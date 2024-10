Un medic a refuzat să publice un studiu privind impactul devastator al medicamentelor „transgender” din motive politice

Un medic american influent a recunoscut că a întârziat, timp de nouă ani, publicarea unui studiu finanțat de contribuabili privind efectele asupra sănătății mintale ale blocanților pubertății la tinerii cu disforie de gen, de teamă că rezultatele ar putea fi utilizate pentru a susține interzicerea așa-numitelor „îngrijiri de afirmare a genului” pentru minori.

Dr. Johanna Olson-Kennedy, un important medic din Los Angeles care conduce cea mai mare clinică pentru tineri din Statele Unite, a declarat pentru New York Times că ea și colegii săi au amânat publicarea rezultatelor unui studiu de doi ani finanțat de National Institutes of Health , deoarece s-au temut că rezultatele vor fi folosite de criticii procedurilor transgender pentru minori.

„Nu vreau ca munca noastră să fie transformată într-o armă”, a declarat Olson-Kennedy pentru publicație.

Studiul de aproape 10 milioane de dolari a urmărit dezvoltarea a 95 de copii din întreaga țară pentru a vedea dacă sănătatea lor mintală s-a îmbunătățit în urma tratamentului cu blocanți de pubertate.

Olson-Kennedy a spus că tratamentul cu blocanți de pubertate nu a dus la îmbunătățiri ale sănătății mintale, probabil pentru că copiii se descurcau bine când a început studiul.

„Sunt într-o formă foarte bună atunci când vin, și sunt într-o formă foarte bună după doi ani”, a spus ea.

Dar constatările nepublicate contrazic cercetarea preliminară publicată de Olson-Kennedy și colegii săi în 2022, care a constatat că aproximativ un sfert dintre adolescenți erau deprimați sau sinucigași înainte de a începe tratamentul cu blocanți de pubertate sau hormoni transgender.

Olson-Kennedy este director medical al Centrului pentru sănătate și dezvoltare transsuditară din cadrul Spitalului pentru copii din Los Angeles.

Potrivit bazei de date Stop The Harm, elaborată de grupul de apărare medicală Do No Harm, CTYHD, între 2019 și 2023, a prescris 103 pacienți minori terapii hormonale transgender sau de blocare a pubertății, precum și a efectuat 165 de proceduri chirurgicale transgender pe minori.

Îmbunătățirea cercetării privind eficacitatea blocanților de pubertate și a terapiilor hormonale transgender a fost un punct de dispută în cadrul comunității medicale din Statele Unite și la nivel internațional, deoarece medicina transgender pentru minori devine tot mai mult un punct de dispută politică.

Mai multe țări europene, inclusiv cele care au fost pionierele tehnicilor de „îngrijire pentru afirmarea sexului”, au început să revină asupra terapiilor hormonale pentru minori, invocând o lipsă de dovezi medicale longitudinale care să susțină utilizarea acestora.

În Regatul Unit, renumitul pediatru Dr. Hilary Cass a publicat în aprilie un raport amplu privind eficacitatea terapiilor hormonale pentru tinerii cu disforie de gen. Raportul a constatat că au existat în mod constant dovezi slabe pentru blocanții de pubertate și a remarcat riscuri semnificative pentru protocolul de tratament, inclusiv probleme viitoare cu creșterea oaselor, fertilitatea și dezvoltarea cognitivă.

Raportul Cass a determinat Serviciul Național de Sănătate din Regatul Unit să nu mai prescrie tratament transgender și hormoni încrucișați pentru pacienții cu disforie de gen în afara unui nou studiu clinic menit să adune date pe termen lung.

Aproape jumătate din toate statele americane au adoptat un fel de interdicție privind medicamentele de tranziție de gen pentru minori, inclusiv câteva care au interzis utilizarea blocantelor pubertății pentru tratarea disforiei de gen.

