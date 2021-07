Un nou raport arată că sondajele prezidențiale din 2020 au fost cele mai eronate din ultimii 40 de ani

Timp de citire: 4 minute

După alegerile din 2016, mulți americani și-au pierdut încrederea în sondajele politice. Urmărind tracker-ul The New York Times care arăta cum șansele lui Hillary Clinton de a câștiga scad de la 85% pe 8 noiembrie 2020, la zero la sfârșitul numărătorii complete, în dimineața zilei de 10 noiembrie, ne întrebam cum de au fost atât de eronați Times și atât de mulți alții, analizează Stacey Lennox pentru PJ Media.

Înainte de noaptea alegerilor, campania Trump a afirmat că alegătorii pro-Trump „nedeclarați“ ar putea perturba prognozele. Deși Morning Consult și Politico au stabilit că acești votanți nedeclarați pentru Trump există, canalele media au fost sigure că acest fenomen nu va fi suficient pentru a schimba rezultatul alegerilor.

Când Trump a câștigat, analiștii politici au pus vina imensului lor rateu pe factori precum diviziunea educațională și au oferit sugestii pentru remedierea acesteia. S-au lăudat cu metodele lor de colectare și analiză a datelor pentru sondaje. Cu toate acestea, au ratat din nou în 2020, atât la pozițiile importante de pe buletinul de vot, cât și la cele mai puțin semnificative.

Au prezis că democrații vor câștiga locuri în Cameră și vor obține cu ușurință majoritatea Senatului. Părtinirea statistică în favoarea democraților a crescut de la 3,0 în 2016 la 4,8 în 2020. Au fost cele mai slabe rezultate ale unei curse prezidențiale din ultimii 40 de ani și cele mai slabe din ultimele două decenii pentru pozițiile politice mai puțin importante.

Deși sondajele au prezis o victorie a lui Biden, în sondajele finale dinainte de ziua alegerilor:

Prognoza finală a sondajului prezidențial al The Economist i-a atribuit lui Biden 50 de voturi electorale în plus față de cât a câștigat.

Un sondaj de la ABC News/Washington Post a preconizat că Biden va câștiga Wisconsin la o diferență de 17 puncte, cu o săptămână înainte de ziua alegerilor. Rezultatul final din Wisconsin a arătat o marjă de 0,7 puncte diferență între Trump și Biden.

Conform mediei sondajelor FiveThirtyEight, Trump abia câștiga Ohio cu 0,8 puncte față de Biden. În realitate, Trump a învins cu 8,4 puncte în plus.

New York Times a prezis că și dacă sondajele erau la fel de greșite ca în 2016, Biden ar câștiga totuși Florida, cu aproape 1 punct. Dar Biden a pierdut acolo în fața lui Trump cu 3,3 puncte.

Prognoza finală a sondajului FiveThirtyEight privind Camera Reprezentanților a atribuit democraților cu 20 de locuri mai mult decât au câștigat.

14 sondaje au greșit în privința cursei pentru Senat din Maine. Un sondaj Quinnipiac a preconizat că democrata Sara Gideon va avea un avans de 12 puncte față de actuala republicană Susan Collins. Collins a câștigat la o diferență de 8,6 puncte.

În noul raport al Asociației Americane pentru Cercetarea Opiniei Publice, industria sondajelor are câțiva „suspecți principali“ în ceea ce privește incredibila lor eroare, conform Politico:

„Cel mai probabil motiv – chiar dacă nu e o certitudine – pentru rezultatele deformate ale sondajelor este, în primul rând, faptul că grupuri importante de oameni nu participă la ele.

Diminuarea ratelor de participare a constituit o sursă majoră de îngrijorare pentru analiști de mai bine de un deceniu. Dar politizarea sondajelor în timpul epocii Trump – inclusiv reacția fostului președinte, care a denunțat în mod fals rezultatele sondajelor ce nu-i erau pe plac ca fiind „false“ sau a încercat dinadins să suprime entuziasmul de a răspunde la ele în rândul alegătorilor GOP – pare a fi răspunzătoare de distorsionarea rezultatelor, unele segmente ale republicanilor refuzând să participe la sondaje.“

Aceasta este o concluzie uimitoare, având în vedere că sponsorii mediatici ai industriei de analiză politică au spus americanilor timp de patru ani că Trump este „literalmente Hitler“ și un pion al rușilor. Presa i-a caracterizat pe toți susținătorii săi drept naziști și rasiști deplorabili, ignoranți.

Cel mai probabil, mulți dintre ei nu ar răspunde la sondajul unui canal media aliat al democraților, într-un context de intensificare a culturii de anulare. La fel ca proprietarul miliardar al Soul Cycle și al Miami Dolphins, Stephen Ross, oameni importanți au fost ostracizați și pedepsiți pentru că l-au susținut pe Trump.

Bineînțeles, acest lucru ar reduce bucuria pe care mulți dintre susținătorii lui Trump au simțit-o urmărind declinul din noaptea alegerilor în 2016. Fără îndoială, unii au fost bucuroși să le spună analiștilor că votează pentru Biden și democrați pentru a simți din nou acel sentiment, având în vedere că au fost insultați și demonizați timp de patru ani. ani.

În perioada în care trebuiau să se mulțumească cu luptele dintre membrii Camerei, alegătorii lui Trump probabil că au ignorat cu totul sondajele. În ciuda predicției că Biden va câștiga cu o majoritate zdrobitoare, președintele Trump a atras peste 10 milioane de noi alegători în 2020.

Cel mai precis sondaj, care a indicat o victorie a lui Trump în 2016, o victorie a lui DeSantis în 2018 și o cursă strânsă în 2020 a fost Trafalgar Group. Într-un interviu post-electoral, CEO-ul Robert Cahaly a spus că grupul a realizat acest lucru renunțând la majoritatea metodelor obișnuite de sondare. Echipa a conceput sondaje mai scurte, care luau mult mai puțin timp pentru completare și s-au străduit să evite ceea ce Cahaly numea „tendința participanților de a răspunde în modul care să dea bine în ochii altora“.

Cahaly este optimist că republicanii vor obține câștiguri în 2022 dacă valorifică problemele culturale, precum teoriile critice din educația publică, intensificarea infracționalității și violența politică continuă. Cu toate acestea, el avertizează că Dreapta ar putea totuși să o dea în bară dacă ascultă sfaturile unor consultanți gen Frank Luntz.

Problemele de război cultural sunt o opțiune, iar cele economice vor deveni mai importante. Republicanii ar trebui să facă mai mult decât reduceri de impozite și reglementări pentru a câștiga în baza problemelor bipartizane privind direcția țării. De asemenea, ar trebui să plece urechea la sugestiile lui Cahaly.

