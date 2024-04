VIDEO | Poliția intervine în forță la protestele antisemite din statul Georgia

Un ofițer al poliției de stat din Georgia a placat un manifestant pro-palestinian în timpul unui protest desfășurat recent la Universitatea Emory din Atlanta, iar ulterior a fost nevoit să îl ridice și să îl ducă în afara zonei.

„Aceasta a fost una dintre primele rețineri dintre multe altele, mai mulți protestatari au fost arestați astăzi în campus”, a scris un reporter local pe X într-o postare care a inclus o înregistrare video a incidentului.

Ofițerul a alergat cu toată viteza spre protestatar și l-a abordat pe individ, punându-l instantaneu la pământ.

PROTESTER TACKLED BY TROOPER: Video captured at the Pro-Palestine protest at Emory in Atlanta shows the moment a protester is tackled by a Georgia State Patrol trooper. This was one of the first takedowns of many, several protesters were arrested today on the campus. @FOX5Atlanta pic.twitter.com/N96Ny9yqSr

— Billy Heath III (@BillyHeathFOX5) April 25, 2024