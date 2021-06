Trei pași biblici pentru a confrunta un viitor incert

Timp de citire: 5 minute

Un bloc de apartamente din Surfside, Florida, s-a prăbușit recent. Mai multe persoane au murit; nu se cunoaște încă situația exactă privind aproape o sută de oameni. Președintele Biden a aprobat declararea stării de urgență și a ordonat asistență federală, pentru a suplimenta eforturile celor la nivel local și de stat. Când privești imaginile realizezi și mai clar tragedia, analizează Jim Denison într-un articol Christian Headlines.

La început, când am auzit știrea, am fost șocat de o astfel de tragedie oribilă. Este greu să-ți imaginezi ce înseamnă ca blocul în care locuiești să se prăbușească brusc, cu tine cu tot.

Cu toate acestea, nu am fost surprins. Trăim într-o lume decăzută, în care se produc pandemii, iar valurile de căldură sunt o realitate. Știm că oamenii buni pățesc adesea lucruri rele.

În schimb, vă voi mărturisi prima mea reacție atunci când fiul nostru cel mare a fost diagnosticat cu cancer, în urmă cu câțiva ani: Nu este corect! M-am rugat pentru siguranța lui în fiecare zi, din clipa în care am aflat că Janet era însărcinată cu el. O parte din mine știa că astfel de rugăciuni nu reprezentau o garanție, desigur. Tot i se puteau întâmpla lucruri rele și lui, așa cum ni se întâmplă tuturor.

În orice caz, reacția mea mi-a trădat așteptările nedeclarate că, deși se întâmplă lucruri rele și oamenilor buni, nu ar trebui să li se întâmple credincioșilor.

Realitatea este, de fapt, exact opusul.

Nu „dacă“, ci „când“

Altă dată am discutat despre curajul pe care trebuie să-l avem într-o cultură „post-adevăr“, pentru a le spune oamenilor ceea ce nu vor să audă. Astăzi ne vom concentra pe curajul de care poporul lui Dumnezeu a avut întotdeauna nevoie pentru a-L urma pe deplin într-o lume decăzută.

Isus le-a spus ucenicilor Săi: „Ferice de voi când oamenii vă vor urî, vă vor izgoni dintre ei, vă vor ocărî și vor lepăda numele vostru ca ceva rău, din pricina Fiului omului!!“ (Luca 6:22. Nu dacă, ci când. Pavel era dogmatic: „De altfel, toţi cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Isus vor fi prigoniţi.“ (2 Timotei 3:12).

În primele trei secole ale erei creștine, se estimează că până la două milioane de creștini au murit datorită credinței lor. Jurnalistul John Allen afirmă că „În prezent, creștinii sunt incontestabil cel mai persecutat grup religios de pe planetă.“

Un expert estimează că 90% dintre toți oamenii uciși în baza convingerilor lor religioase sunt creștini.

Citește și Creștinii, cea mai persecutată minoritate din lume

Un bufet non-stop, unde poți consuma oricât

Știm că creștinii sunt persecutați peste tot în lume. Auzim istorisiri despre credincioși torturați în lagărele de prizonieri nord-coreene și masacrați de jihadiștii radicali din Africa. Dar este ușor să considerăm că astfel de povești nu pot fi povestea noastră, că noi nu va trebui să plătim un astfel de preț pentru credința noastră.

Unul dintre motive este că americanii au fost obișnuiți să experimenteze viața în calitate de consumatori. Filosoful Chad Engelland scrie: „Viața noastră seamănă din ce în ce mai mult cu un bufet continuu, la care poți consuma oricât. Consumabilele includ filme, cărți, muzică, alte lucruri – iar Amazon Prime, Spotify Premium, Netflix și YouTube, printre altele, ne oferă un bufet infinit pentru consum.

Există o tonă de informații, cu acces gratis după ce plătești abonamentul, ceea ce face să-ți fie greu sa-ți dezlipești ochii de acolo, asta fiind doar cea mai recentă formă de a cumpăra și consuma în exces.“

Cultura noastră ne învață că tu și cu mine suntem cei ce decidem. Ni se spune că putem avea ceea ce vrem, când vrem. Însă în realitate, lucrurile stau cu totul altfel: „Fiţi treji și vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită.“ (1 Petru 5: 8). Observați că timpul folosit este cel prezent.

Un alt factor este faptul că trăim într-o perioadă neobișnuită a istoriei. În cea mai mare parte a vieții mele, creștinii evanghelici au avut o putere semnificativă în cultura americană. Am ajutat la alegerea președinților, adoptarea legislației și promovarea convingerilor noastre. Am văzut nașterea și dezvoltarea megabisericilor în toată țara. A fost ușor să credem că așa a fost și va fi întotdeauna.

Însă acele zile se apropie de sfârșit. Începând cu atacurile așa-numitei Legi a Egalității la adresa libertății religioase, continuând cu lideri politici ce egalează convingerile noastre cu cele ale KKK, și până la o ideologie seculară tot mai pregnantă, ce ne etichetează drept un pericol pentru societate, este clar că opoziția față de creștinii evanghelici devine tot mai puternică.

Citește și Tot mai multe dovezi că există un atac la adresa creștinilor din SUA

Trei pași biblici de urmat

Cum ar trebui să reacționăm? Iată trei decizii biblice de luat.

1: Alegeți să plătiți prețul pentru credința dumneavoastră înainte de a fi necesar

Isus a vrut întotdeauna ca urmașii săi să-și poarte crucea „zilnic“ (Luca 9:23), să fie răstigniți împreună cu el (Galateni 2:20), să-și aducă trupurile ca „o jertfă vie“ (Romani 12:1). Decideți-vă acum să-i oferiți orice cere, orice ar fi nevoie, indiferent de cost.

2: Cereți Duhului Sfânt să vă umple de putere înainte de a avea nevoie să o folosiți

Trebuie să fim „umpluți“ și plini de Duh în fiecare zi (Efeseni 5:18). Avem nevoie de tăria lui Isus în fiecare moment (Filipeni 4:13). Conectați-vă acum cu Cel ce este Sursa dvs., pentru că veți avea nevoie de puterea lui mai târziu.

3: Amintiți-vă devotamentul altora, înainte de a fi nevoie să îl demonstrați pe al dumneavoastră

Evrei 11 ne vorbește despre femeile și bărbații credincioși lui Dumnezeu și despre prețul adesea oribil pe care l-au plătit pentru a-i sluji Domnului. Scriitorul a povestit istoria lor dintr-un motiv: „Şi noi, dar, fiindcă suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică, şi păcatul care ne înfăşoară aşa de lesne, şi să alergăm cu stăruinţă în alergarea care ne stă înainte.“ (Evrei 12:1).

Când știm ce au făcut alții, vom fi încurajați să facem și noi ceea ce trebuie.

În acest sens, voi încheia cu o poveste pe care am găsit-o în cartea lui Erwin Lutzer, Where Do We Go From Here?

„În timpul teribilei revolte a boxerilor din China, la începutul secolului precedent (liderii erau porecliți așa pentru că practicau gimnastică și calisthenics), „boxerii“ au capturat o misiune, apoi au așezat o cruce, jos pe sol. Ei au dat instrucțiuni ca cei care au călcat în picioare crucea în timp ce ieșeau din clădire să fie eliberați; cei care ocoleau crucea, onorând-o, să fie executați.

„Primele șapte persoane au călcat pe cruce și au fost eliberate. Dar cea de-a opta, o tânără fată, a îngenuncheat lângă cruce și s-a rugat să primească putere. Apoi a ocolit-o încet, pregătindu-se să stea în fața plutonului de execuție. Încurajați de exemplul ei, fiecare dintre cei peste nouăzeci de persoane rămase au făcut același lucru.“

Dacă ei au putut să-și dea viața pentru Isus, nu putem și noi trăi pentru el astăzi?

Traducere și adaptare

Tribuna.US