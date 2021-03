Un judecător federal decide că limitele de capacitate impuse întrunirilor religioase în D.C. sunt neconstituționale

Un judecător al curții districtuale federale a decis recent că limitarea numărului de persoane ce pot participa la serviciile religioase din Washington D.C. erau neconstituționale, informează TheFederalist.

Judecătorul Trevor N. McFadden, numit în 2017, în timpul fostului președinte Donald Trump, a concluzionat că directivele districtului diferențiază capitala națiunii de cele 37 de state care nu au limită de participare la întrunirile bisericești.

Hotărârea vine exact la timp în ceea ce privește Duminica Paștelui, pe 4 aprilie, la un an după ce sărbătoarea a fost întreruptă de oficialii de stat și locali care implementaseră reguli ce interziceau congregațiile mari. Restricțiile vizând serviciile religioase au devenit rapid o temă a lockdown-urilor din perioada pandemiei de coronavirus.

În Louisville, primarul democrat Greg Fischer a solicitat sancțiuni penale pentru cei care au participat chiar și la un serviciu drive-in de Paști, înainte ca un judecător federal din Kentucky să stopeze abuzul de putere al primarului.

În Greenville, Mississippi, locuitorii care au participat la întrunirile bisericești au fost amendați cu 500 de dolari, într-un caz care a determinat Departamentul de Justiție al lui Trump să ia măsuri.

Guvernatorul democrat din New Jersey, Phil Murphy, care conduce statul cu cea mai mare rată a mortalității COVID din țară, după ce a semnat un ordin executiv prin care a înghesuit pacienți infectați în căminele de bătrâni, trecând peste obiecțiile oficialilor din domeniul sănătății, a recunoscut în aprilie că a ignorat protecțiile oferite de Primul Amendament atunci când a interzis întrunirile religioase.

„Cincisprezece membri ai congregației unei sinagogi din New Jersey au fost arestați și acuzați pentru că se aflau împreună într-o sinagogă“, a insistat anul trecut Tucker Carlson de la Fox News către guvernator.

„După cum bine știți, The Bill of Rights protejează dreptul americanilor, le consacră dreptul de a-și exercita credința după cum consideră potrivit și de a se întruni în mod pașnic. Cu ce ​​autoritate ați anulat Bill of Rights la emiterea acestui ordin?“

„Asta mă depășește, Tucker“, a răspuns Murphy. „Nu mă gândeam la Bill of Rights când am făcut asta … Oamenii trebuie să stea departe unul de celălalt.“

Cazul din acest an din DC a fost intentat de Arhiepiscopia care în decembrie a cerut primarului democrat, Muriel Bowser, să renunțe la limitarea întrunirilor bisericești după ce Curtea Supremă decisese în noiembrie că astfel de restricții erau neconstituționale.

Drept răspuns, Bowser a ridicat limita de la 50 la 250 de persoane înainte de Crăciun. Însă, sub noile limite, bisericile erau tot sub capacitate și asta a determinat hotărârea lui McFadden.

