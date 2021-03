USA Today dorește interzicerea universității creștine Oral Roberts, deoarece valorile creștine sunt „arhaice“

Atacarea valorilor universităților creștine este în prezent un ritual anual al mediatizării din perioada turneului școlar de baschet din primăvară. Publicația USA Today’s For The Win cere interzicerea Universității Oral Roberts (ORU) deoarece are reguli „arhaice“, complet rupte de realitatea societății moderne, informează LifeNews.

Cazul Oral Roberts, care a supărat deja statul Ohio și Florida, cu siguranță nu este povestea optimistă de care avem nevoie în timpul campionatului, scrie Hemal Jhaveri, „editor pe tema rasei și incluziunii“. (Da, se pare că există o astfel de slujbă)

Ea recunoaște că universitatea evanghelică din Tulsa este favorita fanilor în rândul competitorilor subcotați, dar detestă cerințele stricte pe care le impune studenților. „Politicile anti-LGBTQ+ extrem de fanatice ale ORU nu pot și nu ar trebui ignorate“, scrie Jhaveri într-un discurs disprețuitor.

Aceasta este doar prima salvă a unui bombardament îndelungat asupra ORU și un apel ca NCAA să interzică școala. Îndreptându-se spre finala de 16 din acest weekend, Oral Roberts este criticată pentru valorile și credințele sale fundamentaliste. Este „o relicvă a trecutului“ și este complet incompatibilă cu valorile egalității și incluziunii NCAA.

Jhaveri, pretins arbitru moralist, se plânge de ORU datorită unui cod de conduită al studenților care interzice limbajul obscen, dansurile de societate și purtarea pantalonilor scurți la ore. Ea cere fanilor să protesteze împotriva homofobiei universității Oral Roberts, pe măsură ce Golden Eagles avansează în turneu:

„Oral Roberts interzice în mod specific homosexualitatea, lucru specificat de două ori în manualul studențesc. În secțiunea de conduită a studenților, sub titlul Comportament Personal, școala condamnă în mod expres homosexualitatea, menționând în același timp că este o ‘practică ocultă’.“

A asculta voia lui Dumnezeu, a prețui puritatea și modestia în locul NCAA este o alegere foarte proastă a ORU. Jhaveri critică școala pentru că recunoaște căsătoria ca fiind uniunea dintre un bărbat și o femeie și pentru că îi ține pe elevi „legați de noțiuni toxice de fundamentalism care fac un fetiș din castitate și abstinență“.

„Poziția sa anti-LGBTQ+ este discriminatorie și ar trebui condamnată în mod explicit de NCAA“, afirmă Jhaveri.

Nu numai că Oral Roberts este opusul valorilor lumești ale NCAA, dar asociația care guvernează sporturile universitare ar trebui să îi interzică să participe la competiții, pretinde jurnalista.

Ea critică în continuare instituția pentru că nu personifică sloganul „egalității“ justiției sociale inscripționat pe terenurile de baschet pe care se desfășoară turneul NCAA.

Ridicând nivelul urii sale anti-creștine, Jhaveri se dezlănțuie spunând că „școala este un focar de transfobie instituțională, homofobie cu politici înapoiate, sexiste. Nu există nicio modalitate de a separa echipa lor de baschet masculin de pericolele dogmei lor religioase, indiferent câte echipe ar învinge.“

ORU este, de asemenea, acuzată că a tras foloase de pe urma sportivilor neplătiți, pe măsură ce avansează în turneu.

Jhaveri încheie atacul susținând că victoriile obținute pe teren de universitatea Oral Roberts nu pot compensa „eșecurile sale morale“. Echipa de baschet Golden Eagles nu poate ascunde „ideologia periculoasă și plină de ură a instituției sale de bază“.

În turneul de acum doi ani, Deadspin a folosit același tip de fanatism anti-creștin împotriva Universității Liberty, școală pe care a numit-o „cea care merită cel mai mult să fie detestată“ dintre cele participante. Liberty a pierdut în prima rundă a turneului din acest an și a scăpat astfel de un alt atac brutal al mass-mediei.

USA Today este cea care, în mod evident, este ruptă de realitatea Primului Amendament și a dreptului de libertate religioasă.

