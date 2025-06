VIDEO | După Los Angeles, noi revolte izbucnesc în Chicago și în alte orașe din SUA

Este a cincea noapte de revolte „pașnice” împotriva ICE în Los Angeles, iar anarhia se răspândește în toată țara. Presa a raportat că marți erau planificate demonstrații în orașe precum New York, Boston, Chicago, Dallas și Atlanta, și se pare că unele dintre ele încep să semene cu ceea ce se întâmplă în sudul Californiei.

New York Post relatează că până în prezent au fost arestate cel puțin 45 de persoane în New York City, în diferite locuri din Lower Manhattan, inclusiv în Foley Square. Ziarul susține, de asemenea, că grupuri mari de oameni poartă keffiyehs asociate cu mișcarea pro-palestiniană. NYPD a ordonat „o mobilizare de nivel trei pentru a gestiona masa de oameni”.

Situația pare să fie și mai gravă în Chicago, unde mii de oameni au ieșit marți în stradă.

HAPPENING NOW: Massive protest underway in Chicago where demonstrators are protesting the nationwide ICE raids.

The group is being closely monitored by Chicago police, who are setting up blockades with their bikes to navigate the large crowd.

Other cities, including… pic.twitter.com/u5gyFRzzDn

