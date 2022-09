Ucraina trece la ofensivă împotriva Rusiei

Contraofensiva Ucrainei împotriva forțelor rusești invadatoare reprezintă o turnură importantă în războiul în curs, deși nu fără riscuri, întrucât Vladimir Putin își pregătește reacția, analizează WSJ.

Liderii occidentali trebuie să fie pregătiți pentru posibilitatea ca acesta să recurgă la arme nucleare sau să încerce să implice NATO în mod direct în conflict.

În mai puțin de o săptămână, forțele ucrainene au recucerit aproximativ trei mii de kilometri pătrați de la invadatorii ruși. Asta înseamnă mai mult teritoriu ucrainean decât a confiscat Rusia din aprilie.

„Contraofensiva ucraineană din regiunea Harkov pune în dificultate forțele rusești și le slăbește puterea în nordul provinciei Donbas“, afirmă Institute for the Study of War, care a monitorizat îndeaproape conflictul.

Succesul inițial al contraofensivei se remarcă prin felul în care a fost planificată și viclenia de care s-a dat dovadă. Ucraina a lăsat să se înțeleagă luni de zile că plănuia să avanseze în sudul țării, în jurul orașul Kherson, iar Rusia a trimis întăriri acolo.

Ucraina a înregistrat unele victorii în sud, dar se pare că i-a luat prin surprindere pe ruși în zona orașului Harkov. Serviciile militare ucrainene de informații, ajutate de SUA, fără îndoială, par să fie mai bune decât ale Rusiei.

La fel de surprinzător este și modul haotic în care s-au retras rușii din regiunea Harkov, sugerând un moral scăzut și o slabă conducere militară. Un soldat ucrainean care luptă în apropiere de Balakliya și Izyum a transmis jurnalistei noastre Jillian Melchior:

„Știam că trupele rusești stau prost cu moralul. Dar am fost șocați de câte tancuri și vehicule blindate etc. lasă în urmă. Lupta s-a terminat. Le este frică că îi înconjurăm. De aceea fug atât de repede. Trebuie să continuăm ofensiva“.

Dorința de a continua cu mai mult elan arată cât de mare este efectul retragerii rușilor pentru moralul ucrainenilor.

Faptul că luptau pentru apărarea patriei a fost un avantaj pentru militarii Ucrainei încă de la început. Spre deosebire de trupele rusești, care mor cu miile într-o campanie într-o țară străină.

Câștigurile teritoriale sunt semnificative din punct de vedere strategic, deoarece complică posibilitățile Rusiei de a-și consolida trupele. Potrivit Institute for the Study of War, Ucraina a cucerit orașul Izyum, ceea ce reprezenta un pas necesar pentru eliberarea trupelor ucrainene blocate în Slovyansk. O victorie constituie baza pentru alta.

Ofensiva justifică afirmațiile Ucrainei că, având suficient armament de la occidentali, este capabilă să-și recucerească teritoriul. După victoria inițială a Ucrainei în apărarea Kievului, Statele Unite ale Americii și Europa au permis Rusiei să obțină un avantaj în Donbas prin intermediul artileriei.

Dar, de îndată ce SUA a furnizat Ucrainei rachete cu rază de acțiune mai lungă și echipament de artilerie, în special sisteme Himars, lupta a devenit mai echilibrată.

Recentele progrese ale Ucrainei arată că SUA ar trebui să trimită și mai multe sisteme Himars, nu doar mai multe rachete pentru cele 16 sisteme de care Ucraina dispune în prezent.

Progresele Ucrainei cresc miza pentru Putin. Bloggerii militari ruși trag un semnal de alarmă, dar Putin a fost reticent în a mobiliza întreaga națiune pentru „operațiunea sa militară specială“, ca nu cumva să genereze și mai multă opoziție pe plan intern.

Reacția Rusiei la recentele pierderi suferite a fost să atace centralele electrice din Harkov și din alte orașe. Acestea au fost atacuri asupra surselor de energie pentru civili.

Rusul e capabil de orice. Ar putea angrena în conflict forțele NATO într-un mod în care să dea vina pe Occident și s-ar folosi de acest lucru pentru a justifica chemarea întregii populații la arme.

Săptămâna aceasta urmează să aibă o întâlnire cu președintele chinez Xi Jinping și este posibil să ceară ajutor militar direct, lucru pe care Beijingul nu l-a oferit până în prezent, potrivit SUA.

De asemenea, este posibil să întrerupă livrările de gaz către Europa, într-o mai mare măsură decât a făcut-o deja, pentru a menține presiunea asupra Occidentului odată cu scăderea temperaturilor.

Nu poate fi exclusă nici utilizarea de către Rusia a armelor chimice sau nucleare. Utilizarea bombelor nucleare pe câmpul de luptă face parte din doctrina militară rusească standard. În loc să piardă în mod umilitor, Putin ar putea considera că beneficiile militare merită riscurile aferente.

Sperăm că liderii occidentali s-au gândit cum să răspundă la așa ceva, mai degrabă decât să creadă că nu este posibil să se întâmple. Un aspect care trebuie clarificat este că vina ar aparține în totalitate lui Putin, nu Ucrainei.

Facțiuni din Occident, de Dreapta și de Stânga, consideră că Ucraina ar trebui lăsată în voia sorții, fără a implica Occidentul, și vor da vina pe Ucraina pentru că are curajul să se împotrivească unui invadator brutal.

O escaladare nucleară nu poate fi acceptată ca strategie normală de război. Norul radioactiv ar putea ajunge pe teritoriul NATO. NATO ar trebui să suplimenteze ajutorul militar și să permită ca Ucraina să mute conflictul spre interiorul Rusiei.

Sperăm că liderii occidentali îi spun clar lui Putin că va deveni un paria la nivel global dacă va recurge la arme nucleare.

Este o perspectivă îngrozitoare, dar aceasta este realitatea unei lumi în care dictatorii au devenit tot mai îndrăzneți după decenii de delăsare occidentală. Progresele Ucrainei sunt încurajatoare, dar pericolul reprezentat de Putin la adresa întregii lumi este departe de a fi trecut.

Traducere și adaptare

Tribuna.US