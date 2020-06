Viorel Iuga: Culegem ce am semănat

Îi felicit pe toţi cei care iau atitudine faţă de aberaţiile propuse de “specialiştii” în domeniul educaţiei sexuale. Să nu uităm însă că deocamdată suntem la capitolul declaraţii…

Să ne rugăm, să informăm oamenii şi să ne pregătim ca atunci când va sosi momentul acţiunilor să nu fim în situaţia în care am fost când ne-am demonstrat loialitatea faţă de familie şi faţă de închinarea publică…

La Referendum au picat testul mulţi.

Ca şi cum nu am ştiut cu cine avem de-a face, cu câteva luni în urmă am acceptat cu prea multă uşurinţă suspendarea slujbelor religioase, iar acum „cerşim” drepturile noastre. Culegem ce am semănat!

Dacă nu învăţăm nici acum că orice domeniu în care cedăm drepturile legale poate fi pierdut, ne merităm soarta.

Sunt convins de credincioşia Domnului. Continu să sper că şi noi vom rămâne credincioşi adevărurilor prezentate în Sfintele Scripturi.

Pastor Viorel Iuga

Presedinte la Uniunii Baptiste din România

Mesaj preluat de PRODOCENS MEDIA