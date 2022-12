UK: Femeie arestată pentru că s-a rugat în gând în fața unei clinici de avort – VIDEO

Autoritățile britanice au arestat o femeie care se ruga în fața unei clinici de avorturi pe motiv că ar fi încălcat un ordin temporar de protecție a spațiului public în patru ocazii diferite la începutul acestei luni, informează Brandon Drey, Daily Wire.

Potrivit presei locale, Isabel Vaughan-Spruce, în vârstă de 45 de ani, a fost arestată și acuzată de patru infracțiuni după ce a declarat poliției că se ruga în gând în apropierea principalului furnizor de servicii de avort finanțate de NHS din Marea Britanie, BPAS Robert Clinic din Kings Norton, Birmingham.

Alliance Defending Freedom (ADF) a publicat la începutul acestei săptămâni imagini care arată cum autoritățile o abordează pe Vaughan-Spruce în fața clinicii. În timpul interacțiunii, Vaughn-Spruce este întrebată de ce se află exact în locația respectivă, în fața clinicii de avort.

„Sunteți aici ca parte a unui protest?“, a întrebat ofițerul.

„Nu, nu protestez“, a răspuns Vaughan-Spruce.

„Vă rugați?“, a continuat polițistul.

„S-ar putea să mă rog în gând“, a răspuns ea.

Potrivit declarațiilor ADF, autoritățile au luat-o la întrebări pe femeie în urma plângerilor primite de la un privitor care suspecta că Vaughan-Spruce se ruga în gând.

În urma arestării sale, Vaughan-Spruce a declarat pentru ADF că a fost „extrem de greșit“ faptul că autoritățile au percheziționat-o, arestat-o, interogat-o și acuzat-o „pentru simplul motiv că mă rugam în gând“.

„Nimeni nu ar trebui să fie hărțuit astfel“, a spus ea. „Ceea ce făceam eu nu aducea nimănui prejudicii. Îmi exercitam libertatea de gândire, libertatea religioasă, în intimitatea propriei mele minți“.

„Nimeni nu ar trebui să fie incriminat pentru că gândește și pentru că se roagă într-un spațiu public din Marea Britanie“, a adăugat Vaughan-Spruce.

Poliția a arestat-o pe Vaughan-Spruce pe 6 decembrie, iar ulterior, pe 15 decembrie, împotriva ei au fost formulate patru capete de acuzare pentru nerespectarea unui Ordin de protecție a spațiului public în așa-numitele zone de cenzură, pe care autoritățile l-au introdus pentru a incrimina persoanele care par a se „implica în orice acțiune de aprobare sau dezaprobare sau tentativă de aprobare sau dezaprobare“.

Astfel de acțiuni includ „mijloace verbale sau scrise, rugăciuni sau consiliere“ pe subiectul avortului, potrivit ADF U.K.

Oficialii Consiliului Municipal din Birmingham au implementat ordinul la începutul acestui an. Potrivit presei locale, acesta interzice în mod explicit protestele împotriva avortului în fața clinicilor, după ce membrii grupului anti-avort „40 de zile pentru viață“ au început să se alinieze în mod repetat în fața respectivului centru.

Poliția a afirmat că astfel de proteste ar fi dus la confruntări verbale și fizice.

Jeremiah Igunnubole, consilierul juridic al ADF U.K. care o apără pe Vaughan-Spruce, a declarat: „Ceea ce a pățit Isabel ar trebui să îngrijoreze profund pe toți cei care cred că drepturile noastre fundamentale, obținute cu greu, merită să fie protejate“.

„Este uluitor faptul că legislativul a acordat autorităților locale o putere atât de vastă încât acum chiar și gândurile considerate ‘greșite’ se pot solda cu o arestare umilitoare și acuzații penale“, a precizat Igunnubole.

Lois McLatchie, din cadrul ADF UK a declarat că „niciun cetățean nu ar trebui să fie incriminat pentru o activitate legitimă și pașnică, inclusiv pentru că se roagă“.

„Cazul lui Isabel demonstrează cât de departe poate merge statul dacă nu păzim cu vigilență drepturile și libertățile fundamentale“, a adăugat McLatchie.

Vaughn-Spruce a plătit o cauțiune și va apărea în fața Tribunalului din Birmingham pe 2 februarie.

Arestarea ei a fost precedată de alte două incidente în ultimii doi ani. În primul caz, poliția locală i-a cerut unei femei din Sudul Angliei care se ruga să părăsească zona respectivă, deși se afla în afara perimetrului în care era valabil mandatul de cenzură locală, iar în al doilea, o bunică din Liverpool a fost arestată și amendată pentru că s-a rugat în tăcere în apropierea unui centru de avorturi, în timpul unei plimbări în perioada lockdown-ului COVID.

Isabel Vaughan-Spruce was arrested for praying silently in her head.

We apparently have Thoughtcrime in the UK.

Has any major politician or religious leader spoken out against this?

This should be all over mainstream media.

Thank goodness for Tucker.pic.twitter.com/3C4ntYL7yi

— The Rev'd Calvin Robinson (@calvinrobinson) December 24, 2022