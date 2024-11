VIDEO | Un fost consilier al Kamalei Harris îi cere lui Biden să demisioneze pentru ca ea să devină președinte

În cadrul unui interviu CNN, Jamal Simmons, un fost director de comunicare al Kamalei Harris, a declarat că președintele Joe Biden ar trebui să demisioneze pentru ca vicepreședintele Kamala Harris să poată fi președinte.

„Joe Biden a fost un președinte fenomenal”, a susținut el. „A respectat atât de multe dintre promisiunile pe care le-a făcut. A mai rămas o promisiune pe care ar putea să o îndeplinească, fiind o figură de tranziție. Ar putea demisiona din funcția de președinte în următoarele 30 de zile, făcând-o pe Kamala Harris președintele Statelor Unite”.

„Aceasta l-ar absolvi de obligația de a supraveghea tranziția din 6 ianuarie, a propriei înfrângeri”, a continuat el. „Și s-ar asigura că ar domina știrile într-un moment în care democrații trebuie să învețe drama și transparența și să facă lucruri pe care publicul vrea să le vadă”.

„Acesta este momentul să schimbăm întreaga perspectivă a modului în care operează democrații”, a adăugat el.

Simmons a sugerat, de asemenea, că Harris ar putea fi nominalizată la Curtea Supremă.

„Ei bine, Curtea Supremă s-ar putea întâmpla”, a susținut el. „Nu știu dacă se va întâmpla, dar cred că este ceva ce se află sub controlul lui Joe Biden”.

„Și dacă ar face-o, din nou, i-ar îndeplini promisiunea, ultima sa promisiune”, a adăugat el. „I-ar da Kamalei Harris șansa de a fi cel de-al 47-lea președinte al Statelor Unite ale Americii. Ar distruge toată panoplia lui Donald Trump, nu-i așa? El ar trebui să refacă totul”.

