Ucraina și SUA semnează un memorandum privind mineralele rare. Când va fi semnat acordul

Ucraina și Statele Unite au semnat joi un memorandum care reprezintă un prim pas în vederea încheierii unui acord privind dezvoltarea minereurilor rare în Ucraina, a declarat Iulia Svyrydenko, prim-viceprim-ministru și ministru al economiei al Ucrainei.

„Suntem bucuroși să anunțăm semnarea, împreună cu partenerii noștri americani, a unui memorandum de intenție, care deschide calea pentru un acord de parteneriat economic și înființarea Fondului de investiții pentru reconstrucția Ucrainei”, a scris Svyrydenko pe platforma de socializare X.

Deși Trump și Zelenski erau pregătiți în februarie să semneze un acord de cooperare în domeniul resurselor naturale, acesta a fost amânat după ce o întâlnire în Biroul Oval între Trump și liderul ucrainean s-a transformat într-o ceartă.

Trump a declarat că acordul în sine ar putea fi semnat săptămâna viitoare, deși partea ucraineană nu a dat nicio indicație cu privire la momentul la care se așteaptă să încheie acordul complet.

O delegație ucraineană s-a deplasat la Washington la sfârșitul săptămânii trecute pentru discuții, după ce Statele Unite au oferit un nou acord, mai cuprinzător. Un pact-cadru inițial a fost convenit, dar nu a fost semnat niciodată.

„Avem un acord privind mineralele, care cred că va fi semnat joi”, a declarat Trump reporterilor la Casa Albă joi.

El a făcut presiuni pentru un pact care oferă Statelor Unite acces privilegiat la resursele naturale și mineralele critice ale Ucrainei, în ceea ce el consideră a fi o răsplată pentru ajutorul militar acordat în timpul fostului președinte Joe Biden.

„Încă lucrăm la detalii”, a declarat secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, așezat alături de Trump în Biroul Oval, adăugând că semnarea ar putea avea loc până vinerea viitoare.

„Este în esență ceea ce am convenit anterior”, a spus el. „Când președintele a fost aici, am avut un memorandum de înțelegere. Am trecut direct la marea înțelegere și cred că este un acord de 80 de pagini și asta vom semna”.

Casa Albă nu a răspuns la o solicitare de detalii suplimentare privind calendarul și conținutul acordului.

Zelenskiy afirmase că ambele părți ar putea semna memorandumul online.

„Acesta este un memorandum de intenție. Și avem intenții pozitive, constructive”, a declarat el reporterilor la Kiev, adăugând că partea americană a făcut oferta de a semna memorandumul înainte de acordul global, care ar necesita ratificarea de către parlamentul Ucrainei.

Anterior, Svyrydenko a declarat că memorandumul a fost prima etapă pentru a înregistra progresele semnificative realizate de Kiev și Washington în discutarea acordului.

