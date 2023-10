UPDATE | Hamas susține că Israelul a bombardat un spital din Gaza, ucigând 500 de persoane. IDF prezintă dovezi că e vorba de o rachetă a teroriștilor

UPDATE

Miercuri dimineață, autoritățile israeliene au publicat noi imagini și dovezi că spitalul din Gaza lovit marți seară a fost din cauza unei rachete lansate împotriva Israelului de către organizația teroristă Jihadul Islamic, din proximitatea spitalului.

„La ora 18:59, Jihadul Islamic a tras un tir de aproximativ 10 rachete dintr-un cimitir din apropiere. În acel moment, la ora 18:59, s-a raportat o explozie la spitalul din orașul Gaza.

Potrivit informațiilor noastre, Hamas a verificat rapoartele, a înțeles că a fost o rachetă a Jihadului Islamic care a ratat focul – și a decis să lanseze o campanie mediatică globală pentru a ascunde ceea ce s-a întâmplat cu adevărat. Au mers până la exagerarea numărului de victime”, se arată într-un comunicat IDF.

De asemenea, IDF a publicat o interceptare telefonică a doi lideri Hamas care vorbesc despre lansarea ratată a rachetei de către Jihadul Islamic – https://videoidf.azureedge.net/e67ae402-79e2-4e8c-a6a5-d32da01ccf80

Israelul acuză deopotrivă și marile trusturi de presă internaționale – CNN, BBC, The New York Times – pentru preluarea informațiile eronate de la Hamas, care controlează Gaza, fără a le verifica și din alte surse, astfel provocând mari manifestați în Iordania, Irak, Liban, Turcia, oamenii luând cu asalt ambasadele Israelului, SUA și sedii NATO.

ȘTIREA INIȚIALĂ

„Cel puţin 200 de persoane au fost ucise marţi seara într-un atac israelian asupra incintei unui spital din oraşul Gaza”, a informat Ministerul Sănătăţii din teritoriul palestinian controlat de Hamas. Armata israeliană susține că spitalul a fost lovit de o rachetă rătăcită lansată de organizația teroristă Jihadul Islamic.

Potrivit unui comunicat, ministerul Hamas a anunţat „200 până la 300 de martiri”, ucişi într-un bombardament care a lovit incinta spitalului Ahli Arab, situat în centrul oraşului.

Comunicatul IDF:

„Din analiza sistemelor operaționale ale IDF, rezultă că a fost lansat un tir de rachete inamice spre Israel, care a trecut prin apropierea spitalului în momentul în care a fost lovit.

Potrivit informațiilor, din mai multe surse pe care le deținem, organizația teroristă Jihadul Islamic este responsabilă pentru tirul eșuat care a lovit spitalul”.

Nu ar fi prima dată când rachetele neghidate ale teroriștilor palestinieni lovesc propriile clădiri sau rezidenții din Fâșia Gaza, în încercarea de a lovi Israelul.

Israelienii postează o înregistrare video preluată de la postul arab Al Jazeera, care documentează momentul în care Jihadul Islamic a lansat o rachetă care a ratat și a lovit un spital din Gaza, provocând sute de morți.

An Al Jazeera broadcast documented the moment that the Islamic Jihad launched a rocket which misfired and hit a hospital in Gaza, killing hundreds. pic.twitter.com/ypZTdJobzk

— Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) October 17, 2023