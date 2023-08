OPINIE | America, o țară care merită să fie conservată

Am în comun cu mulți foști liberali o poveste de convertire care este una de ranchiună crescândă împotriva liberalismului, explică David Randall pentru American Thinker.

De când am devenit adult, în anii 1990, motivele sunt cele din epoca Bush I, Clinton și începutul lui Bush II – opinia implacabilă împotriva lui Salman Rushdie, sprijinul democrat absolut pentru Slick Willie în timpul procesului de destituire a acestuia și, mai presus de toate, 11 septembrie 2001 și lipsa de disponibilitate a democraților de a recunoaște măcar că avem dușmani musulmani.

Ultimul aspect este oarecum ironic, având în vedere că acum sunt un conservator mult mai izolaționist, dar am început ca unul destul de neocomunist. Ca de obicei, ironia sorții.

Dar aceste povești de convertire nu sunt tocmai cele mai bune exemple – sau, mai rău, au în centru conservatori nepotriviți. Dacă singurul motiv pentru care ești conservator sunt lipsurile liberalismului, ești doar un iubit respins, un fost liberal care tânjește după un liberalism de altădată.

Un conservator adevărat ar trebui să aibă un motiv pozitiv pentru a fi conservator – ceva mai mult decât o listă de critici care arată că, de fapt, ești încă îndrăgostit de liberalism.

În ceea ce mă privește – totul începe nu atât cu un set de convingeri, ci mai degrabă cu anumite afecțiuni. Am crescut apreciind foarte mult America și lucrurile pe care le-am învățat despre ceea ce numim mai oficial civilizația occidentală.

Am citit povestiri istorice pentru copii despre Franklin și Washington și Jackson, și Douglass și Tubman și Chavez, care te făceau să crezi că aceasta este o națiune grozavă.

Am văzut filme și desene animate care făceau ca Statele Unite să pară un loc atractiv – The Gold Rush, Casablanca, desenele animate cu Bugs Bunny, North by Northwest, Airplane.

Din când în când am mers la piese de teatru vechi și amuzante, Scapin the Schemer și The Importance of Being Earnest, și am învățat că se poate râde și la operele clasice.

Și mi-a plăcut New York-ul în care am crescut, oricât de mizerabil și plin de crime era atunci. Exista un Chock-Full-O-Nuts pe Broadway, unde adulții beau o ceașcă de cafea, nu latte-urile astea de prost gust, o farmacie locală de unde îmi cumpăram reviste cu benzi desenate și o librărie locală unde găseam romane science-fiction.

Riverside Park era plin de locuri de joacă și piste de biciclete, și existau drumuri până în New England, unde vara era totul verde și luxuriant, toamna roșu și portocaliu, iar iarna era zăpadă de puteai să te dai cu sania în oraș.

Cu ocazia Bicentenarului am văzut celebrele Tall Ships navigând pe Hudson, iar când am coborât spre port, la World Trade Center, chiar lângă cele două clădiri, am privit în sus și nu le-am putut vedea vârful.

Chiar și atunci când nu era căldură în blocul unde locuiam, asta însemna că toată familia se aduna să ia cina în cel mai călduros dormitor, înveliți în pături.

Am trăit într-un oraș grozav și într-o țară grozavă și am fost fericit.

Cu toate acestea, am avut mereu sentimentul că lucrurile au fost altfel cândva. Părinții mei m-au adus pe lume la o vârstă destul de târzie, așa că am crescut știind cum arăta lumea pentru oamenii care deveniseră adulți înainte de anii 1960.

Nu am avut parte de idolatria față de Kennedy – l-am fi vrut mai degrabă pe Averell Harriman, iar Johnson a făcut mult mai mult pentru drepturile civile.

Fără ochi înlăcrimați după anii 1960, hipioți și muzica rock – și amintiri dureroase despre protestele studențești de la Hunter College, care au însemnat că mama era nevoită să urce zece etaje pe scări când se întrerupea curentul la lift.

Fără ură ignorantă față de religie. Tatăl meu a fost (și este) un liberal anticomunist de dinainte de cotitura din anii 1960, așa că știam de la el cât de mult se schimbase liberalismul și Partidul Democrat.

Dar, mai presus de toate, am învățat de la ei cum arăta lumea când toți încă purtau cămăși și cravate, când mergeai la operă în loc de concert rock, acea realitate care se prăbușise în ruine pe la 1968.

Și, deși am fost și sunt o creație a vremurilor mele, fără nicio dorință de a purta eu însumi cămașă și cravată, am crescut cu convingerea că lucrurile au fost diferite cândva – și mai bune.

Și mai în urmă, în generația mai în vârstă – am văzut și am auzit oameni care erau cu adevărat educați. Am avut norocul ca în tinerețe să întâlnesc, chiar dacă pentru scurt timp, oameni precum Gregory Rabassa și Diana Trilling.

Dar cea mai de neșters amprentă au avut-o Paul și Edith Kristeller, prieteni ai bunicului meu, refugiați din Germania nazistă, care fuseseră educați în Germania înainte de 1933. Au mai fost și alții ca ei – am luat odată parte la o cină la care șase invitați diferiți au povestit cum au evadat din Europa lui Hitler.

Dar cel mai mult m-a impresionat familia Kristeller – Paul vorbea șase limbi, iar engleza lui cu accent, dar perfectă din punct de vedere gramatical, era probabil cea la care se pricepea cel mai puțin. Edith căuta întotdeauna să se asigure că bradul de Crăciun era la fel de frumos împodobit în spate ca și în față.

Aveam în fața mea supraviețuitori nu doar ai flagelului din 1968, ci și ai celui precedent, care distrusese Europa – erudiții, produsele și întruchipările civilizației occidentale în ceea ce avea ea mai bun.

Puteam analiza lumea din jurul meu prin intermediul a cel puțin un ecou al lumii intelectuale germane, așa cum fusese cu două generații înainte de nașterea mea.

Așa că m-am îndrăgostit de o mare parte din trecut și din prezent, crescând în anii ’70 și ’80. Iar pentru a fi conservator, asta înseamnă doar că mi-a păsat mai mult să conserv ceea ce iubeam decât să schimb lucrurile pentru vreo nouă găselniță.

Totuși, era nevoie de ceva mai mult. Am început ca liberal, gândindu-mă că aș putea împăca aceste afecțiuni cu idealurile și politicile Stângii. Și a urmat acea deziluzie dintre 1989 și 2001.

A ajutat și faptul că, atunci când citeam revistele conservatoare din anii ’90, acestea păreau mai vivace și mai pline de dezbateri interesante decât publicațiile de stânga, care (atunci ca și acum) argumentau în general: Facem lucrul cutare acum sau așteptăm puțin până la momentul potrivit?

Mi s-a părut revelator faptul că celebra publicație schizofrenică a lui Marty Peretz, The New Republic, a criticat mult mai dur Stânga decât Dreapta.

Lumea intelectuală a conservatorismului părea pur și simplu mai cuprinzătoare și mai amuzantă – Ioan Paul al II-lea și Margaret Thatcher, la urma urmei, nu credeau nici pe departe în aceleași lucruri, iar o mișcare care îi lăuda pe amândoi oferea cu siguranță discuții și argumentații interesante.

Liberalismul, prin contrast, părea mai rău decât doar greșit – era plictisitor. Lumea conservatoare se prea poate să fie cea mai slabă din punct de vedere politic, întrucât adepții săi nu cad de acord asupra unor chestiuni fundamentale, dar este mult mai captivantă din punct de vedere intelectual.

Am devenit conservator după 9/11, incapacitatea liberalilor de a înfrunta cu luciditate acel eveniment fiind realmente ocazia de a declara că nu mai aparțin respectivei culori politice.

Dar acest lucru a cristalizat o convingere mai profundă: liberalii și Stânga sunt, în cel mai bun caz, indiferenți față de ceea ce iubesc și vor să elimine o mare parte din ceea ce iubesc.

Diversele convingeri conservatoare reprezintă argumente despre ce anume trebuie păstrat în mod deosebit și ce tactici trebuie folosite pentru a le păstra. Dar principala convingere conservatoare este: vreau să protejez ceea ce iubesc mai mult decât să schimb lumea.

Evenimentele din 11 septembrie 2001 m-au făcut să realizez că asta era ceea ce credeam, dar toată viața mea am acumulat lucruri pe care să le iubesc.

Am avut și avem o țară și o civilizație pline de lucruri care merită iubite. Faptul că am realizat cât de mult contează acest lucru este ceea ce m-a făcut să devin conservator.

Tribuna.US