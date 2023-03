Un colegiu creștin cere Curții Supreme să se pronunțe cu privire la noile reguli transgender din căminele studențești

Un colegiu creștin care repartizează camerele de cămin luând în considerare criteriul biologic bărbat-femeie și nu identitatea de gen a solicitat recent Curții Supreme să examineze recursul său la o sentință care l-ar obliga să permită accesul persoanelor de sex opus în camerele de cămin și în spațiile comune de duș, informează Mark A. Kellner pentru Washington Times.

College of the Ozarks din Point Lookout, Missouri, a cerut instanței supreme să blocheze o directivă a Department of Housing and Urban Development care adaugă „identitatea de gen“ la definiția de „sex“ din 1968 Fair Housing Act.

Decizia a fost luată după ce, în 2021, președintele Biden a emis un ordin executiv care interzice discriminarea bazată pe identitatea de gen în întregul sector guvernamental.

Avocații instituției de învățământ susțin că directiva HUD ar obliga-o să încalce principiile biblice și convingerile creștine tradiționale privind sexul și căsătoria.

Curtea de Apel a Circuitului 8 s-a pronunțat împotriva școlii.

„College of the Ozarks ar trebui să aibă libertatea de a urma tradiția religioasă pe care o are la bază. Guvernul nu poate desființa libertățile protejate de Constituție ale unei instituții private, cu profil religios, pe motiv că nu împărtășește opiniile sale cu privire la căsătorie și sexualitate“, a declarat John Bursch, avocat Alliance Defending Freedom, care reprezintă școala în instanță.

Bursch a declarat că, în cazul în care decizia Circuitului 8 se menține, școala „ar putea fi forțată să aleagă între a-și încălca convingerile religioase sau a risca investigații federale intruzive și sancțiuni“, inclusiv amenzi uriașe, despăgubiri pentru daune morale și onorarii de avocați.

