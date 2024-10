VIDEO | „Trăiască 7 octombrie”: Activiștii pro-Hamas sărbătoresc uciderea israelienilor un an mai târziu

Atacul terorist al Hamas din 7 octombrie asupra Israelului a provocat moartea a aproximativ 1.200 de civili

Demonstranții pro-Hamas au ieșit în stradă luni pentru a sărbători un an de la atacul grupării teroriste susținute de Iran asupra Israelului, soldat cu aproximativ 1.200 de civili morți și sute de ostatici.

În New York City, protestatarii au blocat străzile în timp ce agitau steaguri și pancarte palestiniene. Jessica Costescu de la Washington Free Beacon a documentat un bărbat care purta un tricou cu ceea ce pare a fi o imagine a unui luptător Hamas și un alt individ care ținea sus o pancartă pe care scria: „Glorie fraților mei palestinieni. Victoria este cu siguranță a voastră”.

Un steag cu fraza „Trăiască 7 octombrie” a fost văzut fluturând printre mulțimi. Potrivit lui Costescu, fraza a fost scrisă pe un steag afiliat cu Samidoun, o „organizație teroristă desemnată de Israel”.

De asemenea, manifestanții au pledat aparent pentru distrugerea Israelului, strigând: „Nu vrem două state. Îl vrem pe tot”.

NOW: Massive anti-Israel protest happening in NYC on the anniversary of Oct. 7. @FreeBeacon pic.twitter.com/61FvS8lCMH

Agitatorii ar fi acostat, de asemenea, protestatari pro-Israel din oraș. O înregistrare video arată cum un bărbat scoate un steag israelian din buzunarul hainei sale, moment în care un anarhist pro-Hamas încearcă să i-l ia. După o scurtă încăierare, un alt anarhist pro-Hamas îl lovește în mod repetat pe bărbat cu tamburina sa.

Potrivit lui Costescu, bărbatul „sângera” după incident și i s-a furat steagul.

BREAKING: Pro-terror protesters attack Israel supporter in NYC.

The man is bleeding after he got hit on the head. His Israeli flag was also stolen@FreeBeacon pic.twitter.com/sWzGIjcIFc

— Jessica Costescu (@JessicaCostescu) October 7, 2024