane de imigranți ilegali au intrat în Statele Unite, punând o povară grea de dus pe orașele de la granița de sud. Refuzând să admită că țara se confruntă cu o criză acută de imigrație ilegală, administrația Biden a permis cartelurilor mexicane să aducă în SUA droguri de mare risc, să opereze trafic de persoane, granița fiind o simplă ușă deschisă pentru infractorii de mare risc și teroriști.

În aprilie 2022, poliția de frontieră din Yuma, Arizona a arestat și eliberat un cetățean columbian intrat ilegal în SUA, Isnardo Garcia-Amado, în vârstă de 35 de ani, care se afla pe lista de teroriști a SUA. Sub ghidul administrației Biden, Garcia-Amado a fost eliberat pe teritoriul american cu un dispozitiv de urmărire montat pe el. Poliția de frontieră nu a putut să-l rearesteze timp de două săptămâni, din lipsă de proceduri, fiind nevoie de intervenția FBI care l-a reținut pe terorist în Florida.

În aceeași zi, a apărut vestea că FBI a descoperit un complot al ISIS de a introduce ilegal asasini în SUA prin granița de sud pentru a-l ucide pe fostul președinte George W. Bush.

O altă consecință devastatoare a granițelor complet deschise este traficul de droguri, în special cu Fentanil, un opioid sintetic care face ravagii. Asistăm tot mai mult la imagini incredibile din orașe bine cotate precum Philadelphia cu oameni care se droghează în plină stradă și rămân încremeniți în supradoze, cum doar în filmele cu zombi vezi. Conform rapoartelor de securitate internă și a multor relatări jurnalistice, Fentanil este cumpărat din China și introdus liber în SUA de către cartelurile mexicane.

La scurt timp după preluarea mandatului, președintele Joe Biden a anulat aproape în totalitate politicile administrației Trump care mențineau granițele și americanii în siguranță. Dacă nu era de ajuns că nu vor să recunoască criza de imigrație ilegală, Democrații și-au arătat adevărata ipocrizie atunci când au refuzat să primească imigranții ilegali expediați cu autobuzele de către guvernatorii republicani din Texas și Florida în Washington DC, New York, Chicago, Martha’s Vineyard, deși aceste orașe s-au declarat orașe sanctuar pentru imigranții ilegali.

Nici în ziua de azi Partidul Democrat nu vrea să admită că SUA se confruntă cu o criză de imigrație ilegală care aduce la pachet infracționalitate, droguri și nesiguranță pentru cetățenii americani.

4. Libertatea

Că vorbim de dreptul de a purta armă, componența Curții Supreme, lockdown-urile, educația copiilor și avortul, America nu s-a mai aflat niciodată sub o asemenea amenințare de destructurare a libertăților care au consacrat-o.

Agenda democrată de a controla fiecare aspect al vieții americanilor este atât de la vedere încât nimeni nu se mai chinuie să o ascundă. Planul democraților ca guvernul federal să decidă în locul statelor individuale, obsesia concentrării întregii puteri administrative, politice, economice, financiare și sociale în Washington DC reprezintă o descindere în pur comunism – și românii care locuiesc în SUA cunosc bine ce înseamnă un asemenea totalitarism.

Pandemia a fost cea care a scos la iveală tot ce-i mai comunist din Partidul Democrat. Lockdown-urile, mandatele extreme din California, Illinois, New York, Michigan – unde oamenii nu aveau voie nici măcar să iasă din casă pentru a-și uda grădina, bisericile erau amenințate cu demolarea, școlile închise, eroii din linia întâi concediați – au devenit elemente de control a vieții de zi cu zi a cetățenilor americani, un abuz de putere. Nicidecum măsuri de sănătate publică.

Libertatea Religioasă, Libertatea de Exprimare au fost țintele constante ale politicilor Partidului Democrat – pastori, biserici, creștini târâți prin tribunale pentru că în toată această perioadă și-au menținut convingerile religioase, așa cum prevede Constituția.

Puse în contrast cu politicile echilibrate pandemice ale statelor precum Texas și Florida – care au fost precaute în privința virusului, dar în același timp preocupate de educația copiilor, nevoia de închinare religioasă, economia și afacerile americanilor – este lesne de înțeles care a fost abordarea potrivită. Statele republicane au prosperat, în timp ce statele democrate s-au adâncit în suferință.

Ultimii doi ani au însemnat și o reacție tot mai vehementă a părinților împotriva școlilor publice și consiliilor școlare înțesate de progresiști și sexo-marxiști care își asumă rolul de stăpân al copiilor lor, ce educație le oferă, ce ideologie și istorie le predă, toate fără înștiințarea sau acordul părinților.

Știrile și clipurile video cu părinți care iau atitudine în întreaga țară față de consiliile școlare care aprobă cărți cu imagini și limbaj pornografic grafic pentru copiii de grădiniță, showuri de travestiți în bibliotecile publice, încurajarea copiilor să își schimbe sexul, se înmulțesc, în timp ce administrația Biden, prin Departamentul de Justiție, îi etichetează pe acești părinți „teroriști domestici” și direcționează FBI-ul să intervină.

După decizia corectă constituțional a Curții Supreme de anulare a Roe vs Wade, adică o reîntoarcere a temei avortului la nivelul decizional de stat, administrația Biden și Partidul Democrat au plonjat într-o cultură a morții, încurajând și finanțând uciderea de copii nenăscuți la nivel federal. Unele departamente ale administrației au mers până acolo încât au susținut că economia sau armata nu merg bine din cauză că femeile nu pot să-și omoare copiii nenăscuți în voie.

Recent, Stacey Abrams, candidată democrată la postul de guvernator al Georgiei și scriitoare de romane erotice, a sugerat că dacă femeile ar avea posibilitatea de a-și avorta copiii, nu ar mai fi atât de îngrijorate de creșterea prețurilor la benzină și alimente.

5. Ce face Partidul Republican

Candidații Republicani domină agenda și contracandidații Democrați în dezbaterile electorale. Sunt articulați, bine pregătiți și ating toate punctele importante care îi preocupă pe americani: locurile de muncă, siguranța și libertatea. Republicanii au deja experiența și expertiza mandatului trecut de bunăstare economică și de plasare a Americii, din nou, pe poziția liderului de care tot globul are nevoie.

Dar nu este de ajuns. În ultima perioadă, o serie de lideri republicani de vârf au lăsat impresia că nu au de gând să fie foarte combativi în alegerile parțiale, mulțumindu-se că Democrații se distrug singuri și că sondajele de opinie le sunt favorabile.

Ca măsuri imediate, Republicanii propun reducerea cheltuielilor bugetare, securizarea frontierelor și implementarea de politici pentru stimularea economiei.

Partidul Republican, în totalitatea lui, ar trebui să se ridice mult mai mult la nivelul așteptărilor și preocupărilor americanilor, printr-o politică direct conectată la cetățeni, și mai puțin printr-una de culise. În același timp, nici nu trebuie să demonizăm politica, pentru că ea este importantă, negocierile sunt necesare și uneori implică o serie de compromisuri, dar în momente critice precum 2022 nu este loc și nici timp de jocuri politice.

Ce face Partidul Democrat

Democrații sunt foarte conștienți de cum arată America în mandatul lor și se chinuie să adopte o poziție defensivă. Situația economică atârnă ca o piatră de moară în dezbaterile electorale, în interacțiunile cu alegătorii și cu presa. Asistăm la tot mai multe întâmplări cu alegători democrați care îi atacă verbal pe politicienii democrați precum AOC, Pelosi, pentru că nu și-au ținut cuvântul față de ei. Democrații sunt împresurați din toate părțile, candidații lor sunt total dominați în dezbateri, încât nici mass-media mainstream nu mai poate ignora politica lor dezastruoasă și ei știu asta – motiv pentru care nu trebuie subestimați.

Strategia Partidului Democrat din aceste zile este una simplă. Democrații fac ce știu ei mai bine: schimbă subiectul, modifică limbajul, încearcă să transforme o situație neagră în cel mult una gri. Astfel că recurg la a speria populația, așa cum au făcut-o cu succes, din păcate, în pandemie: „dacă Republicanii vor câștiga economia va avea de suferit, americanii vor trăi mai greu, femeile nu vor mai avea parte de îngrijiri medicale reproductive, vom avea loc atacuri în masă etc.” – adică „nu vă uitați la dezastrul creat de noi și aveți grijă la Republicani, ei sunt adevărata problemă”. În disperarea lor, suntem amenințați din nou că „virusul este o problemă medicală globală”, deși în urmă cu două luni, același președinte Biden declara că SUA au nu se mai află în pandemie.

Americanii au în fața lor două imagini extrem de clare și de contrastante: cum arăta SUA în mandatul Trump și potențialul revenirii la un nivel de trai consolidat prin votarea Partidului Republican și dezastrul creat de Partidul Democrat în doar doi ani, cu riscul de a fi perpetuat la un nivel și mai grav încă doi ani.

Tribuna.US