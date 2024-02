Vrei să fii bogat și fericit? Căsătorește-te

În 2006, bestsellerul lui Elizabeth Gilbert, Mănâncă, roagă-te, iubește, a romanțat decizia ei de a-și părăsi soțul în căutarea descoperirii de sine și a fericirii. În carte, ea călătorește în Italia, India și Indonezia, unde găsește împlinirea gustativă, spirituală și, în cele din urmă, romantică alături de sufletul ei pereche, un fermecător brazilian divorțat de 52 de ani, pe nume Jose. Dar acesta nu este sfârșitul poveștii.

După 10 ani de căsnicie cu Jose, ea l-a părăsit pentru un nou suflet pereche și a glumit: „Nu cred că mariajul ar trebui să fie un concurs de anduranță”.

În noua sa carte, Get Married (Căsătorește-te), Brad Wilcox, senior fellow la Institute for Family Studies (Institutul pentru Studii Familiale) și director al National Marriage Project (Proiectul Național pentru Căsătorie) de la Universitatea din Virginia, subliniază: „Probabil că nu este un accident faptul că Gilbert, care a avut patru “suflete pereche” de când și-a părăsit primul soț în 2002, este, la ultima numărătoare, o femeie singură în vârstă de 50 de ani”, scrie Ben Christenson pentru The Federalist.

În opinia lui Wilcox, povestea lui Gilbert este emblematică pentru un model mai larg de mesaje anti-căsătorie și anti-nataliste din partea elitelor culturale din mediul academic, jurnalism și Hollywood.

Sfidând elitele

Articole precum cel din The Atlantic, “Un caz împotriva căsătoriei”, Time, “Cum să ai totul fără copii” și The New York Times “Divorțul poate fi un act de iubire de sine radicală” glorifică individualismul, hedonismul și muncitorismul, dar datele lui Wilcox arată că angajamentele tradiționale, precum căsătoria și religia, sunt căi mai sigure către fericire.

Desigur, determinarea cauzei și a efectului în științele sociale este întotdeauna dificilă. De exemplu, Wilcox analizează faptul că șansele de a fi foarte fericit cresc cu 545% pentru persoanele care au o căsnicie „foarte fericită”, în timp ce persoanele „foarte mulțumite” de locul de muncă au înregistrat doar o creștere de 145%.

Astfel, susține el, o căsnicie bună este mai importantă decât un loc de muncă bun, exact opusul modului în care tinerii își prioritizează viața. Cu toate acestea, unii au ripostat spunând că afirmația lui Wilcox dovedește doar că fericirea este corelată cu fericirea, și nu că este ceva special în legătură cu căsătoria.

Vă puteți imagina un critic înrădăcinat făcând acest tip de argument cu toate statisticile lui Wilcox: „Corelație, nu cauzalitate!” Dar Wilcox constată că bărbații căsătoriți în mod stabil în vârstă de 50 de ani au de 10 ori mai multe active decât cei necăsătoriți. Este acest lucru pentru că mariajul promovează deciziile fiscale responsabile și diligența profesională sau cuplurile deja bogate își pun pur și simplu în comun activele?

Acest punct de vedere, conform căruia căsătoria este în esență o tehnică de consolidare a averii clasei superioare, mai degrabă decât un motor de creare a bogăției și de satisfacție în viață, a fost avansat recent de Rebecca Traister pentru The Cut.

În opinia ei, ratele scăzute ale căsătoriilor în rândul cuplurilor din clasa de mijloc și din clasa muncitoare ar crește dacă plasa de siguranță guvernamentală s-ar extinde radical:

„Mai întâi este nevoie de stabilitate… extinderea rețelelor de siguranță socială, consolidarea legislației muncii, modificarea codului nostru fiscal, revizuirea politicilor privind locuințele, asigurarea unei educații accesibile, aprobarea concediilor plătite și a serviciilor de îngrijire a copiilor, regândirea sistemului de justiție penală, restabilirea autonomiei reproductive”.

În opinia ei, căsătoria va continua să fie domeniul celor bogați și bine educați până când statul va înlocui familia.

Din moment ce nu vom ajunge niciodată la această stare utopică, Traister și alți stângiști hotărâți pot continua să nege că mariajul are vreo valoare intrinsecă. Cu toate acestea, cercetarea amănunțită a lui Wilcox plasează sarcina probei pe umerii opoziției. Analiza sa susține în mod consecvent abordarea tradițională ca fiind cea mai bună abordare a căsătoriei: combinați conturile bancare, mergeți la întâlniri regulate și puneți „noi înainte de mine”.

Anumite subgrupuri creează un climat matrimonial mai bun: cei bogați și cu studii superioare, da, dar și cei care merg regulat la biserică, conservatorii și americanii de origine asiatică. Aceste grupuri sunt mai predispuse să vadă căsătoria ca fiind mai degrabă o chestiune de familie decât un mijloc de împlinire personală și au adesea opinii mai tradiționale cu privire la valoarea muncii, la fidelitatea sexuală și la diferențele inerente dintre bărbați și femei.

Căsătoria și viața bună

În spatele dezbaterilor despre căsătorie se află viziuni concurente, în mare parte incompatibile, ale vieții bune. Este viața despre maximizarea libertății, succesul profesional și descoperirea de sine, căsătoria fiind un eveniment opțional? Sau viața înseamnă să mori față de tine însuți și să îți iei angajamente, iar căsătoria constituie adesea piatra de temelie a unei vieți cu sens? Persoanele conservatoare și religioase o susțin adesea pe cea de-a doua variantă, în timp ce cei de stânga sunt mai predispuși să o susțină pe prima.

Astfel, istoricul feminist Stephanie Coontz susține că mariajul devine mai opțional, mai contingent și mai fragil, ceea ce îl face mai iubitor, mai vesel și mai satisfăcător. Eliminarea stigmatelor din jurul divorțului, a pornografiei și a infidelității face ca alegerea căsătoriei să fie mai liberă și mai bogată, conform acestui argument.

În această ordine de idei, Honor Jones, redactor la Atlantic, a susținut că a divorțat de soțul ei doar din motive de autoactualizare – „ca să pot să îmi pun fața în vânt. Ca să pot vedea strălucirea soarelui” – și de experimentare – „Cine puteam fi dacă nu eram soția lui? Poate că aș fi făcut o microdoză. Poate că aș face sex cu femei. Poate aș scrie o carte”.

După cum ați putea bănui, Wilcox nu este convins de astfel de afirmații. Cel mai puternic predictor al unei căsnicii de înaltă calitate este „angajamentul perceput al partenerului”, astfel încât cuplurile religioase care își tratează legătura lor ca fiind sacră sau conservatorii care cred că „mariajul este pentru toată viața” înregistrează creșteri ale calității căsătoriei.

Pe baza datelor din Studiul social general din 2018, Wilcox constată că, în prezent, doar 51% dintre liberali spun că infidelitatea este „întotdeauna greșită”, în comparație cu 89% dintre conservatori și, poate că nu este surprinzător, liberalii sunt cu aproximativ 50% mai predispuși să raporteze că au avut o aventură.

Contrar fluxului constant de docudrame care prezintă creștinismul ca pe o provincie a cultelor și a „complexului industrial al purității” care face de rușine sexul, cuplurile care participă în mod regulat la servicii religioase împreună raportează mai multe relații sexuale frecvente și mai multă satisfacție sexuală decât omologii lor mai puțin religioși. Biserica, și nu coregrafia, este calea către o mai bună comunicare, intimitate și sex.

Elogiind paternitatea

Rata căsătoriilor a scăzut cu aproape 65% din 1970 și, ca urmare, 2019 a fost primul an în care ponderea adulților de vârstă mijlocie care sunt singuri fără copii a depășit numărul celor căsătoriți cu copii. Cu toate acestea, toată această libertate nu a dus la un dividend al fericirii.

În comparație cu colegii lor fără copii, părinții din ziua de azi declară că viața lor este mai puțin singuratică, mai plină de sens și mai fericită. Viața de familie oferă în mod natural oportunități de a oferi și de a primi iubire, precum și de a împărtăși un scop mai mare.

Este greu de reprodus acea forță călăuzitoare și iubitoare din viața ta prin activități profesionale, distracții digitale sau o „familie aleasă”. Wilcox crede că mișcarea de fericire caracteristică pentru conservatori (care sunt mai fericiți decât liberalii) este să se căsătorească și să rămână căsătoriți.

Wilcox încheie cu câteva recomandări de politici publice, printre care se numără rambursarea educației profesionale, creșterea valorii creditului fiscal pentru copii și eliminarea penalizării căsătoriei pentru cuplurile din clasa muncitoare. Deși aceste idei ar oferi un anumit sprijin financiar pentru familii, ele nu sunt deosebit de noi și ignoră provocarea culturală mai largă.

În recenta lor carte „Geniul Israelului”, Dan Senor și Saul Singer explică de ce rata de fertilitate a Israelului este aproape dublă față de alte țări dezvoltate: o cultură pro-natalitate de jos în sus. Un critic de restaurante israelian explică: „Știi că oamenii de succes din domeniul high-tech au “reușit” dacă au mulți copii. Ei au patru copii și sunt mândri de faptul că își pot permite acest lucru. Iahturile, avioanele private și mașinile de lux nu sunt un simbol aici. … Este vorba de numărul de copii”.

Politica publică a Israelului nu este decât o adaptare la această realitate.

Wilcox îi îndeamnă pe cititori să sfideze elitele, dar se eschivează în ceea ce privește modul în care am putea trece, la nivel social, de la copiii ca o povară costisitoare la un simbol al statutului social sau cum ar putea fi restaurată dorința căsătoriei. Astfel, un cititor care este binecuvântat cu o comunitate de credință și de familie care îl sprijină, cu un loc de muncă stabil sau cu creierul de a fi un conservator va avea multe motive de recunoștință, dar puține motive de reflecție.

Tribuna.US

Foto: MARC A. SPORYS/UNSPLASH