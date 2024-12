Trump semnalează că urmează o schimbare în Ucraina. NATO trebuie să se implice. Ce spune despre Putin

Trump a declarat că decizia SUA cu privire la ceea ce se va întâmpla cu NATO va depinde de faptul dacă alte națiuni membre se vor implica și își vor plăti partea lor echitabilă pentru alianță

Președintele ales Donald Trump a semnalat într-un interviu acordat la sfârșitul săptămânii că Ucraina ar trebui să se pregătească pentru posibilitatea de a primi mai puțin ajutor după preluarea mandatului său și că NATO trebuie să fie pregătită să își majoreze cheltuielile, în caz contrar riscând ca SUA să părăsească alianța.

Trump a făcut aceste remarci în timpul unui interviu acordat duminică lui Kristen Welker de la NBC News, când a fost întrebat despre politica externă.

Când a fost întrebat dacă Ucraina ar trebui să fie pregătită să primească mai puțină asistență din partea SUA, Trump a răspuns: „Da. Probabil că da. Sigur”.

„Am investit 350 de miliarde de dolari. Iar Europa are 100 de miliarde de dolari. De ce Europa nu are aceeași sumă ca și noi?”, a întrebat el. „Singurul lucru care ar trebui să se întâmple este că Europa ar trebui să contribuie mai mult – ei ar trebui să egalizeze. Și, știți, Biden, tot ce a trebuit să facă, așa cum am făcut și cu NATO, a fost să spun: „Trebuie să vă plătiți facturile”. Ei nu-și plăteau facturile”.

Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

Trump a precizat că a determinat țările membre NATO să își majoreze considerabil contribuțiile la alianță, după ce multe națiuni nu plăteau și se bazau doar pe SUA pentru a duce sarcina în locul lor.

„Europa este într-o fracțiune. Iar războiul cu Rusia este mai important pentru Europa decât pentru noi”, a spus el. „Este important pentru toată lumea, dar este mai important pentru Europa decât pentru noi. Avem un mic lucru numit ocean între noi”.

Trump a declarat că războiul trebuie să se încheie rapid din cauza cantității de distrugere și moarte pe care o aduce pe continentul european.

„Este cel mai stupid lucru pe care l-am văzut vreodată și nu ar fi trebuit să fie permis să se întâmple”, a spus el. „Biden ar fi trebuit să fie capabil să oprească asta”.

El a promis că Statele Unite vor rămâne în NATO, dar numai dacă celelalte țări își vor îndeplini obligațiile.

„Dacă își achită facturile, absolut”, a spus el. „Dar NATO profită de noi. În primul rând, profită de noi în ceea ce privește comerțul, adică națiunile europene ne tratează groaznic. Nu ne cumpără mașinile, nu ne iau produsele alimentare, nu ne iau nimic. Este o rușine. Și, pe deasupra, noi le apărăm. Deci este o dublă lovitură. Așa că lăsați-mă să vă spun, am reușit să obțin sute de miliarde de dolari pentru NATO doar printr-o atitudine dură. Am spus țărilor: „Nu am de gând să vă protejez dacă nu plătiți”, iar ele au început să plătească. Și asta s-a ridicat la mai mult de 600 de miliarde de dolari. Acesta este un lucru mare. Altfel nici nu ar mai fi luptat. Nu ar avea bani să lupte. Dacă își plătesc facturile și dacă eu cred că fac un lucru corect – că ne tratează corect, răspunsul este absolut că aș rămâne cu NATO”.

Când a fost întrebat dacă se va gândi să plece dacă nu plătesc, Trump a spus: „Absolut. Da, absolut”.

Ce spune despre Vladimir Putin

După întâlnirea cu Zelensky de la Paris, Trump a declarat că Rusia a fost slăbită de îndepărtarea președintelui Assad din Siria. El a spus că îl cunoaște bine pe Vladimir Putin și că i-a spus președintelui rus că este „timpul să acționeze” după pierderea a 600.000 de soldați ruși.”

Regimul Bashar al-Assad a fost înlăturat de la putere duminică, după un atac surpriză al trupelor rebele din Siria, președintele sirian și familia sa primind azil în Rusia. În ultimii ani, apărarea aeriană a Siriei a fost asigurată de Rusia, iar dispariția regimului teocratic Assad din Siria lovește în plin jocurile geopolitice ale lui Vladimir Putin.

Donald Trump a declarat că va opri războiul din Ucraina în primele zile de mandat. Acesta revine oficial la Casa Albă pe 20 ianuarie 2025.

Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

Share this: Facebook

X



Like this: Like Loading...