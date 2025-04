UK: O femeie creștină, condamnată pentru conversații consensuale în „zona tampon” a unui centru de avort. Amendă record

O femeie creștină a fost condamnată vineri dimineață pentru că a oferit o conversație consensuală într-o „zonă tampon” cenzurată, informează ADF International, o organizație creștină de avocați care o apără pe Dr. Tossici-Bolt.

Dr. Livia Tossici-Bolt, în vârstă de 64 de ani, a fost găsită vinovată la Poole Magistrates’ Court. În ciuda faptului că „semnul nu făcea nicio referire la sarcină, avort sau chestiuni religioase” și a faptului că un ofițer al consiliului a declarat că „nu a văzut-o intimidând sau hărțuind nicio persoană”, judecătorul Austin a hotărât că ofițerii consiliului aveau o convingere rezonabilă că aceasta încălca PSPO.

PSPO – Ordinele de protecție a spațiilor publice sunt ordine emise în temeiul Legii din 2014 privind comportamentul antisocial, infracționalitatea și poliția (Anti-Social Behaviour, Crime and Policing Act 2014) care interzic anumite acte într-o zonă geografică desemnată în Anglia și Țara Galilor, astfel cum se prevede în lege. Acestea înlocuiesc ordinele anterioare privind locurile publice desemnate, ordinele privind barierele și ordinele privind controlul câinilor.

Unul dintre funcționarii consiliului a declarat că „și-a format opinia că [Tossici-Bolt] a încălcat [PSPO] din mai multe motive. El a luat în considerare opiniile sale pro-viață, interacțiunea sa anterioară cu ea, plângerea care a fost primită și semnul pe care îl ținea”.

În replică, avocatul doctoriței Tossici-Bolt a subliniat că „Consiliul nu a adus nicio dovadă că ar fi fost observată de vreun utilizator al serviciului sau că ar fi suferit vreo altă formă de prejudiciu… nici nu există o victimă identificată în acest caz”.

În urma condamnării, judecătorul a condamnat-o pe Dr. Tossici-Bolt la o eliberare condiționată și i-a ordonat să plătească cheltuieli de judecată în valoare de 20.000 lire sterline, care trebuie achitate integral până la 31 mai 2025.

La începutul acestei săptămâni, un reprezentant al Departamentului de Stat al SUA a declarat că „monitorizează” cazul Dr. Tossici-Bolt, care este susținut de ADF International, și că este „preocupat de libertatea de exprimare în Regatul Unit”.

Reacționând la verdict, Dr. Tossici-Bolt a declarat:

„Aceasta este o zi neagră pentru Marea Britanie. Nu am protestat și nu am hărțuit sau obstrucționat pe nimeni. Tot ce am făcut a fost să ofer o conversație consensuală într-un loc public, așa cum este dreptul meu fundamental, și totuși instanța m-a găsit vinovat. Libertatea de exprimare este într-o stare de criză în Regatul Unit. Ce s-a întâmplat cu această țară? Departamentul de Stat al SUA a avut dreptate să fie îngrijorat de acest caz, deoarece are implicații grave pentru întreaga lume occidentală”.

„Îmi mențin angajamentul de a lupta pentru libertatea de exprimare, nu doar pentru mine, ci pentru toți concetățenii mei. Dacă permitem ca acest precedent de cenzură să rămână în vigoare, dreptul nimănui de a se exprima liber nu este asigurat. Cu sprijinul ADF International, voi analiza acum toate opțiunile legale”, a continuat ea.