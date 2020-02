Tucker Carlson: Liderii americani au vândut Statele Unite Chinei

Mulți dintre cei mai influenți lideri ai Americii și-au trădat țara pentru bani, a spus recent Tucker într-o emisiune.

Realizatorul Fox a spus că statul chinez comunist devine un „inamic periculos” și este motivul pentru multe dintre marile probleme care apar astăzi în Statele Unite.

„China nu mai este doar un rival economic al Statelor Unite; devine un inamic periculos”, a continuat Carlson.

„Dar în loc să ne protejăm de această amenințare, una existențială, liderii noștri colaborează cu inamicul. De ce fac asta? Simplu: pentru că se îmbogățesc din asta”.

Carlson a numit lideri din sport, politică, mediul academic și de afaceri pentru a ilustra o serie de exemple de americani influenți, dispuși să renunțe la valorile și libertățile americane pentru banii chinezilor. Primul său exemplu a fost Daryl Morey, managerul general al Asociației Naționale de Baschet și starul LeBron James.

„Vă amintiți de Daryl Morey, a postat pe internet un mesaj în sprijinul protestatarilor pro-democrație din Hong Kong, iar în urma criticilor, NBA și Morey și-au cerut scuze pentru că au îndrăznit să critice regimul fascist al Chinei”.

„Și apoi, LeBron James s-a gândit el mai bine și ne-a explicat că, de fapt, libertatea de exprimare în America este mult supraevaluată”.

Potrivit CNN, piața chinezească reprezintă cel puțin 10% din profiturile curente ale NBA, „și ar putea ajunge la 20% până în 2030”.

Carlson a fost și mai dur cu politicienii pensionați care au fost, literalmente, pe ștatele de plată ale Chinei. Printre aceștia se numără fostul senator Mark Kirk („agent străin înregistrat”), fostul senator Joe Lieberman și fostul reprezentant Rick Boucher. Kirk face lobby pentru o fundație de prietenie americano-chineză cu legături strânse cu partidul comunist care guvernează; Lieberman și Boucher fac lobby pentru companiile chineze.

Realizatorul Fox a pus reflectoarele și pe activitățile lui Yu Meng, originar din China și actualul director de investiții al fondului de pensii al statului California, CalPERS.

„Meng, care s-a născut în China și s-a mutat aici la vârsta de 25 de ani, a condus anterior portofoliul de investiții străine al Chinei, în valoare de 3 trilioane de dolari”.

În prezent, CalPERS investește în companii care furnizează echipamente armatei chineze și a investit în Hikvision, care face echipamentul de supraveghere folosit de China.

„Astfel că sprijină activ fascismul”, a concluzionat Carlson.

De asemenea, Carlson a dezvăluit că Meng a lucrat pentru un program care încearcă să abiliteze China în detrimentul Occidentului.

„Când Meng a lucrat pentru un fond de investiții chinez, a fost recrutat de Thousand Talents Initiative – programul chinez conceput pentru a încuraja oamenii de afaceri străini, oamenii de știință și alți experți să lucreze pentru China, adesea în secret”.

„Scopul explicit este să obțină tehnologie și cercetare occidentală în folosul propriu al Chinei, astfel încât să ne depășească, ceea ce face deja”.

O componentă a acestui aspect este că până și cele mai importante universități din America acceptă bani de la chinezi. Carlson a amintit că luna trecută, șeful departamentului de chimie de la Harvard a fost arestat pentru că a mințit în legătură cu activitățile pe care le întreprindea pentru China. Carlson consideră că acesta nu este un caz special, având în vedere că lumea academică este „dependentă de banii chinezești”.

„Atât Harvard, cât și Yale sunt acuzate că au ascuns sute de milioane în donații primite de la țări străine. Inutil să mai spun, dar China este unul dintre cei mai importanți contributori”.

China a reușit să fure și cercetarea și inovația din Statele Unite prin intermediul unor astfel de profesori și studenții lor chinezi.

Carlson și-a îndreptat apoi atenția spre afaceri, precum Disney și Gap, care s-au aplecat în fața atitudinilor imperialiste ale Chinei față de Tibet și Taiwan, precum și spre omul de afaceri și candidatul Michael Bloomberg, care a negat faptul că puternicul președinte al Chinei, Xi Jinping, este un dictator.

Cu toate acestea, cea mai înfricoșătoare relație dintre americani și China este dependența tot mai mare a Americii de China.

„Cea mai înfricoșătoare parte este că pe măsură ce China a devenit mai puternică, America a devenit tot mai dependentă de ea”, menționând livrările medicale. Aparent, 80% din antibioticele utilizate în America provin din China.

„Cea mai tristă și de neconceput parte este că nimic din toate acestea nu ar fi trebuit să se întâmple, în primul rând”, a spus Carlson.

„China nu ne-a depășit prin magie, într-o singură zi. Liderii noștri au făcut asta posibilă. Au sprijinit-o. Au profitat de ea. Ne-au trădat”.

Steven W. Mosher, autor al cărții Bully of Asia: Why China’s Dream is the New Threat to World Order, l-a lăudat pe Carlson pentru analiza sa.

„Tucker Carlson și Laura Ingraham sunt amândoi jurnaliști serioși care înțeleg amenințarea Chinei”, a declarat pentru LifeSiteNews.

„China este o amenințare pentru toate domeniile. Este o amenințare militară; o amenințare economică; și acum, cu coronavirusul, o amenințare la adresa sănătății globale”.

„Anul acesta, 2020, era anul despre care experții declarau că statul chinez va depăși Statele Unite ca putere economică dominantă global. Acum, din câte se pare, acea zi este încă departe – acum că America s-a trezit la amenințarea Chinei – s-ar putea să nu se întâmple deloc”.

„Când președintele Reagan a fost întrebat care este politica sa față de URSS, el a spus celebra expresie: „Noi câștigăm, ei pierd” (We win, they lose). În esență, exact asta este politica lui Trump față de China. Și după cum știm deja cu toții, nu obosește niciodată să câștige”.

