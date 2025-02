USAID a cheltuit 607 milioane de dolari pentru a promova avortul pe glob. 8 programe absurde finanțate de SUA

Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), care a fost înființată unilateral printr-un ordin executiv al președintelui John F. Kennedy în 1961, a fost aparent creată pentru a oferi asistență financiară externă care să promoveze dezvoltarea durabilă. Cu toate acestea, în cei aproape 65 de ani de la crearea USAID, agenția globală de asistență socială a cedat celor mai rele impulsuri ale statului administrativ, birocrații exploatându-și autoritatea asupra banilor contribuabililor pentru a susține propaganda și programele de stânga global. Donald Trump a decis să revizuiască programul.

„A fost condus de o adunătură de nebuni radicali, iar noi îi scoatem de acolo”, a declarat Trump reporterilor, la semnarea ordinului executiv de revizuire a agenției.

Într-un interviu acordat Fox News, secretarul de stat Marco Rubio a declarat că agenția s-a umplut de „insubordonare de rang”.

„Ei cred că sunt o entitate globală și că stăpânul lor este globul și nu Statele Unite. Iar acest lucru nu este sustenabil”, a spus Rubio. „Există o mulțime de funcții ale USAID care vor continua, care vor face parte din politica externă americană, dar trebuie să fie aliniate cu politica externă americană”, a declarat Rubio.

O analiză a priorităților sale recente arată că agenția a avut mai mult de-a face cu ingineria socială de extremă-stânga în străinătate decât cu diplomația responsabilă. Iată 11 programe finanțare de USAID din banii contribuabililor americani:

Inițiative DEI în străinătate

Recent, presa a relatat despre o multitudine de programe susținute de USAID care vor pierde acum finanțarea după ce ordinele executive ale lui Trump „au sigilat robinetul de dolari ai contribuabililor americani care curg către proiectele DEI din străinătate”.

Printre acestea se numără 70.000 de dolari pentru un „musical DEI” în Irlanda, 47.000 de dolari pentru o „operă transgender” în Columbia, 32.000 de dolari pentru o „carte de benzi desenate transgender” în Peru și 1,5 milioane de dolari pentru un program de locuri de muncă LGBT în Serbia.

În septembrie, USAID a acordat un grant de 2 milioane de dolari activiștilor guatemalezi „pentru a ajuta organizațiile conduse de transgenderi să efectueze schimbări de sex în țară”. Programul era programat să înceapă în aprilie și să se desfășoare până în 2027.

Vehicule electrice în Vietnam

USAID a acordat 2,5 milioane de dolari pentru vehicule electrice pentru Vietnam sub președinția lui Biden.

De la investiția uriașă din banii contribuabililor americani a fost construită cel puțin o stație de baterii, evitându-se un total de 260 de galoane de benzină, potrivit site-ului USAID. O camionetă are un rezervor în medie 130 de galoane de benzină.

Grup suspectat de legături cu terorismul

În luna februarie a anului trecut, Washington Examiner a raportat că președintele Biden a aprobat finanțarea suplimentară a unui grup investigat de un organism guvernamental de supraveghere pentru presupuse legături cu teroriștii.

„Inspectorul general al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională a început să investigheze în februarie anul trecut un grant USAID de 110.000 de dolari acordat în 2021 Helping Hand for Relief and Development, o organizație caritabilă cu sediul în Michigan, despre care parlamentarii au avertizat că are legături cu teroriștii, inclusiv cu Fundația Falah-e-Insaniat din Pakistan”, se arată în articol.

„Cu toate acestea, în octombrie 2023, USAID a trimis încă 78.000 de dolari aceleiași organizații caritabile pentru un program care se desfășura până în septembrie, conform datelor cheltuielilor federale”.

Mâncare pentru teroriști

În noiembrie, Washington Times a raportat că „contribuabilii americani au plătit sute de mii de mese pentru luptătorii afiliați Al-Qaida din Siria”.

„Mahmoud Al Hafyan a condus divizia siriană a organizației neguvernamentale și a furat mese în valoare de 10 milioane de dolari plătite de Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională”, a relatat Times. „Mesele ar fi trebuit să ajungă la refugiații sirieni răsturnați de războiul civil din această țară, însă dl Al Hafyan a permis membrilor Frontului Al-Nusrah, organizație teroristă legată de Al-Qaida, să vină să ridice mesele”.

Alianța EcoHealth

Washington Examiner a raportat în urmă cu trei ani că USAID a dat aproape 5 milioane de dolari grupului care finanța cercetarea într-un laborator chinez suspectat ca fiind la originea Covid-19.

„Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională a acordat EcoHealth Alliance un grant de 4,67 milioane de dolari la sfârșitul anului 2021, în ciuda unor întrebări serioase fără răspuns cu privire la finanțarea de către EcoHealth a cercetării virusului liliacului în laboratorul chinez”, a raportat Examiner. „EcoHealth a primit milioane de dolari de la National Institutes of Health, dar a întâmpinat probleme de conformitate înainte de acordarea premiului fără legătură de la USAID”.

Contracepție personalizată

Cercetătorii de la Universitatea Texas din Austin au primit un grant din partea USAID pentru a concepe contraceptive personalizate în 2022. Potrivit unei publicații de specialitate, oamenii de știință au primit banii contribuabililor pentru a „crea dispozitive contraceptive personalizate fabricate aditiv”.

„Folosind o tehnologie de imprimare 3D dezvoltată la nivel intern, o echipă de la PharmE3D perfecționează un mijloc de a produce alternative personalizate la dispozitivele intrauterine (DIU) comerciale, care sunt contraceptive feminine eficiente, dar uneori dureroase”, a raportat 3D Printing Industry în 2022.

Promovarea avortului la nivel mondial

Sub administrația lui Biden, USAID a bugetat 607,5 milioane de dolari numai în cursul anului fiscal 2022 pentru programul său bilateral de planificare familială și sănătate reproductivă. Acești bani au fost direcționați către extinderea și finanțarea programelor și organizațiilor de avort. Țările din lumea a treia din Africa au fost vizate în special pentru extinderea avorturilor.

„Timp de mulți ani, USAID a făcut parte din cartelul criminal al avortului, promovând uciderea copiilor nevinovați în pântece și constrângând națiunile în curs de dezvoltare să accepte avortul”, a declarat Troy Newman, președintele Operation Rescue, o organizație creștină activistă pro-viață, dedicată expunerii abuzurilor legate de avort,

Opium afgan

În 2018, USAID a cheltuit 330 de milioane de dolari pentru a sprijini „proiecte de dezvoltare alternativă (ADP)” care erau menite să descurajeze producția de opiu între 2005 și 2008. Cu toate acestea, inspectorul general pentru Reconstrucția Afganistanului, John Sopko, a declarat că „programele de dezvoltare au sprijinit în mod involuntar producția de mac”, în parte prin „reabilitarea și dezvoltarea sistemelor de irigații”.

