Un alt autocar cu imigranți ilegali sosește la reședința vicepreședintelui Kamala Harris – VIDEO

Foto: Gary Grumbach/Twitter

Un autocar cu imigranți ilegali din Texas a sosit la reședința vicepreședintelui Kamala Harris cu doar câteva ore înainte de expirarea Titlului 42, informează Asher Notheis, Washington Examiner.

Cei 30 de bărbați, femei și copii au ajuns joi dimineață la locuința vicepreședintelui și au fost întâmpinați de organizația SAMU First Response and Mutual Aid. Acest autocar a fost al doilea sosit la Observatorul Naval în mai puțin de 24 de ore. Primul autocar transporta aproape 40 de persoane, potrivit NBC Washington.

„Mulți dintre cei din autocar mi-au spus că sunt din Venezuela“, a scris pe rețelele de socializare un reporter NBC News.

Nu este pentru prima dată când autocare cu imigranți ilegali au avut ca destinație finală reședința vicepreședintelui. Unul dintre cele trei autocare care transportau imigranți ilegali către Washington, D.C., a oprit în fața domiciliului lui Harris în Ajunul Crăciunului de anul trecut.

Autocarele au sosit cu câteva ore înainte de expirarea Titlului 42, o politică adoptată sub administrația Trump care a permis Poliției de Frontieră să expulzeze imigranții ilegali fără a le acorda o audiere pentru azil. Titlul 42 a fost promulgat în martie 2020 ca măsură de precauție în timpul pandemiei COVID-19.

Citește și În fața unei invazii de imigranți ilegali, Republicanii adoptă o lege de securizare a frontierei SUA. Democrații promit s-o anuleze

Transportul cu autocarul al imigranților ilegali din Texas către orașe mari, cum ar fi Washington, D.C., a devenit o practică obișnuită începând de anul trecut. Printre alte state în care au fost trimiși imigranții din Texas se numără Chicago și New York.

Anterior încetării aplicării Titlului 42, Rep. Raul Grijalva (D-AZ) a declarat că administrația Biden „nu a reușit să se pregătească“ pentru renunțarea la această politică.

„Din discuțiile purtate cu autoritățile din Arizona și comunitățile locale situate de-a lungul frontierei, este evident că lipsește coordonarea din partea guvernului federal“, a declarat Grijalva.

„Deși comunitățile de la frontieră s-au ocupat de nevoile umanitare, acestea au nevoie disperată de resurse suplimentare pentru a gestiona ridicarea Titlului 42. Cele mai recente măsuri luate de președintele Biden – detașarea de trupe și militarizarea nu reprezintă soluția“.

This morning, a group of about 30 migrants – men, women and children – arrived outside the Vice President’s residence here in Washington DC on a bus sent from Texas.

Many on the bus told me they were from Venezuela. @nbcnews pic.twitter.com/YaZiX4LxVM

— Gary Grumbach (@GaryGrumbach) May 11, 2023