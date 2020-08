Trump, replică dură pentru Michelle Obama: „Dacă nu era eșecul președintelui Obama, nu ajungeam președinte”

Președintele Trump a reacționat prompt marți dimineața la discursul susținut de fosta primă doamnă Michelle Obama la Convenția Națională Democrată.

„Cineva să-i explice lui Michelle Obama că Donald J. Trump nu ar fi fost aici, în frumoasa Casă Albă, dacă nu ar fi fost eșecul soțului tău, Barack Obama”, a replicat Donald Trump.

Președintele a continuat spunând că „Administrația mea am clădit cea mai mare economie din istorie, din orice țară, am oprit-o, am salvat milioane de vieți, iar acum construim o economie și mai mare decât era înainte. Locurile de muncă explodează, NASDAQ a atins deja un nivel record, restul va urma. Stai jos și privește!”

În discursul său de luni, Michelle Obama l-a criticat pe succesorul soțului ei, numindu-l un „președinte greșit pentru țara noastră” care este „clar depășit de situație”.

„Permiteți-mi să fiu cât mai sinceră și clară. Donald Trump este președintele greșit pentru țara noastră. A avut mai mult decât suficient timp pentru a demonstra că poate acționa ca președinte, dar este clar depășit. Nu poate face față momentului. Pur și simplu nu poate fi persoana de care avem nevoie. Este ceea ce este”, a spus Michelle Obama.

„Privind înapoi, reacția echipei Obama/Biden la gripa porcină H1N1 a fost considerată slabă și patetică. Verificați sondajele, sunt negative. Marea diferență este că au fost scutiți de criticile mass-mediei corupte”, a replicat Trump.

„Administrația Obama/Biden a fost cea mai coruptă din istorie, inclusiv faptul că au fost prinși SPIONÂND campania mea – cel mai mare scandal politic din istoria țării noastre. Se numește Trădare. Mulțumesc pentru cuvintele tale foarte amabile, Michelle”, a încheiat Trump.

Trump a revenit ulterior și a insistat că fostul președinte Barack Obama a fost cel responsabil pentru victoria surpriză Republicană din 2016.

„Cred că discursul ei a fost divizator. Și sincer, nu aș fi fost aici dacă n-ar fi fost Barack Obama. Nu aș sta în Casa Albă dacă n-ar fi fost eșecul lui Barack Obama – Biden și Obama. Dacă ei ar fi făcut o treabă bună nu aș fi fost aici. Aș fi construit clădiri pe undeva și m-aș fi simțit bine”, a spus Trump.

„Oamenii uită cât de divizată a fost țara noastră sub Obama/Biden. Furia și ura erau de necrezut. Nu e normal ca ei să ne dea nouă lecții. Sunt aici, în calitate de președinte, din cauza lor!”

Tribuna.US