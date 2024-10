VIDEO | J.D. Vance, prestație de masterclass în fața democratului Tim Walz

J.D. Vance nu va mai fi niciodată lăsat să apară în direct la TV după ce a dominat dezbaterea vice-prezidențială de marți seară, la CBS News.

Vance, candidatul republican selectat de Donald Trump a dominat atât de bine dezbaterea vice-prezidențială de marți seară, încât producătorii de știri prin cablu nu-l vor mai invita probabil niciodată. El i-ar falimenta.

Cei doi candidați s-au confruntat pe o serie de teme, de la avort la imigrație și politică externă. Dar forumul a fost mult mai civilizat și mai axat pe politici decât dezbaterea dintre vicepreședintele Harris și fostul președinte Trump care a avut loc luna trecută.

Dacă nu ați urmărit dezbaterea pe CBS, tot evenimentul a fost o înscenare de la început. Una dintre cele mai mari vulnerabilități electorale ale lui Trump este în rândul femeilor din suburbii. În mod firesc, CBS a programat două cititoare de bilețele pentru a „modera” dezbaterea cu scopul explicit de a-l provoca pe Vance să intre în conflict cu oricare dintre ele.

Dar Vance nu a mușcat în niciun moment momeala. A parat fiecare atac. A fost chiar și de acord cu partenerul de campanie al Kamalei Harris, Tim Walz, atunci când a fost necesar.

Pe scurt, cei trei democrați care s-au alăturat lui Vance nu l-au doborât. El a făcut-o. El i-a învins.

Donald Trump este cel un agent de vânzări bun. Dar Vance tocmai a promovat președinția și campania lui Trump pentru un al doilea mandat – mai bine chiar decât Trump însuși.

Vance a explicat cu abilitate că Walz sprijină persoana care se află în acest moment la Casa Albă. Vance a spus că promisiunile pe care le fac ei ar fi trebuit să fie îndeplinite în ultimii trei ani, dar, în schimb, Kamala a făcut în mod repetat opusul în calitate de vicepreședinte.

Asta include promisiunile ei noi și false de a reduce infracționalitatea, de a limita imigrația la granița de sud, de a scădea prețurile la alimente și așa mai departe. Kamala pare să inventeze o politică în fiecare zi și să pretindă că este în regulă, ceea ce este un alt mod de a spune că nu a avut niciodată o viziune asupra problemelor, pentru început.

Adevărul este că, în timpul dezbaterii de marți, Walz s-a dovedit a fi depășit de situație. Nu și-a putut aminti detaliile a ceea ce i-a fost livrate de către campanie, ceea ce este, întâmplător, aceeași problemă pe care Kamala a avut-o pe parcursul întregului ei mandat de vicepreședinte. Walz s-a chinuit să vorbească și nu a oferit contraargumente legitime în fața lui Vance.

Vance a depășit așteptările, dar – spre deosebire de ceea ce presa a spus despre Kamala în dezbaterea cu Trump – acest lucru este adevărat.

Lui Vance i s-a tăiat microfonul tocmai când le verifica pe moderatoare

Vance a declarat că cea mai mare parte a activității pe care o administrație Trump-Vance ar întreprinde-o pentru a rezolva criza de la frontieră creată de administrația Biden-Harris implică „împuternicirea forțelor de aplicare a legii pentru a-și face treaba”.

Walz a apreciat, în parte, că „blamarea migranților pentru toate” nu este o soluție.

După ce Walz și-a încheiat răspunsul, Brennan, una dintre moderatoare, a spus: „Doar pentru a clarifica pentru telespectatorii noștri, Springfield, Ohio are un număr mare de migranți haitieni care au un statut legal, un statut temporar protejat”.

„Ei bine, Margaret…” a început Vance.

„Mulțumesc, domnule senator, avem atât de multe de făcut”, a spus Brennan, încercând să îl oprească pe Vance, în timp ce co-moderatoarea Norah O’Donnell a insistat să treacă la economie.

„Margaret, cred că este important … regulile erau că voi nu veți verifica faptele și din moment ce mă verificați pe mine, cred că este important să spun ce se întâmplă de fapt”, a insistat Vance.

„Deci, există o aplicație numită aplicația CBP One în care poți merge ca migrant ilegal, să soliciți azil sau să soliciți eliberarea condiționată și să ți se acorde un statut legal la unda unei baghete Kamala Harris de frontieră deschisă”, a explicat Vance. „Aceasta nu este o persoană care vine aici, aplică pentru o un Green Card și așteaptă 10 ani”.

„Aceasta este o facilitare a imigrației ilegale de către propria noastră conducere”, a spus Vance, în timp ce Brennan încerca în mod repetat să vorbească peste el.

„Vă mulțumesc, dle senator, pentru descrierea procesului juridic”, a intervenit Brennan.

„Kamala Harris a deschis această cale”, a continuat Vance înainte ca Walz să afirme că „aceste legi sunt în vigoare” de zeci de ani.

„Administrația Biden-Harris a lansat un program care utilizează aplicația CBP One pentru „a permite solicitanților de azil o cale legală de intrare în America”, potrivit New York Post. Când Vance a încercat să sublinieze acest lucru, CBS News i-a tăiat microfonul.

