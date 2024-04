UPDATE | Iranul începe atacul împotriva Israelului, lansând zeci de drone și rachete. Israelul, SUA și UK intervin pentru interceptare

UPDATE – BREAKING | Israelul respinge cu succes atacul fără precedent al Iranului

UPDATE 1: Atacul iranian s-a încheiat. Purtătorul de cuvânt al forțelor de apărare israeliene, contraamiralul Daniel Hagari, a anunțat că 99% dintre amenințările lansate în această noapte de Iran împotriva Israelului au fost interceptate, ceea ce reprezintă o realizare strategică foarte importantă; el a mai declarat că din cele 170 de drone “sinucigașe” cu o singură direcție și 30 de rachete de croazieră de atac terestru lansate de Iran, 0 au reușit să intre în spațiul aerian israelian, iar 25 dintre rachetele de croazieră au fost doborâte de forțele aeriene israeliene. În plus, din cele 120 de rachete balistice cu rază medie de acțiune, doar câteva au lovit teritoriul Israelului, lovind zona bazei aeriene Nevatim din deșertul Negev, provocând pagube minore infrastructurii; cu toate acestea, în ciuda pagubelor, baza este încă operațională și se pregătește să primească cele 3 escadrile de F-35I care sunt staționate la bază și care au fost în aer în această noapte, efectuând interceptări.

Update 2: Presa israeliană relatează că serviciile de informații americane și israeliene au primit informații din surse despre amploarea atacului de retaliere iranian cu aproximativ 24 de ore înainte de începerea acestuia, ceea ce a permis Israelului și aliaților să ia măsuri pentru a contracara direct atacul.

UPDATE 3: Declarații IDF: „Marea majoritate a rachetelor lansate din Iran au fost interceptate în afara granițelor statului Israel. Cu puțin timp în urmă, au fost detectate zeci de lansări de rachete sol-sol care au ajuns din Iran pe teritoriul țării. Avioanele de luptă ale apărării antiaeriene au reușitt să doboare cu succes cu succes, cu ajutorul sistemului „Arrow” și împreună cu țările partenere strategice, majoritatea lansărilor înainte ca acestea să traverseze teritoriul țării. Au fost detectate câteva vătămări, printre care la o bază militară din sudul țării, cu pagube minore la nivelul infrastructurii. În ultimele ore, zeci de drone ostile au fost identificate și interceptate, împreună cu zeci de rachete de croazieră care au ajuns în Israel din Iran. Forțele IDF sunt desfășurate în toate zonele, pregătite să continue să apere teritoriul țării”.

UPDATE 4: Comandamentul frontului intern informează cetățenii israelieni că nu mai este necesar ca aceștia să rămână în zonele protejate din țară

UPDATE 5: Marea Britanie lansează avioane suplimentare ale Royal Air Force pentru a intercepta atacurile asupra Israelului. „Iranul a demonstrat încă o dată că intenționează să semene haos în propria curte. Marea Britanie va continua să susțină securitatea Israelului și pe cea a tuturor partenerilor noștri regionali, inclusiv Iordania și Irakul”, a declarat prim-ministrul britanic Rishi Sunak.

UPDATE 6: Cabinetul de război al Israelului a aprobat un răspuns militar la agresiunea Iranului. Premierul israelian Benjamin Netanyahu poartă discuții telefonice cu președintele american Joe Biden. Administrația SUA a cerut Israelului să se consulte pe tema răspunsului militar față de atacul fără precedent al Iranului.

UPDATE 7: Oficialii israelieni din domeniul apărării raportează până în prezent peste 200 de lansări de drone și rachete iraniene, raportând pagube minore la baza aeriană Nevatim din sudul Israelului, în ciuda faptului că a fost atacată de 7 rachete balistice iraniene cu rază medie de acțiune. Atacul nu s-a terminat.

UPDATE 8: Iranul lansează încă 70 de rachete spre Israel, informează oficiali americani. Anterior, Iranul lansase 80, ajungând astfel la un total de 150.

UPDATE 9: Oficiali israelieni de rang înalt: „Am interceptat 99% din rachetele lansate, răspunsul va fi de proporții, fără precedent”

UPDATE 10: Interceptarea dronelor iraniene de către sistemul israelian „Iron Dome”, văzută mai devreme deasupra Muntelui Hebron, în sudul Cisiordaniei de Vest. VIDEO

Interceptions by the Israeli “Iron Dome” System seen earlier over Mount Hebron in the Southern West Bank. pic.twitter.com/2QmfFlrjvS

UPDATE 11: Purtătorul de cuvânt al IDF, Daniel Hagari, publică o nouă declarație în care afirmă că Iranul tocmai a lansat mai multe rachete balistice de rază medie înspre Israel. El spune că Israelul are capacitățile necesare pentru a face față acestui eveniment și că o va face.

UPDATE 12: Sistemul de apărare Iron Dome interceptează în acest moment drone iraniene kamikaze deasupra Ierusalimului și în alte zone din Israel. VIDEO

Several Successful Interceptions seen in the Sky over the Eastern Israeli City of Jerusalem. pic.twitter.com/0NYhFm07i9

