VIDEO | După ani de zile în care au considerat-o țarul graniței, presa susține că Harris nu a fost niciodată responsabilă de invazie

Adevărata poveste continuă să fie aceea că Biden și Harris au favorizat cea mai fatală invazie la frontieră din lume fără a fi trași la răspundere

La câțiva ani după ce l-a recunoscut și chiar lăudat pe președintele Joe Biden pentru numirea vicepreședintelui Kamala Harris drept „țar al frontierelor”, mass-media corporatistă a susținut că prezumtiva candidată democrată pentru 2024 nu a fost niciodată însărcinată cu supravegherea logisticii invaziei record.

Biden a însărcinat-o pentru prima dată pe Harris să conducă „eforturile noastre cu Mexicul și Triunghiul de Nord și țările care ajută – vor avea nevoie de ajutor pentru a stopa mișcarea atâtor oameni, pentru a stopa migrația către granița noastră de sud” în martie 2021. La momentul respectiv, el a susținut că fostul procuror general și senator de California era „cea mai calificată persoană pentru a face acest lucru”.

Harris nu a făcut mare lucru cu titlul și sarcina. Cu toate acestea, chiar și prima și singura ei vizită întârziată (și puternic înscenată) la frontieră a fost sărbătorită de aliații ei din presă.

În mandatul Biden/Harris, în Statele Unite ale Americii au intrat peste8 milioane de imigranți ilegali. Autoritățile au pierdut urma multora dintre ei.

Acest tratament de mângâiere a copiilor s-a intensificat recent, când mass-media corporatistă i-a acuzat pe cei care critică eșecul lui Harris de a face altceva decât să exacerbeze invazia încurajată de administrația Biden că fac din vicepreședinte un „țap ispășitor convenabil”.

„Sarcina lui Harris trebuia să fie restrânsă”, a insistat Wall Street Journal, „iar de-a lungul anilor Harris și-a îndeplinit-o anunțând tranșe de investiții private ale unor companii precum Pepsi, Cargill și Nestle în America Centrală”.

Axios a insinuat, într-o postare X, că republicanii greșesc să sublinieze eșecurile lui Harris la frontieră, deoarece democrata „nu a avut niciodată” titlul de țar al frontierelor.

Cu toate acestea, plângerile publicației conform cărora campania lui Trump și republicani precum președintele Partidului Republican din Camera Reprezentanților, Elise Stefanik, au etichetat pe nedrept rolul lui Harris sunt insuficiente în fața propriilor sale rapoarte, care s-au referit în mod repetat la Harris ca fiind țarul de frontieră al lui Biden.

Același autor Axios care a scris că Harris era menită doar „să ajute cu o parte din problema migrației”, a scris un articol din martie 2021 în care susținea că Biden l-a pus pe Harris „să se ocupe de criza de la frontieră”.

La scurt timp după publicare, Axios a adăugat o notă a editorului la această știre, precizând că, trei ani mai târziu, „s-a numărat printre agențiile de presă care au etichetat-o incorect pe Harris drept «țar al frontierelor»”.

De ce, în afară de motivațiile obișnuite ale presei corporatiste de a distorsiona în mod deliberat narațiunea, publicații precum Axios ar minți despre ceva ce propriile pagini contrazic?

Pentru că granița a fost și continuă să fie o „grenadă politică” pentru democrații care au distrus-o. Stef W. Kight a declarat în mod explicit în ultima sa poveste că a urmărit să semnaleze că „a devenit și mai important pentru Harris să găsească un mesaj clar privind frontiera, rapid”.

„Ar putea fi esențial pentru campania lui Harris să prezinte alegătorilor un punct de vedere clar privind imigrația”, a repetat Kight, înainte de a remarca faptul că activiștii pentru trecerea ilegală a frontierei sunt revigorați de ascensiunea lui Harris pe lista de candidați, deoarece ea este „personal bine informată și implicată în această problemă”.

Politifact, cunoscut pentru sprijinirea eforturilor de cenzură ale Big Tech prin tipărirea de verificări de fapte false menite să demonizeze disidenții politici, s-a alăturat propagandei când a susținut că Harris a fost doar „desemnat să abordeze cauzele imigrației, nu securitatea frontierelor”.

În mod similar, USA Today a publicat un „fact-check” care a considerat că afirmația că Harris a fost alesul președintelui pentru a supraveghea numărul în creștere al trecerilor ilegale „exagerează rolul vicepreședintelui în abordarea migrației la granița de sud”.

O privire rapidă asupra declarației lui Biden privind țarul frontierelor în 2021 sugerează contrariul.

Biden a menționat că, în timpul administrației Obama, i s-a încredințat o „misiune similară”, aceea de a „determina cea mai bună modalitate de a împiedica oamenii să vină și de a-i împiedica să dorească să plece”.

„Vicepreședintele a fost de acord – printre multiplele alte lucruri pe care i le-am încredințat – și apreciez acest lucru – a fost de acord să conducă efortul nostru diplomatic și să colaboreze cu aceste națiuni pentru a accepta repatriații și pentru a spori aplicarea legislației privind migrația la frontierele lor.”

De asemenea, Harris a subliniat explicit în acceptul său că „vom aplica legea”.

Adevărata poveste a frontierelor continuă să fie aceea că administrația Biden a favorizat cea mai fatală invazie din lume fără a fi trasă la răspundere. Cu toate acestea, mass-media corporatistă este mai interesată să facă propagandă pentru a ajuta șansele democraților la alegerile din 2024, în loc să prezinte modul în care americanii suferă consecințele – cum ar fi infracționalitatea violentă, drogurile fatale și problemele de infrastructură – care sunt direct legate de afluxul continuu de persoane care trec ilegal frontiera.

The media actually thinks they can just memory hole that Kamala Harris was in fact named the Border Czar. They might be able to disappear a President, but they can’t disappear this. Well done to @newsbusters on this fact check of the fact-checkers. pic.twitter.com/zPLfNge9Bi

— Charlie Kirk (@charliekirk11) July 25, 2024