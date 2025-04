Un răspuns creștin la o „cultură a asasinării” din ce în ce mai violentă

Într-o lume în care amenințările cu moartea inundă telefoanele, iar vandalismul devine o declarație politică, cuvintele lui Isus Hristos din Ioan 10:10 sună mai adevărat ca niciodată: „Hoţul nu vine decât să fure, să înjunghie şi să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi s-o aibă din belşug”. Dacă privim „hoțul” ca pe forțele distructive ale lumii, ale firii umane și ale diavolului, ne ajută să ne concentrăm asupra haosului din societatea noastră, scrie Sarah Holliday pentru The Washington Stand.

Trăim într-o epocă paradoxală – hiperconectați prin intermediul tehnologiei, dar profund izolați. Ascensiunea social media ne-a limitat la camere de ecou digitale, în care comunitățile globale și fluxurile nesfârșite de informații sunt doar la un click distanță. Ai putea sta închis în camera ta și să te simți conectat la lume. Dar iată care este problema: acest torent de informații este adesea distorsionat și prea mulți dintre noi se luptă să separe adevărul de înșelăciune în această furtună digitală. Această izolare generează un tribalism periculos, înlocuind dialogul cu dezbinare și transformând dezacordul în dușmănie.

În loc să reducă diferențele prin schimburi deschise, grupurile opuse se retrag în clișee, evitând implicarea. Mai rău, această mentalitate de turmă a alimentat o tendință înfricoșătoare: justificarea tot mai mare a violenței pentru a reduce la tăcere disidența, aparent scuzând crima ca un fel de „soluție”. În timp ce acest lucru este valabil pentru toate partidele, stânga a îmbrățișat în mod remarcabil această cale, după cum se vede în realitatea șocantă a două tentative de asasinat asupra președintelui Donald Trump în timpul campaniei sale din 2024.

Un alt exemplu înfricoșător este Luigi Mangione, care l-a ucis în decembrie pe directorul general al UnitedHealthcare, Brian Thompson.

Dorința alarmantă de a asasina persistă, un bărbat din Pennsylvania fiind acuzat recent că a amenințat în mod repetat că îl va ucide nu numai pe Trump, ci și pe Elon Musk și pe agenții Serviciului de Imigrări și Control Vamal. Acest lucru urmează unor săptămâni de atacuri din ce în ce mai intense ale liberalilor furioși împotriva companiei lui Musk, Tesla, prin incendierea, zgârierea și vandalizarea vehiculelor atât pe proprietăți comerciale, cât și private.

Washington Times raportează că amenințările cu moartea s-au extins acum la directorul Serviciului național de informații Tulsi Gabbard și la familia sa. Procurorii federali au dezvăluit că Aliakbar Mohammed Amin, în vârstă de 24 de ani, i-a trimis acest text: „Pregătește-te să mori, tu, Tulsi, și toți cei care îți sunt dragi. America va arde”.

Publicația a menționat că amenințările cu moartea au început cu mult înainte ca administrația Trump să intre în funcție. „Amenințările cu moartea au început imediat ce dl Trump a început să facă nominalizări”, au scris ei. „Au fost vizați Secretarul Apărării, Pete Hegseth, administratorul Agenției pentru Protecția Mediului, Lee Zeldin, Secretarul Agriculturii, Brooke Rollins, și Reprezentanta Elise Stefanik din New York, care a fost nominalizată ca ambasador la Națiunile Unite înainte de a se retrage pentru a ajuta la consolidarea majorității republicane din Cameră”.

Benjamin Ginsberg, un profesor de la Universitatea Johns Hopkins care studiază violența politică, a subliniat un adevăr incontestabil: violența, deși nu este nouă, izbucnește acum la vedere. „Ura față de Trump și de membrii administrației este atât de severă, atât de intensă, încât oamenii în mod normal sensibili sunt dispuși să accepte [violența], chiar dacă ei înșiși nu ar face-o… îndreptată împotriva oponenților lor”, a declarat el. Este demn de remarcat faptul că conservatorii sunt la fel de capabili să folosească violența, doar că nu este ceea ce vedem.

De exemplu, un sondaj recent „a constatat că aproximativ jumătate dintre americanii cu orientare liberală ar putea justifica”, cel puțin într-o oarecare măsură, „asasinarea domnului Trump și a domnului Musk”, iar „mai mult de jumătate dintre liberali au afirmat, de asemenea, că distrugerea dealerilor Tesla este acceptabilă”. Sondajul a fost intitulat “Cultura asasinatului: Cum arderea Tesla și uciderea miliardarilor au devenit un meme estetic pentru violența politică”.

Dovezile sunt copleșitoare și lovesc în miezul problemei. Aceste acte de violență – tentative de asasinat, amenințări cu moartea, susținerea culturală a crimei – întruchipează perfect ceea ce Isus Hristos a descris în Ioan 10:10. „Hoțul” – dușmanul și păcatul cu care ne confruntăm – există doar pentru a fura, ucide și distruge.

În calitate de creștini, avem datoria să înțelegem că acest haos -fie online, fie în cartierele noastre – reflectă depravarea unei lumi pierdute în păcat. Aceasta nu este doar o criză socială care va dispărea dacă o lăsăm în pace. Nu, aceasta este o luptă spirituală care, într-o formă sau alta, va persista până în ziua în care Isus va reveni.

De fapt, Scriptura ne reamintește că „lupta noastră nu este împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva… forțelor spirituale ale răului din tărâmurile cerești” (Efeseni 6:12). Minciunile răspândite prin intermediul platformelor digitale, ura care alimentează vandalismul și amenințările, celebrarea grotescă a crimei în cântece au amprentele hoțului lipite peste tot.

Ce face dușmanul prin aceste fapte? El fură, ucide și distruge. Asta este tot ce știe să facă. Și, ca urmare, lumea pe care o conduce urmează aceleași tactici. Cu toate acestea, scopul meu aici nu este doar de a atrage atenția asupra stricăciunilor de care suntem dureros de conștienți. Mai degrabă, este de a ne chema, în calitate de urmași ai lui Isus Hristos – adevăratul și suveranul Domn – la răspunsul pe care îl poruncește El.

Cuvintele lui Isus din Ioan 10:10 nu expun doar problema; ele proclamă singura și divina soluție. „Am venit ca ei să aibă viață și să o aibă din belșug”, a spus El. Aceasta este speranța noastră de nezdruncinat într-o lume care se destramă la margini. Viața abundentă pe care ne-o oferă Hristos este ancorată în adevărul Cuvântului lui Dumnezeu, în iubirea nemărginită a lui Isus și în speranța certă a împărăției Sale veșnice. Prin mântuirea în Hristos, această viață este a noastră – veșnică, plină de glorie și disponibilă chiar acum, în timp ce așteptăm plinătatea ei.

A trăi acest lucru înseamnă a respinge căile lumii. Într-o epocă a dezinformării, căutăm discernământ prin rugăciune și Scriptură, testând orice duh în raport cu adevărul (1 Ioan 4:1). Acolo unde ura justifică violența, suntem chemați „să vă iubiți dușmanii și să vă rugați pentru cei care vă persecută” (Matei 5:44). Într-o lume care îl neagă pe Dumnezeu, noi proclamăm cu îndrăzneală adevărul Său. Ca „ambasadori ai lui Hristos” (2 Corinteni 5:20), trebuie să ne cufundăm în Cuvântul lui Dumnezeu pentru a contracara minciunile, să ne implicăm bisericile pentru a rupe izolarea și să rămânem fermi în dragoste, urând răul și agățându-ne de bine (Romani 12:9). Mai presus de toate, iubiților, rugați-vă cu fervoare.

Să ne rugăm împotriva răutății din jurul nostru și a oamenilor care caută să facă rău. Rugăciunea este arma noastră, nu doar pentru puterea personală, ci și pentru vindecarea unei națiuni fracturate. Hoțul poate da târcoale, dar Dumnezeul nostru a biruit deja. Violența și divizarea la care asistăm sunt reale, dar ele nu au ultimul cuvânt. Viața abundentă a lui Isus – debordând de har, adevăr și scop etern – este a noastră, de neatins de niciun hoț.

Să ne agățăm de promisiunea lui Isus, strălucind ca lumina într-o lume întunecată, și să proclamăm cu îndrăzneală adevărul lui Dumnezeu unei societăți moarte în păcat, care are nevoie disperată de viața abundentă pe care doar Hristos o oferă.

