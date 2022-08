WSJ: Planurile climatice ale lui Biden sunt nesustenabile și ireale

Actuala agendă a Casei Albe este atât de nerealistă încât riscă o reacție negativă care va afecta lumea timp de decenii.

În domeniul ecologismului, unul dintre cele mai importante concepte este cel de ” sustenabilitate”. Apărut în anii 1970, acest termen înseamnă că nevoile de creștere economică din prezent, care necesită utilizarea intensivă a resurselor, nu trebuie să compromită nevoile generațiilor viitoare. De-a lungul deceniilor, s-au înregistrat progrese lente, dar constante, în ceea ce privește sustenabilitatea în domenii precum pescuitul, silvicultura, agricultura și, mai recent, reducerea poluării cu dioxid de carbon produsă de combustibilii fosili, analizează Stuart Gottlieb, profesor de politica externă americană și securitate internațională la Universitatea Columbia, membru al Institutului Saltzman de Studii de Război și Pace, pentru The Wall Street Journal.

În mod ironic, cea mai mare amenințare la adresa acestui progres – în special în domeniul critic al climei – nu vine din partea unor mega-emisori emergenți precum China și India, deși aceștia joacă cu siguranță un rol. Ea provine din inițiativele privind energia și clima promovate de administrația Biden, care sunt ele însele nesustenabile – atât de agresive și nejustificat de optimiste încât riscă să provoace o reacție negativă care ar face să întârzie cauza sustenabilității mediului pentru generații întregi.

Pentru a evita acest lucru, administrația trebuie să treacă la un set de politici mai pragmatice. Încurajarea unei producții mai mari de gaze naturale și o abordare de tip moon-shot a energiei de fuziune ar încuraja America să conducă lumea spre un viitor verde.

Dar administrația trebuie mai întâi să țină cont de pericolul momentului. Obiectivele climatice anunțate de America vizează o tranziție către o energie electrică 100% curată până în 2035 și emisii nete zero până în 2050. Acest calendar agresiv este din ce în ce mai mult în contradicție cu trei realități dure: economică, geostrategică și politică. Fiecare dintre acestea reprezintă un obstacol major pentru acțiunile în domeniul climei și, împreună, expun caracterul nesustenabil al agendei Partidului Democrat privind clima.

În primul rând, agenda este nesustenabilă din punct de vedere economic. Potrivit Energy Information Administration, cererea globală de energie va crește cu aproape 50% până în 2050, în timp ce combustibilii fosili vor reprezenta încă aproximativ 75% din oferta mondială. Deși mulți democrați insistă că acest lucru demonstrează pur și simplu urgența tranziției, nu există modele economice care să arate cum ar putea avea loc această tranziție fără a provoca daune masive economiei de bază.

Raportul McKinsey & Co. arată că atingerea unui nivel zero de emisii nete până în 2050 ar necesita noi cheltuieli de aproape 6 trilioane de dolari la nivel mondial în fiecare an, în următorii 30 de ani, ceea ce ar echivala cu o treime din toate veniturile fiscale ale tuturor guvernelor din lume. Chiar dacă acest lucru ar fi posibil, nu ar rezolva costurile economice grave ale volatilității aprovizionării cu energie pe parcursul tranziției, în special pentru cei săraci.

Agenda actuală este, de asemenea, nesustenabilă din punct de vedere geostrategic. Este din ce în ce mai clar că atât Rusia, cât și China consideră angajamentele agresive ale Occidentului în materie de climă ca pe o oportunitate de a-și spori puterea și influența. Am fost deja martorii a ceea ce a produs dependența Europei de gazele naturale rusești: o dependență inacceptabilă de unul dintre cele mai josnice guverne din lume.

Între timp, China încearcă să domine piețele occidentale de energie regenerabilă (turbine eoliene, panouri solare, baterii cu litiu), bucurându-se în același timp de dreptul său de țară în curs de dezvoltare, conferit de convențiile internaționale, de a continua să ardă combustibili fosili ieftini, în timp ce își continuă ascensiunea pentru a depăși SUA ca cea mai mare economie a lumii.

Iar agenda actuală este nesustenabilă din punct de vedere politic. Fără o acțiune angajată din partea Grupului celor șapte națiuni – SUA, Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia și Marea Britanie – există puține speranțe pentru un progres real în domeniul climei în următoarele decenii. Cu toate acestea, cele șapte sunt, de asemenea, cele mai importante democrații din lume, responsabile în fața publicului lor.

Există un pericol real ca alegătorii din aceste țări să se revolte împotriva politicilor climatice care cresc prețurile la energie, împiedică creșterea economică și chiar duc la raționalizări și pene de curent. Potrivit unui sondaj realizat în iulie de New York Times/Siena College, doar 1% dintre alegătorii înregistrați din SUA (și doar 3% dintre democrați) consideră schimbările climatice drept cea mai importantă problemă a țării, mult sub inflație și economie.

Chiar și în cazul alegătorilor sub 30 de ani, doar 3% dintre aceștia plasează schimbările climatice pe primul loc în topul preocupărilor lor. Nemulțumirea populară în creștere în Franța, Germania, Italia și în alte țări confirmă faptul că multe guverne occidentale prietenoase cu clima riscă să fie înlăturate în numele securității energetice bazate pe combustibilii fosili.

Singurul răspuns al președintelui Biden a fost că „viitorul energiei curate” promis va sosi „cât mai curând posibil”. Acest răspuns este total inadecvat. Este, de asemenea, complet inutil: Statele Unite, care se află deasupra unor rezerve masive de gaze naturale și care au cea mai inovatoare economie din lume, sunt perfect poziționate pentru a conduce o tranziție ecologică realistă.

Administrația ar trebui să anunțe că gazele naturale din SUA vor deveni puntea vitală a lumii către un eventual viitor fără emisii de carbon (ceea ce va avea avantajul suplimentar de a submina dominația gazelor naturale rusești în Europa și în alte părți). Acest lucru ar putea trimite unde de șoc în stânga Partidului Democrat, dar nu există nicio cale realistă de urmat fără el.

SUA ar trebui, de asemenea, să folosească metodele sale testate și verificate pentru a produce progrese comerciale care să schimbe istoria, oferind subvenții specifice companiilor private care concurează cu China în ceea ce privește bateriile cu litiu de generație următoare, ușoare și de mare capacitate, pentru vehiculele electrice. De asemenea, ar trebui să creăm un parteneriat public-privat pentru a simplifica crearea de reactoare de fuziune fără emisii de dioxid de carbon, comercializabile în masă. Astfel de măsuri ar revigora probele economice și tehnologice ale Americii. De fapt, ar face posibil obiectivul de zero emisii globale nete până în 2050. Pentru ca politicile să fie durabile, trebuie să fie practice.

Tribuna.US