Zonele controlate de Democrați, afectate de trei ori mai mult de coronavirus decât cele Republicane

Pentru că intervenția Americii în pandemia coronavirusului se împarte de-a lungul liniilor partizane, o analiză Reuters poate explica motivul: rata deceselor în zonele Democrate este triplă față de zonele Republicane, relatează Jerusalem Post.

Până miercuri, ținuturile americane care au votat pentru Democrata Hillary Clinton la alegerile prezidențiale din 2016 au raportat 39 de decese la 100.000 de locuitori, potrivit unei analize demografice și de sănătate publică.

În ținuturile care au votat pentru Republicanul Donald Trump, 13 din 100.000 de persoane au murit din cauza virusului.

Impactul inegal reflectă numărul disproporționat de infectări în orașele dense Democrate, precum New York. Zonele rurale și suburbiile îndepărtate care, în mod obișnuit, susțin Republicanii, nu au avut parte de un impact direct.

Tiparul acesta nu se limitează doar la New York, epicentrul focarului american. Ținuturile Democrate din 36 din 50 de state americane au raportat în mod colectiv rate de deces mai mari decât ținuturile Republicane.

În Maryland, unde boala a ucis mai mult de 2000 de persoane, rata mortalității în suburbiile Democrate din Washington este de patru ori mai mare decât în ținuturile conservatoare din Appalachian Panhandle.

În Kansas, care a raportat 152 de victime, rata mortalității este de șapte ori mai mare în cele două ținuturi care au sprijinit-o pe Clinton decât în restul statului.

Există și excepții. Ținuturile Republicane raportează o rată a mortalității mai mare în Delaware, Nebraska și South Dakota, unde boala a lovit fabricile de ambalat carnea. Ținuturile Republicane au fost afectate mai mult în Montana, New Hampshire, New Mexico, North Dakota și Texas,însă ratele sunt cu mult sub media națională.

Atitudinile și comportamentul partizan reflectă diviziunea geografică.

Un sondaj Reutes/Ipsos efectuat pe 1.115 adulți americani a constatat că aproape jumătate din Democrați erau „foarte îngrijorați” de virus, comparativ cu o treime din Republicani.

Alte sondaje au constatat că Republicanii sunt mai dornici de ridicarea restricțiilor care vizează încetinirea răspândirii coronavirusului.

Un stat care înregistrează un imens contrast este Michigan. În timp ce Democrații insistă pentru izolare, alții protestează pentru redeschiderea afacerilor. Șerifii din câteva ținuturi Republicane spun că nu vor pedepsi afacerile care vor sfida regulile impuse de Guvernatorul Democrat Gretchen Whitmer.

Ținuturile din Michigan care au sprijinit-o pe Clinton în 2016 au raportat, colectiv, 79 de decese la 100.000 de locuitori. În schimb, ținuturile care l-au sprijinit pe Trump au raportat 25 de decese la 100.000 de locuitori.

Sondorul Steve Mitchell spune că alegătorii din stat sunt divizați politic. Democrații se tem că vor contacta boala, în timp ce Republicanii sunt preocupați mai mult de daunele economice cauzate de blocajele la nivel național care au generat un șomaj masiv.

La nivel național, Statele Unite înregistrează 1.58 milioane de persoane infectate cu COVID-19, 93.000 de morți și 301.000 de persoane care s-au recuperat, rata de mortalitate fiind mult mai mică decât în Franța, Italia și alte țări europene.

Tribuna.US