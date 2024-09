VIDEO | Joe Biden, surprins purtând o șapcă „Trump 2024” în Pennsylvania

Președintele Joe Biden a fost surpins miercuri în timp ce purta o șapcă Trump 2024 roșu aprins în timp ce se întâlnea cu pompierii din Shanksville, Pennsylvania, cu ocazia celei de-a 23-a aniversări a atacurilor teroriste din 11 septembrie 2001.

În scurtul clip video, lui Biden i se înmânează șapca de baseball – roșie, cu un steag american pe față și numele „Trump” scris cu litere aldine pe partea din față. Președintele nu pare să se uite la șapcă înainte de a și-o pune pe cap, zâmbind în timp ce o așeza peste șapca pe care o purta deja.

