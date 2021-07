Washington D.C.: Părinții dau în judecată autoritățile pentru că vor să le vaccineze copiii fără acordul lor

Timp de citire: 4 minute

O lege recentă a Districtului Columbia, Minor Consent for Vaccinations Amendment Act of 2020, permite copiilor de la 11 ani în sus să facă orice vaccin recomandat de Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), inclusiv vaccinuri COVID, fără consimțământul sau informarea părinților. Acum, părinții contraatacă, informează Evita Duffy într-un articol The Federalist.

Proiectul de lege a fost adoptat de Consiliul D.C. în noiembrie anul trecut cu 10-3 și a devenit lege prin semnătura primarului Muriel Bowser, în decembrie. A intrat în vigoare pe 19 martie 2021. Recent, Children’s Health Defense (CHD) și Parental Rights Foundation au intentat un proces la Curtea Districtuală din D.C., căutând să obțină o ordonanță judecătorească care să stipuleze că legea este neconstituțională.

Reclamanții sunt patru părinți ai căror copii minori frecventează școala publică din D.C. și doresc o injoncțiune preliminară care să-i interzică lui Bowser, Departamentului de Sănătate din D.C. și Sistemului Școlar Public din D.C. să aplice legea.

„Această piesă de legislație din D.C. este o intruziune inadmisibilă în drepturile și libertatea părinților și copiilor“, a declarat președintele și consilierul general al CHD, Mary Holland.

„Așa cum a afirmat Curtea Supremă, ‘interesul privind libertatea existent în acest caz – interesul părinților referitor la îngrijirea, custodia și controlul asupra copiilor lor – este probabil cel mai vechi dintre interesele fundamentale privind libertatea recunoscute de această Instanță.’“

Potrivit CHD, „Legea din DC conține mai multe prevederi menite să înșele părinții și să ascundă faptul că minorul a fost vaccinat fără a ține cont de opinia părinților, autoritatea lor sau convingerile lor religioase“.

Citește și Opinie: Vaccinarea: între libertate și constrângere

Dacă un copil nu va fi vaccinat în baza unei excepții pe motiv religios sau se renunță la vaccinul HPV printr-o cerere completată de părinți, legea impune ca personalul medical să lase necompletate respectivele zone din fișa de imunizare a elevului.

Actul legislativ obligă personalul medical să furnizeze informații precise privind statutul de imunizare către Departamentul de Sănătate și către școala elevului, dar nu și părinților. De asemenea, are subpuncte care acordă personalului medical dreptul „să solicite rambursare, fără acordul părinților, direct de la compania de asigurare“, adăugând că „asigurările nu vor emite către părinți o factură explicativă privind serviciile medicale pentru care s-a făcut plata.“

În esență, legea permite unui minor de unsprezece ani să anuleze hotărârea dată în scris de părinții săi, care stipulează că nu doresc vaccinarea copilului lor, iar apoi școala la care învață va falsifica și ascunde detaliile vaccinării față de părinți. Mai mult, furnizorii de servicii medicale care vaccinează copiii împotriva voinței părinților vor fi plătiți de compania de asigurări de sănătate a părinților, dar aceștia nu vor fi informați în niciun fel.

În 1986, Congresul a adoptat National Childhood Vaccine Injury Act („Vaccine Act“) datorită unui număr tot mai mare de procese care acuzau efecte secundare serioase în urma vaccinării. Această reglementare și decizia ulterioară a Curții Supreme în cazul Bruesewitz v. Wyeth protejează producătorii de vaccinuri de orice răspundere, deoarece efectele secundare ale vaccinării sunt „inevitabile“.

Cei lezați de efectuarea unui vaccin trebuie să solicite despăgubiri din partea National Vaccine Injury Compensation Program, care a plătit compensații de peste 4,5 miliarde de dolari familiilor celor vătămați sau uciși de vaccinuri.

Pentru a reduce la minimum efectele adverse și a economisi bani, Vaccine Act impune ca părinții să primească Fișe de informare privind vaccinurile, evidența vaccinărilor și instrucțiuni cu privire la raportarea efectelor adverse ale vaccinului către Vaccine Adverse Event Reporting System.

Fișele de informare privind efectele adverse ale vaccinului oferă părinților informațiile necesare pentru a îndeplini cerințele de consimțământ informat și includ instrucțiuni de recunoaștere a efectelor negative ale vaccinurilor, cum ar fi reacțiile alergice, șocul anafilactic, convulsiile și paralizia și explică faptul că unii copii nu ar trebui vaccinați.

Citește și Administrația Biden insistă abuziv: „Guvernul are dreptul să știe dacă ești vaccinat”

Consecințele noii legi din D.C., care încalcă Vaccine Act, sunt „cumplite“, explică Children’s Health Defense:

„Legea din D.C. are implicații grave în ceea ce privește sănătatea copiilor. Dacă părinții nu știu că copilul lor a fost vaccinat la școală, este posibil să nu recunoască reacțiile adverse la vaccin. Reacțiile adverse grave necesită tratament medical imediat și reprezintă contraindicații pentru alte vaccinări.

De asemenea, dacă medicul de familie nu știe că elevul a fost vaccinat la școală, e posibil să-i administreze vaccinuri suplimentare, prea rapid după cele administrate la școală. Producătorii de vaccinuri, Academia Americană de Pediatrie și autoritățile guvernamentale din domeniul sănătății publice avertizează asupra respectării cu strictețe a calendarului de vaccinare. Copiii nu sunt de obicei conștienți de istoricul medical al familiei lor sau de orice contraindicații inerente la vaccinare.“

„Noua lege din D.C. este imprudentă, neconstituțională și periclitează inutil viața copiilor prin eliminarea protecției părintești și a protecției conferite de National Childhood Vaccine Injury Act din 1986“, a declarat Holland.

Traducere și adaptare

Tribuna.US