VIDEO | Grupuri de migranți se adună în sudul Mexicului pentru a ajunge în SUA înainte ca Trump să fie ales

Aproximativ 2.000 de migranți din sudul Mexicului au pornit duminică în lunga lor călătorie spre Statele Unite, iar alte câteva mii li se vor alătura în curând, informează PJ Media.

Migranții nu și-au putut găsi de lucru în sudul Mexicului deoarece alți migranți au ajuns primii acolo. Acest lucru și încetinirea programărilor pentru azil prin intermediul aplicației ICE CPB One i-au determinat pe mulți să acționeze diferit.

„Situația din țara mea este foarte proastă, președintele nu face nimic pentru noi. Am stat o săptămână la frontieră, dar obținerea documentelor durează”, a declarat hondurianul Roberto Domínguez, în vârstă de 48 de ani. „Documentele pe care le obținem ne permit doar să fim în Tapachula și nu putem părăsi orașul”.

„Asta este ceea ce ne face să ne temem. Ei spun că acest lucru s-ar putea schimba, deoarece ar putea închide toate serviciile care ajută migranții”, a declarat venezueleanul Joel Zambrano.

Pe final de mandat, președintele Biden a încercat să fie dur în privința imigrației ilegale, după ce aproape trei ani granița de sud a SUA a fost deschisă.

„Absolut toată lumea – toată lumea din lume – știe că administrația Biden-Harris înseamnă o graniță deschisă și că o administrație Trump înseamnă sfârșitul imigrației ilegale”, spune Ted Cruz, senator din Texas.

Biden și Harris vor găsi o modalitate de a ascunde acești migranți până după ziua alegerilor. Fie nu li se va permite să intre în Statele Unite, fie vor fi lăsați să treacă în miez de noapte.

Oricum ar fi, nu li se va permite să devină un factor în alegeri.

WATCH: A group of about 2,000 migrants leaves Mexico’s southern border on Sunday hoping to reach the country’s north and ultimately the United States weeks before the U.S. presidential election, in which immigration has been a key issue: Read more: https://t.co/MgWd4qcdEc pic.twitter.com/Ti7hv6pJIh

— Border Report (@BorderReportcom) October 21, 2024