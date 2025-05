Unde au votat cei mai mulți români din SUA în Turul 2 al Alegerilor Prezidențiale | DETALII din toate secțiile de vot din SUA

Diaspora românească din Statele Unite ale Americii a avut la dispoziție 50 de secții de votare în 27 de state, pe parcursul a trei zile: Vineri 16 mai: 7 am – 9 pm (ora locală); Sâmbătă 17 mai: 7 am – 9 pm (ora locală); și Duminică 18 mai: 7 am – 9 pm (ora României).

BREAKING | Românii au decis cine va fi președintele României



Număr total de buletine puse la dispoziție votanților: 105.592

Număr total al alegărilor prezenți la vot: 25.652

Numărul total al voturilor valabil exprimate: 25.558

Numărul total al voturilor nule: 94

Poziția 1 pe buletinul de vot: George-Nicolae SIMION

a obținut 7.699 voturi (30,12%)

Poziția 2 pe buletinul de vot: Nicușor-Daniel DAN

a obținut 17.859 voturi (69,88 %)

SURSA DATELOR: https://prezenta.roaep.ro/prezidentiale18052025/

Cea mai mare participare la vot a fost înregistrată în secția de votare din NILES, Illinois, găzduită de Logos Christian Academy, unde s-au prezentat 1486 de alegători.

TOP STATES

Cea mai mare participare la vot a avut statul ILLINOIS cu un total de 3.283 de alegători, urmat California cu 3.219 alegători (Top 2)



New York 2.817 (Top 3)

Florida 2.463 (Top 4)

Michigan 1.443 (Top 5)

Washington 1.367 (Top 6)

Texas 1.343 (Top 7)

TOPUL participării la vot a alegătorilor pe fiecare secție de votare.

Statistica tuturor secțiilor de vot în ordine alfabetică după numele statului și numele orașelor din statele respective.

Tribuna.US

Share this: Facebook

X