Ziua Comemorării Holocaustului: Un timp pentru a tăcea, dar și pentru a vorbi împotriva ororilor de atunci

Înainte de a veni în Israel, nu mai experimentasem așa ceva.

La ora 10:00, în ziua de Yom HaShoah – Ziua Comemorării Holocaustului în Israel – au pornit sirenele în toată țara, semnalând că a sosit momentul să păstrăm un minut de reculegere pentru cei 6 milioane de frați și surori, victime ale Holocaustului. Totul s-a oprit.

Mașinile s-au oprit pe mijlocul autostrăzii. Munca s-a întrerupt în instituții. Cumpărătorii din mall-uri și magazine alimentare au luat o pauză. Copiii din sălile de clasă au oprit tot ce făceau. Toată lumea și-a plecat capul în semn de respect și introspecție. Era o liniște tulburătoare, analizează un articol TheChristianPost.

Acest moment, care se repetă în fiecare an, are o mare putere. Îi unește pe israelieni într-un mod profund, atât cu victimele Holocaustului, cât și unul cu celălalt. Este ca și cum am jeli împreună membrii familiei pierduți – și, bineînțeles, mulți dintre noi chiar asta facem.

Yom HaShoah este o zi semnificativă pentru poporul Israel; nu este doar o altă sărbătoare ce comemorează un eveniment istoric. Pentru poporul evreu, acest lucru este ceva personal. Aceasta este povestea noastră, povestea gravată în sufletul fiecărui evreu.

Chiar dacă Yom HaShoah ne îndeamnă la tăcere, ne îndeamnă în același timp și să ne ridicăm glasul împotriva atrocităților care au avut loc.

„Niciodată să nu se repete“, motto-ul adoptat de poporul evreu după ororile Holocaustului, înseamnă a lua atitudine împotriva nedreptății, fanatismului și a urii oarbe îndreptate asupra oamenilor din cauza credinței sau rasei lor.

Trebuie să transmitem această datorie generației următoare învățându-i istoria poporului evreu – atât tragediile lor, cât și victoriile lor.

Cel mai bun mod de a o face este prin a spune poveștile celor care au trăit în acea epocă oribilă. Am crescut cu acele povești în urechi. Când eram copil și bunicul meu venea la noi, ne povestea cum a sărit dintr-un tren în mișcare, care era în drum spre lagărele de concentrare, și cum l-a salvat Dumnezeu prin minuni.

Altă dată, mașina sa s-a defectat când fugeau de naziști, iar familia a fost despărțită în timp ce alergau pe jos. Diferiți membri ai familiei nu s-au putut regăsi luni de zile și s-au temut că ceilalți au murit. În mod miraculos, bunicul meu a supraviețuit și a scăpat din Germania nazistă. Mulți dintre membrii familiei sale nu au reușit.

Pentru majoritatea oamenilor, este dificil să simtă cu adevărat realitatea acestor istorisiri. Și de aceea, în urmă cu câțiva ani, am luat-o pe fiica mea cea mai mare într-o călătorie foarte specială, cu ocazia Bat Mitzvah-ului ei.

Am fost de multe ori în Ucraina pentru a împărți ajutoare supraviețuitorilor și orfanilor Holocaustului. Dar această călătorie a fost diferită.

Am dus-o pe prețioasa mea fiică israeliană în Ucraina pentru a o ajuta să-și descopere rădăcinile și pentru a-i arăta prin ce au trecut unii evrei din cauza credinței lor, pur și simplu; să o ajute să aprecieze faptul că trăiește în Israel și să realizeze prețul imens pe care l-a plătit poporul nostru datorită faptului că erau străini în țări străine.

Prima noastră oprire a fost la Babi Yar, la periferia capitalei ucrainene, Kiev. Aici, în timpul unei săptămâni oribile din septembrie 1941, naziștii au ucis cel puțin 33.000 de evrei (deși unii istorici estimează că au ucis mult mai mulți) după ce au cucerit orașul.

Amploarea masacrului de la Babi Yar este greu de înțeles. Așa că ne-am concentrat pe o singură poveste, povestea unei fete evreice care stătea exact acolo unde eram noi și a fost împușcată înainte de a fi înmormântată laolaltă cu zecile de mii de compatrioți evrei. Ne-am uitat la o poză a ei, am plâns și ne-am rugat.

A fost o experiență copleșitoare și emoționantă. Deși contemplarea brutalității fără sens și a pierderii de vieți a provocat multă tristețe, a fost, de asemenea, o readucere aminte a cât de binecuvântați suntem să trăim în Israel.

Credința noastră este una extrem de bogată, iar poporul nostru – și națiunea noastră, Israel – au contribuit cu atât de multe în lume. Când am discutat mai târziu despre aceasta experiență, i-am spus fiicei mele: „Nu este ușor să te naști evreu, dar, în același timp, este și cel mai mare dar al nostru“.

După provocările monumentale și neașteptate de anul trecut, un lucru îmi este clar: sezoanele vin și trec, uneori în moduri pe care nu ni le-am fi putut imagina niciodată. Dar angajamentul nostru de a ne aduce aminte de Holocaust trebuie să rămână întotdeauna același.

Sunt atât de recunoscătoare că, indiferent de modul în care se schimbă lumea sau de cât de mult timp trece, copiii și nepoții mei vor locui într-o țară care va porni întotdeauna sirenele și se va reculege într-o tăcere solidară de Yom HaShoah.

Și sunt la fel de bucuroasă că trăiesc într-o țară care îi va învăța că a vorbi împotriva nedreptăților Holocaustului este vital. Trebuie să știm când să tăcem și când să deschidem gura, și să ne reamintim trecutul pentru a ne făuri un viitor mai bun.

