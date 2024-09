VIDEO | Statul Israel a bombardat cartierul general al Hezbollah, în inima Beirutului, într-un „atac de decapitare”

Vineri seară, aviația israeliană a bombardat cartierul general al Hezbollah, într-un „atac de decapitare” a organizației teroriste.

Armata israeliană a declarat că a efectuat o lovitură aeriană asupra cartierului general al Hezbollah din Beirut, unde o explozie masivă a nivelat clădiri dintr-un cartier din sud, provocând nori de fum portocaliu și negru pe cer.

Atacul din suburbia Dahiyeh din Beirut a avut loc la scurt timp după ce premierul israelian Benjamin Netanyahu s-a adresat ONU, promițând că misiunea Israelului împotriva Hezbollah va continua. Cu puțin timp înainte de explozie, mii de oameni erau adunați în suburbie pentru funeraliile a trei membri Hezbollah, inclusiv un comandant de rang înalt, uciși în lovituri anterioare.

Nu există informații imediate cu privire la victimele atacului. Purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, contraamiralul Daniel Hagari, a declarat că a vizat sediul central al Hezbollah, situat sub clădiri rezidențiale.

Postul de televiziune Al-Manar al Hezbollah a declarat că patru clădiri au fost reduse la dărâmături în urma exploziei, atât de puternică încât a zdruncinat ferestrele și a zguduit casele la aproximativ 30 de kilometri nord de Beirut. Ambulanțele au fost văzute îndreptându-se spre locul exploziilor.

„Cu puțin timp în urmă, Forțele de Apărare ale Israelului au efectuat o lovitură precisă asupra sediului central al organizației teroriste Hezbollah… luând măsurile necesare pentru a ne proteja poporul, astfel încât familiile israeliene să poată trăi în casele lor, în siguranță și securitate”, a declarat purtătorul de cuvânt al IDF.

Potrivit unor rapoarte din Israel, Statele Unite ale Americii au fost informate cu privire la „atacul de decapitare” împotriva Hezbollah. Aceleași surse susțin că atacul a avut loc după ce serviciile de intelligence israeliene au primit informația că secretarul general al Hezbollah, Hassan Nasrallah, a sosit la buncărul de comandă.

Hezbollah a anunțat că va emite un comunicat în această seară.

