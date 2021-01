Trump îndeamnă la pace pe fondul unor posibile proteste în DC și restul țării

„Fără violență, fără încălcarea legii și fără niciun fel de vandalism“

Președintele Donald Trump a transmis un mesaj public către națiune, într-un videoclip recent, prin care solicita americanilor să promoveze pacea, pe fondul rapoartelor privind demonstrațiile planificate să aibă loc în zilele următoare, anunță The Epoch Times.

„Pe parcursul anului trecut, cu o situație îngreunată atât de mult din cauza epidemiei COVID-19, am văzut violența politică scăpând de sub control. Am avut parte de prea multe revolte, prea multe gloate, prea multe acte de intimidare și distrugere. Trebuie să punem capăt acestor lucruri“, a spus el.

„Fie că sunteți de dreapta sau de stânga, democrat sau republican, nu există niciodată o justificare pentru violență. Fără scuze, fără excepții. America este o națiune a legilor. Cei care s-au angajat în atacuri vor fi aduși în fața justiției“.

„Cer acum tuturor celor care au crezut vreodată în agenda noastră să se gândească la modalități de a disemina tensiunile, de a calma spiritele și de a ajuta la promovarea păcii în țara noastră“, a continuat el. „Circulă știri că în următoarele zile sunt planificate demonstrații suplimentare, atât aici, în Washington, cât și în toată țara“.

„Am fost informat de Serviciul Secret al SUA cu privire la potențialele amenințări. Fiecare american are dreptul să-și facă vocea auzită într-un mod respectuos și pașnic. Acesta este dreptul dvs. conferit de Primul Amendament. Dar trebuie să subliniez că nu e acceptabil să existe violență, încălcare a legii și niciun fel de vandalism.“

Președintele și-a deschis discursul condamnând actele de violență care au avut loc, pe fondul tulburărilor civile de la Capitoliul SUA, în 6 ianuarie, când parlamentarii s-au strâns pentru a număra, dezbate și certifica voturile colegiului electoral pentru președintele ales Joe Biden.

„Invadarea Capitoliului SUA a lovit chiar în inima republicii noastre. A mâniat și a îngrozit milioane de americani din spectrul politic“, a spus el.

„Vreau să fiu foarte clar, condamn fără echivoc violența pe care am văzut-o acolo. Violența și vandalismul nu au absolut niciun loc în țara noastră și nici în mișcarea noastră. A face America din nou măreață (MAGA) s-a referit întotdeauna la apărarea statului de drept, susținerea bărbaților și femeilor din rândul forțele de ordine și menținerea celor mai sacre tradiții și valori ale națiunii noastre“.

„Violența mulțimii este exact contrarul a tot ceea ce cred și a tot ceea ce reprezintă mișcarea noastră. Niciun adevărat susținător al meu nu ar putea promova vreodată violența politică. Niciun adevărat susținător al meu nu ar putea vreodată să nu respecte legea sau mărețul nostru drapel american. Niciun adevărat susținător al meu nu ar putea să amenințe sau să-și hărțuiască compatrioții.

Dacă faceți oricare dintre aceste lucruri, nu susțineți mișcarea noastră, ci o atacați, și atacați țara noastră. Nu putem tolera așa ceva“.

Începând cu 6 ianuarie, Trump a îndemnat în mod repetat la păstrarea unei atmosfere de pace și a condamnat constant violența care a avut loc la, și în apropierea Capitoliului SUA în acea zi. Actul izolat s-a produs pe fondul unor proteste pașnice, care aveau loc în zonele înconjurătoare, cerând integritate electorală.

Pătrunderea în clădirea Capitoliului, în 6 ianuarie, a unui grup de insurgenți, i-a întrerupt pe parlamentari pentru câteva ore, dar apoi procedurile Congresului au fost reluate. O femeie, veterana forțelor aeriene Ashli ​​Babbitt, a murit în acea zi, după ce a fost împușcată de un ofițer de poliție din Capitoliu în interiorul clădirii.

Nu este clar cine a instigat la asaltul asupra clădirii. Un videoclip al evenimentului arată un cunoscut activist de stânga, încurajând și convingând poliția Capitoliului să permită pătrunderea intrușilor în mai multe puncte.

Separat, tulburările civile din zona Capitoliului s-au soldat cu cel puțin încă patru morți – trei datorită stării de sănătate, iar un ofițer de poliție al Capitoliului SUA a fost confirmat decedat de către departament în 7 ianuarie, din cauza rănilor suferite în timpul serviciului, el participând la înăbușirea revoltelor.

De curând, Trump a aprobat declararea stării de urgență în Districtul Columbia, în urma unei cereri a primarului din Washington, Muriel Bowser, care, în scrisoarea adresată președintelui, menționa că „sunt posibile alte atacuri în perioada inaugurală“. Ea a mai scris că, pe baza informațiilor pe care administrația sa le-a primit, „trebuie să ne pregătim pentru sosirea unor grupuri mari de extremiști instruiți și înarmați la Washington, DC“.

Se preconizează staționarea a 20.000 de soldați ai Gărzii Naționale în oraș, până în 20 ianuarie, ziua inaugurării.

Departamentul de Securitate Internă a început operațiunile National Special Security Event pentru inaugurarea din 20 ianuarie încă din 13 ianuarie, în loc de 19 ianuarie, datorită „evenimentor de la Capitoliu și evoluției nivelului de securitate până la inaugurare.“

Tribuna.US