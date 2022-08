Un judecător federal blochează demersurile administrației Biden de a impune avortul în Texas

O instanță federală din Texas a emis recent o ordonanță care blochează încercarea administrației Biden de a forța medicii din spitalele de urgențe din acest stat să efectueze avorturi – indiferent dacă acest lucru încalcă sau nu convingerile lor religioase.

Judecătorul James Wesley Hendrix a considerat că statul Texas și două grupări de medici pro-viață au șanse să câștige procesul împotriva Departamentului de Sănătate și Servicii Sociale, informează Sarah Parshall Perry, Daily Signal.

Rezultatul este o victorie binevenită pentru state precum Texas, care adoptă legi pro-viață, dar care se află într-o luptă continuă cu o administrație disperată să protejeze „drepturile reproductive“ în urma deciziei Curții Supreme a SUA în cazul Dobbs vs Jackson Women’s Health Organization.

„Medicii din departamentul Urgențe pot trata, și chiar tratează sarcini ectopice și alte afecțiuni care pun viața în pericol“, a declarat Denise Harle, consilier principal și director al Alliance Defending Freedom Center for Life.

„Avortul electiv nu se încadrează la categoria serviciilor de urgență – prin el se pune capăt vieții bebelușilor nenăscuți – iar guvernul nu poate forța medicii să efectueze proceduri care le încalcă conștiința și convingerile religioase“.

Hendrix a emis ordonanța în cazul denumit Texas et al. vs Xavier Becerra et al.

Statul Texas, împreună cu Asociația Americană a Obstetricienilor și Ginecologilor Pro-Viață și Asociațiile Medicale și Dentare Creștine, au dat în judecată administrația Biden pentru a contesta ordinul său privind avortul emis în iulie, care se folosea de Emergency Medical Treatment and Labor Act (EMTALA).

Reclamanții au acuzat că ordinul administrației Biden impune în mod ilegal avortul în situații în care statul le interzice conform propriei legi, Texas Human Life Protection Act.

Congresul a adoptat EMTALA în 1986 pentru a asigura accesul public la serviciile de urgență, indiferent dacă o persoană le poate sau nu plăti. Secțiunea 1867 a Social Security Act impune obligații specifice spitalelor din rețeaua Medicare care oferă servicii de depistare sau tratament a unor afecțiuni în regim de urgență, inclusiv în caz de travaliu activ.

Acestea sunt obligate să ofere tratament care să aducă pacienții sosiți în regim de urgență la o stare stabilă. În cazul în care un spital din rețeaua Medicare nu poate stabiliza un pacient sau dacă pacientul solicită acest lucru, spitalul transferă pacientul la o altă unitate.

Emergency Medical Treatment and Labor Act definește termenul „afecțiune medicală ce necesită tratament în regim de urgență“ drept:

„A) o afecțiune medicală care se manifestă prin simptome acute de o gravitate suficientă de mare (inclusiv durere severă), astfel încât absența acordării unor îngrijiri medicale imediate ar putea avea ca rezultat:

(i) pune în pericol grav sănătatea persoanei (sau, în ceea ce privește o femeie însărcinată, sănătatea femeii sau a copilului nenăscut),

(ii) afectează grav funcțiile normale ale organismului, sau

(iii) duce la o disfuncție gravă a unui organ sau parte a corpului; sau

(B) în ceea ce privește o femeie însărcinată care are contracții:

(i) nu există timp suficient pentru a efectua un transfer în condiții de siguranță către un alt spital înainte de a naște sau

(ii) transferul poate reprezenta o amenințare pentru sănătatea sau siguranța femeii sau a copilului nenăscut“.

Ministrul Sănătății și Serviciilor Sociale, Xavier Becerra, a emis în iulie o serie de îndrumări, argumentând că legea din 1986 „protejează decizia și acțiunile pe care medicii le întreprind pentru a oferi tratament medical de stabilizare pacientelor însărcinate“, indiferent de orice restricție privind avortul existentă în statul lor.

Destul de simplu, nu-i așa?

Dar apoi Becerra a întins limitele legii și ale bunului simț cu următoarea interpretare a legii privind tratamentul medical în regim de urgență:

„Dacă un medic consideră că o pacientă însărcinată care se prezintă la un spital de urgență prezintă o afecțiune medicală ce necesită intervenție de urgență, potrivit cu definiția EMTALA, iar avortul este tratamentul necesar pentru a stabiliza condiția medicală a respectivei persoane, medicul trebuie să ofere respectivul serviciu.

Iar atunci când o lege de stat interzice avortul și nu include o excepție privind viața și sănătatea persoanei însărcinate – sau definește excepțiile mai strict decât EMTALA – respectiva lege de stat trebuie ignorată“.

Această interpretare înseamnă că, în conformitate cu ordinul HHS, definiția guvernului federal privind „afecțiune medicală ce impune tratament urgent“ ar prevala asupra oricărei definiții de stat mai restrânse.

Ceea ce înseamnă, de asemenea, că avorturile elective s-ar califica la categoria „afecțiuni medicale ce impun tratament în regim de urgență“.

Este aceasta o interpretare corectă a Emergency Medical Treatment and Labor Act? Nici pe departe. Este o încercare prost mascată de a folosi legea federală pentru a transforma fiecare clinică de urgență din țară într-una de avorturi fără programare.

De unde știm acest lucru? Pentru că EMTALA impune furnizorilor de servicii medicale (mai exact, spitalelor care fac parte din rețeaua Medicare și beneficiază de fonduri federale) să ofere tratament de stabilizare în cazul afecțiunilor medicale care pun în pericol grav pacienții, inclusiv „copilul nenăscut“ al femeii însărcinate (o expresie folosită de patru ori în textul legii).

Legea nu impune, nu indică, nu aprobă și nici măcar nu sugerează furnizarea unui tratament specific. Nu precizează nimic despre obligativitatea avortului.

Hendrix a subliniat acest lucru în ordonanța prin care a acordat suspendarea solicitată de reclamanți, declarând că îndrumările lui Becerra:

„depășesc cu mult cerințele formulate de EMTALA, care protejează atât mamele, cât și copiii nenăscuți, nu face nicio mențiune privind avortul și prevalează asupra legislației de stat doar atunci când cele două intră în conflict direct.

Întrucât legislația nu face nicio mențiune specifică pe acest subiect, îndrumările nu pot preciza modul în care medicii ar trebui să cântărească riscurile atât pentru mamă, cât și pentru copilul nenăscut.

De asemenea, nu permite ca, făcând acest lucru, să creeze un conflict cu legea de stat acolo unde nu există unul. Prin urmare, îndrumările nu sunt legale“.

Emergency Medical Treatment and Labor Act, a subliniat Hendrix, „protejează în mod explicit atât mamele, cât și copiii nenăscuți“, lucru pe care îndrumările HHS l-a ignorat.

Judecătorul a rezumat:

„Îndrumările elimină cerința de a lua în considerare bunăstarea copiilor nenăscuți atunci când se decide modul de stabilizare a condiției pacientei însărcinate; pretinde că EMTALA prevalează legilor statului, în ciuda prevederilor explicite ce arată contrariul; și interferează în mod nepermis cu practica medicală, încălcând astfel Medicare Act.

Deoarece îndrumările HHS descriu o politică care stabilește sau modifică un standard juridic concret, acestea sunt supuse procedurii de notificare și consultare – cerințe care nu au fost îndeplinite în cazul de față“.

Avocații de la Alliance Defending Freedom, care a reprezentat în acest caz Asociația Americană a Obstetricienilor și Ginecologilor Pro-Viață și Asociația Medicală și Dentară Creștină, au sărbătorit victoria.

„Ne bucurăm că instanța a blocat încercarea administrației de a ignora în mod flagrant procesul legislativ și democratic“, a declarat Ryan Bangert, consilier principal în cadrul Alliance Defending Freedom, care a pledat în numele obstetricienilor și ginecologilor pro-viață, „și vom continua să îi apărăm pe cei din domeniul medical care doresc să respecte și să salveze vieți, nu să ucidă“.

Cu toate acestea, în mod deloc surprinzător, Casa Albă a prezentat rezultatul din Texas ca fiind unul dezastruos, secretarul de presă Karine Jean-Pierre calificând decizia judecătorului drept „o lovitură pentru texani“.

„Statul Texas a intentat acest proces pentru a se asigura că poate împiedica furnizorii de servicii medicale să ofere îngrijiri care salvează vieți și protejează sănătatea“, a declarat Jean-Pierre.

„Datorită acestei decizii, femeilor din Texas li s-ar putea refuza acum aceste servicii vitale – chiar și în cazul unor afecțiuni precum hemoragia severă sau hipertensiunea care le pune în pericol viața“.

Aceasta, desigur, este o minciună sfruntată, deoarece legea texană despre care Departamentul de Sănătate și Servicii Sociale susține că intră în conflict cu Emergency Medical Treatment and Labor Act conține o excepție privind „afecțiunile care pun în pericol viața… care pune femeia în pericol de moarte sau prezintă un risc serios de afectare substanțială a unei funcții corporale importante“.

De asemenea, legea texană precizează clar că tratarea unei sarcini ectopice nu înseamnă avort.

Într-un caz similar cu cel din Texas, Departamentul de Justiție a intentat pe 2 august un proces împotriva statului Idaho, sperând să submineze noua sa lege care interzice majoritatea avorturilor, susținând că legea statului intră în conflict cu EMTALA și cu serviciile medicale oferite femeilor însărcinate în spitalele de urgență.

Judecătorul districtual B. Lynn Winmill a decis recent că legea din Idaho intră în conflict cu legea federală, deoarece interzice avortul în aproape toate circumstanțele.

Însă legea din Idaho permite unui medic să se apere în cazul unui proces penal prin invocarea faptului că avortul era necesar pentru a salva viața pacientei.

Nefiind de acord, Winmill a precizat că legea din Idaho îi pune pe medici în fața „sarcinii imposibile de a încerca să respecte simultan atât legea federală, cât și pe cea de stat“ și că „legea federală prevalează în fața legii de stat atunci când este imposibil ca ambele să fie respectate“.

Și experții au precizat că, dacă administratorii spitalelor din Idaho consideră că nu pot respecta atât legea de stat, cât și pe cea federală, ar putea pur și simplu să refuze finanțarea Medicare care le impune de fapt respectarea Emergency Medical Treatment and Labor Act.

Idaho va contesta probabil decizia lui Winmill la Curtea de Apel a Statelor Unite a Circuitului 9.

Traducere și adaptare

Tribuna.US