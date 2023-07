Zece mii de motive pentru a sărbători

Foto: Ivone De Melo/Pexels

De ce sunt atât de mulți din mass-media întristați de nașterea de noi copii?

Tonul unui titlu ales de CNN era unul sumbru. „Sub incidența legii stricte a avortului, în Texas au avut loc cu aproape 10.000 de nașteri mai mult decât se aștepta, în ultimele nouă luni“. Reacția mea la această știre a fost una de bucurie. Unele surse din reportajul CNN au părut însă mult mai puțin încântate, analizează Ericka Andersen pentru World.

Instantaneu, mi-a venit în minte imaginea unei mulțimi de copilași cu fețe de heruvimi și picioare dolofane. Un nou-născut gingaș care doarme pe pieptul tău este una dintre cele mai mari bucurii ale vieții. Un copil de 6 luni surâzând stârnește bucuria chiar și celui mai morocănos dintre bătrâni. Un bebeluș de 9 luni care se târăște pe podea, radiind de mândrie, șterge cel puțin pentru câteva clipe orice stres din acea zi.

Bebelușii reamintesc de promisiunile imuabile pe care Dumnezeu ni le face: viață nouă, speranță reînnoită. Însăși existența lor reprezintă o demonstrație a iubirii nesfârșite și sacrificiale.

Pe rețelele de socializare, un flux constant de clipuri video cu „anunțarea sarcinii“ devin în mod regulat virale – femei care își surprind soțul sau părinții cu vestea că vor avea un copil. Fericirea palpabilă la ideea că o nouă viață prinde formă în uter este evidentă și contagioasă. Tații varsă lacrimi, bunicile pun instinctiv o mână pe burtica încă plată a fiicei lor, iar prietenii izbucnesc în „felicitări“ pline de bucurie.

Aceste clipuri sunt distribuite de milioane de oameni și s-ar putea să vă treziți inclusiv voi lăcrimând pentru bucuria unor necunoscuți de pe internet. Acest lucru se datorează faptului că știm cu toții ce este un bebeluș și unde începe viața lor. Ne întristăm când o femeie își pierde copilul, nu doar din cauza durerii ei, ci și pentru că o viață a luat sfârșit.

Valoarea unui copil nu este determinată de cât de dorit a fost sau cât de oportună este venirea sa pe lume, ci de valoarea sa inerentă ca purtător al imaginii Creatorului.

Și, din câte se pare, anularea deciziei Roe vs Wade în urmă cu un an a făcut exact ceea ce sperau cei care au susținut anularea sa: a salvat vieți. Folosind modele statistice, cercetătorii de la Universitatea John Hopkins au constatat că restricțiile privind avortul fac o diferență enormă pentru cei nenăscuți.

Puțini sunt aceia care ar declara în mod public că 10.000 de noi născuți reprezintă un lucru negativ, dar unii nu au niciun pic de rușine. Drept reacție la știrea respectivă, un reprezentant al Departamentului de Populație, Familie și Sănătate Reproductivă al Bloomberg School a deplâns „implicațiile reale“ pe care interzicerea avortului le are asupra „persoanelor care nasc“, obligându-le să ducă la capăt „sarcini nedorite sau care le pun viața în pericol“.

Într-o lume etică și plină de umanitate, nicio ființă umană nu este mai prejos de altele. Sarcinile „care pun viața în pericol“ sunt cele asupra cărora se concentrează în primul rând activiștii pro-alegere în vremurile actuale.

Citește și De la G7 la ONU, presiunea de a consfinți avortul ca „drept al omului“ este greșită

În realitate, marea majoritate a sarcinilor care sfârșesc prin avort nu pun în pericol viața mamei. Mai degrabă, femeile aleg avortul din motive personale, financiare sau relaționale. În zilele noastre se întâmplă frecvent ca activiștii pro-alegere să catalogheze toate sarcinile ca „punând în pericol“ viața mamei.

Cu toate că fiecare sarcină implică riscuri, trupul femeii a fost creat tocmai pentru asta, pentru a purta și a aduce pe lume copii. Însă, în cultura modernă, seculară, este considerat un blestem ce poate fi rectificat doar prin opțiunea de a scăpa în mod legal și fără jenă de progeniturile nedorite.

În ciuda tuturor amenințărilor progresiste că „femeile vor muri“ din pricina anulării Roe vs Wade, nu am auzit să fi fost raportat vreun deces în ultimul an. Când am făcut cercetări în legătură cu acest subiect, primul rezultat a fost o știre despre o femeie din Irlanda care a murit în 2012.

Așadar, zero femei au murit și cel puțin 10.000 de copii au rămas în viață numai în statul Texas. Dacă o femeie ar fi murit din această cauză, ar fi fost pe prima pagină a ziarelor timp de șase luni și ar fi apărut prima în lista căutărilor Google. Cele mai sfâșietoare cazuri pe care mass-media le relatează sunt cele ale femeilor care au primit diagnostice fatale pentru copiii lor mult doriți aflați în uter. Aceste mărturii nu justifică totuși o „nevoie“ de legalizare a avortului.

Într-unul din cazuri, copilul unei femei a fost diagnosticat cu anencefalie, dar aceasta nu a putut face avort din cauza restricțiilor. Astfel, a dus mai departe sarcina și a născut la 33 de săptămâni o fiică care a trăit câteva ore. Este un exemplu devastator, dar fiecare ființă umană merită să beneficieze de protecție legală, ca să nu mai vorbim de dragostea și confortul de care a avut parte această micuță, rămânând în corpul și brațele iubitoare ale mamei sale până la moartea sa în mod natural.

Într-o lume etică și plină de umanitate, nicio ființă umană nu este mai prejos decât altele. După cum scriu Ryan Anderson și Alexandra DeSanctis, societățile din trecut „au considerat anumiți oameni non-persoane în baza rasei sau a religiei“, iar astăzi facem același lucru cu un alt grup, anulându-le umanitatea „pe baza vârstei, mărimii, locației sau stadiului de dezvoltare“.

Cu toții recunoaștem realitatea durerii inimaginabile resimțite de părinții care se confruntă cu un diagnostic prenatal devastator. Însă comunitatea medicală a îndrumat femeile să apeleze la avort atunci când nu există absolut nicio necesitate de natură medicală pentru așa ceva.

Jurământul lui Hipocrate stipulează: „În primul rând, să nu faci rău“. În astfel de situații rare și disperate, soluția nu este să faci rău unui copil prin avort, ci să îngrijești cu compasiune atât pe mamă, cât și pe copil până la naștere și deces.

Deocamdată, zece mii de copii trăiesc astăzi datorită legilor pro-viață. Asta este, iar titlul CNN a revelat inevitabil vestea bună.

Tribuna.US