Zuckerberg a luat cina cu Trump la Mar-a-Lago. Ce au discutat

Donald Trump a luat cina miercuri cu Mark Zuckerberg, directorul general al Meta, la clubul Mar-a-Lago al președintelui ales din Florida, reunindu-i pe fondatorul Facebook și pe fostul președinte, care a fost interzis în trecut pe această rețea socială.

Stephen Miller, care a fost numit șef adjunct al personalului pentru al doilea mandat al lui Trump, a declarat că Zuckerberg, la fel ca alți lideri de afaceri, dorește să sprijine planurile economice ale lui Trump. Zuckerberg a încercat să schimbe percepția companiei sale, în urma unei relații dificile cu Trump.

„Mark, evident, are propriul său interes, are propria sa companie și are propria sa agendă”, a declarat Miller într-un interviu la Fox News despre întâlnire. „Dar el a spus clar că dorește să sprijine reînnoirea națională a Americii sub conducerea lui Trump”.

Un purtător de cuvânt al Meta a confirmat că Zuckerberg și Trump s-au întâlnit miercuri, spunând că acesta a fost invitat la cină cu președintele ales și alți membri ai echipei sale pentru a discuta despre viitoarea administrație.

Trump a fost exclus de pe Facebook după atacul din 6 ianuarie 2021 asupra Capitoliului SUA. Compania i-a restaurat contul la începutul anului 2023. În timpul campaniei din 2024, Zuckerberg nu a susținut niciun candidat la președinție.

Zuckerberg a adoptat de atunci o poziție mai pozitivă față de Trump. La începutul acestui an, el a lăudat răspunsul lui Trump la prima sa tentativă de asasinat, numindu-l „tare”. Zuckerberg s-a plâns, de asemenea, că înalți funcționari ai administrației Biden au făcut presiuni asupra Facebook pentru a „cenzura” unele conținuturi COVID-19 în timpul pandemiei.

Totuși, în ultimele luni, Trump a continuat să îl atace public pe Zuckerberg. În iulie, el a postat un mesaj pe propria rețea de socializare Truth Social, amenințând că va trimite la închisoare fraudatorii electorali, în parte citând o poreclă pe care a folosit-o pentru CEO-ul Meta. „ZUCKERBUCKS, fii atent!” a scris Trump.

Vizita din ajunul Zilei Recunoștinței are loc, de asemenea, în timp ce magnatul tehnologiei Elon Musk a devenit mai influent în mișcarea lui Trump „Make America Great Again”, contribuind cu aproximativ 200 de milioane de dolari prin intermediul comitetului său de acțiune politică pentru a ajuta la alegerea lui Trump. Musk este proprietarul miliardar al rețelei sociale X, un concurent al Meta.

