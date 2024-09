Vladimir Putin afirmă că o susține pe Kamala Harris pentru președinție, menționând râsul ei „infecțios”

Președintele rus Vladimir Putin a declarat recent că o susține pe candidata democrată la președinție Kamala Harris, confirmând astfel sentimentele exprimate anterior cu privire la Partidul Democrat.

Putin a făcut aceste remarci joi, în timp ce participa la sesiunea plenară a Forumului Economic de Est din Vladivostok, Rusia.

„Îl aveam pe Biden ca favorit, dar a fost scos din cursă. El a recomandat ca toți susținătorii săi să o susțină pe Harris, așa că o vom face și noi”, a spus Putin. „Râde atât de expresiv și de contagios încât înseamnă că totul este în regulă cu ea”.

Rebekah Koffler, fost ofițer al Defense Intelligence Agency, a declarat că Putin preferă ca Harris să câștige pentru că „Putin crede că o poate manipula ușor pe Harris, spre deosebire de Trump, pe care rușii l-au descris ca fiind imprevizibil și greu de citit”.

Campania lui Trump a reacționat la această susținere prin postarea unui grafic pe rețelele de socializare, în care se remarcă sprijinul lui Putin pentru Harris.

Citește și Iranul se teme de Donald Trump și desfășoară campanii de influență secretă pentru a-i submina candidatura

„De fapt, președintele Putin ar prefera să o vadă pe tovarășa Kamala Harris în funcție, așa cum a spus cu tărie chiar în această dimineață”, a adăugat Trump în propria sa postare pe Adevărul Social.

Koffler a declarat că Putin a urmărit să o „dezechilibreze” pe Harris făcând declarații care o „batjocoreau, o tachinau și îi făceau plăcere”.

În 2020, Putin a recunoscut că Partidul Democrat este mult mai apropiat de Rusia, în special de fosta Uniune Sovietică, decât Partidul Republican.

„În primul rând, Partidul Democrat este în mod tradițional mai apropiat de așa-numitele valori liberale, mai apropiat de ideile social-democrate, în comparație cu Europa”, a spus el. „Și din mediul social-democrat a evoluat Partidul Comunist”.

„La urma urmei, am fost membru al Partidului Comunist Sovietic timp de aproape 20 de ani, sau mai exact 18 ani. Am fost un membru de rând, dar se poate spune că am crezut în ideile partidului”, a spus Putin. „Încă îmi plac multe dintre aceste valori de stânga. … Da, ele sunt dificil de pus în aplicare, dar sunt totuși foarte atractive. Cu alte cuvinte, acest lucru poate fi văzut ca o bază ideologică pentru dezvoltarea contactelor cu reprezentantul democrat”.

Tribuna.US

Share this: Facebook

X



Like this: Like Loading...