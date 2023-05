Trump îl atacă pe DeSantis cu argumente Democrate: „Legea lui DeSantis împotriva avortului este prea dură”

Fostul președinte Donald Trump l-a atacat luni pe guvernatorul republican al Floridei, Ron DeSantis, în legătură cu interzicerea avortului la șase săptămâni în Florida, spunând că unii susținători pro-viață consideră că este prea strictă, informează Daily Wire.

Deși DeSantis încă nu a făcut un anunț oficial, guvernatorul Floridei este considerat în general drept principalul adversar al lui Trump în alegerile primare republicane prezidențiale din 2024. Cei doi potențiali concurenți au făcut schimb de replici de luni de zile, încercând să se distingă în fața alegătorilor republicani care vor decide cine se va confrunta cu un președinte vulnerabil, Joe Biden, în alegerile generale.

„Trebuie să facă ceea ce trebuie să facă”, a declarat Trump pentru The Messenger când a fost întrebat despre noua lege a avortului din Florida. „Dacă vă uitați la ceea ce a făcut DeSantis, mulți oameni nici măcar nu știu dacă știa ce face. Dar a semnat pentru șase săptămâni, iar mulți oameni din cadrul mișcării pro-viață consideră că a fost prea dur”.

Trump a evitat să ia o poziție fermă în ceea ce privește politica Floridei împotriva avortului, dincolo de a spune că este un „adept al excepțiilor”, enumerând viața mamei, violul și incestul. El nu a spus dacă crede că interzicerea avortului la șase săptămâni a mers prea departe.

Recent, ambele camere ale legislativului din Florida au adoptat interzicerea avorturilor după șase săptămâni de sarcină, iar proiectul de lege a ajuns pe biroul guvernatorului Ron DeSantis, care l-a promulgat.

Demersul face ca restricțiile privind avortul din acest stat să fie unele dintre cele mai stricte din țară. Există excepții în cazul violului, incestului și traficului de persoane, câtă vreme sarcina nu a depășit 15 săptămâni.

Cu toate acestea, Trump s-a grăbit să își promoveze propria reputație în această privință.

„Timp de 50 de ani, au încercat să scape de Roe vs Wade. Eu am reușit să o fac. Nimeni altcineva nu ar fi putut face asta în afară de mine. Și am reușit să o fac prin nominalizarea a trei judecători excelenți la judecătorii Curții Supreme”, a declarat el. „Ceea ce a făcut mai mult decât orice altceva este că ne-a dat o putere extraordinară de negociere, pe care nu o aveam, mișcarea pro-viață, o putere extraordinară de negociere. … Acum, mișcarea pro-viață are puterea de a negocia o înțelegere care este acceptabilă pentru ei”.

Alegătorii republicani au tendința de a favoriza mai multe restricții privind avortul. Un sondaj Marist din aprilie a constatat că 32% dintre alegătorii republicani susțin interzicerea avortului, cu excepții pentru viol, incest și viața mamei. Alți 28% dintre republicani sunt în favoarea unor legi și mai stricte. Același sondaj a constatat că 31% dintre independenți susțin interzicerea avortului cu excepții pentru viol, incest și viața mamei, iar aproape același număr, 29%, sunt în favoarea avortului legal în primele trei luni de sarcină.

„Așa cum am spus de multe ori, marea diferență între aceste alegeri primare și cele din 2016 este că Trump își atacă acum adversarii cu argumentele Democraților. El era invincibil când îi depășea pe toți cu argumente de dreapta. Dar se pare că aceasta nu mai este strategia lui”, declară comentatorul conservator Matt Walsh cu privire la atitudinea lui Trump.

Donald Trump nu este, însă, la prima îndepărtare de principiile conservatoare în privința avortului și ideologiei de gen. Nu mai târziu de decembrie 2022, când președintele Joe Biden promulga Legea privind respectul pentru căsătorie – o de susținere inclusiv a căsătoriei între persoane de același sex – fostul președinte organiza o petrecere la Mar-a-Lago, unde s-a adresat mulțimii, arătându-și susținerea pentru mișcarea gay din SUA.

„Luptăm pentru comunitatea gay, luptăm și luptăm din greu”, le-a spus el. „Cu ajutorul multora dintre cei prezenți aici în această seară, în ultimii ani, mișcarea noastră a făcut pași incredibili, pașii pe care i-ați făcut aici sunt incredibili”.

Puțini conservatori au remarcat modul în care fostul președinte (și candidat la alegerile prezidențiale din 2024) s-a referit la mișcarea LGBT ca fiind „mișcarea noastră”. Dar este remarcabil – ca și faptul că activismul LGBT al lui Trump a fost însoțit de o îndepărtare de mișcarea pro-viață.

A început cu alegerile parțiale. După ce GOP a suferit o înfrângere zdravănă, Trump – care a susținut o serie de candidați slabi – avea nevoie de o poveste care să-i scuze performanța. Astfel, el a adoptat povestea mainstream conform căreia decizia Curții Supreme de a stabili că nu există un drept federal la avort – decizia Dobbs – a făcut rău republicanilor, insistând că nu era vina lui că tsunamiul roșu a fost o simplă picătură.

„A fost “problema avortului””, a spus el, „prost gestionată de mulți republicani, în special de cei care au insistat cu fermitate asupra lipsei de excepții, chiar și în caz de viol, incest sau viața mamei, care au pierdut un număr mare de alegători”.

Mulți republicani pro-viață au candidat cu succes cu programe pro-viață. Atunci când republicanii guvernează bine și își reprezintă pozițiile în mod eficient, politicile pro-viață nu afectează șansele electorale. Dimpotrivă, determinarea lui Trump de a folosi scena națională pentru a-și expune nemulțumirile, atât cele reale, cât și cele imaginare, au produs în mod constant rezultate jalnice.

