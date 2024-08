Zuckerberg/Facebook: Biden și Harris ne-au „presat în mod repetat” să cenzurăm libertatea de exprimare

Mark Zuckerberg, directorul general Meta, a declarat luni într-o scrisoare că administrația Biden-Harris a exercitat presiuni repetate asupra companiei sale – care include Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp și multe altele – pentru a cenzura conținutul care este protejat de libertatea de exprimare.

Zuckerberg a făcut această recunoaștere într-o scrisoare adresată săptămâna aceasta președintelui Comisiei Judiciare a Camerei Reprezentanților, Jim Jordan (R-OH), în care a afirmat că obiectivul său în viitor este „să fie neutru și să nu joace un rol într-un fel sau altul” pentru niciun partid politic sau ideologie. El a declarat că nu dorește nici măcar aparența de a juca un rol și că nu va face contribuții politice.

„În 2021, înalți funcționari din Administrația Biden, inclusiv de la Casa Albă, au exercitat presiuni repetate asupra echipelor noastre timp de luni de zile pentru a cenzura anumite conținuturi COVID-19, inclusiv umor și satiră, și au exprimat multă frustrare față de echipele noastre atunci când nu am fost de acord”, a spus el în scrisoare. „În cele din urmă, a fost decizia noastră dacă să eliminăm sau nu conținutul și ne asumăm deciziile noastre, inclusiv schimbările legate de COVID-19 pe care le-am făcut în aplicarea legii în urma acestei presiuni”.

„Cred că presiunea guvernamentală a fost greșită și regret că nu am fost mai deschiși în această privință”, a continuat el. „Cred, de asemenea, că am făcut unele alegeri pe care, având în vedere retrospectiva și noile informații, nu le-am mai face astăzi. Așa cum am spus echipelor noastre la momentul respectiv, cred cu tărie că nu ar trebui să ne compromitem standardele de conținut din cauza presiunii exercitate de orice administrație, în orice direcție – și suntem pregătiți să ripostăm dacă se va mai întâmpla așa ceva”.

El a declarat că Meta a făcut o greșeală prin retrogradarea temporară a unui articol din New York Post în timpul alegerilor din 2020 despre laptopul lui Hunter Biden, după ce oficialii au sugerat în mod fals că acesta făcea parte dintr-o „operațiune rusească de dezinformare”.

„De atunci a devenit clar că reportajul nu a fost dezinformare rusească și, în retrospectivă, nu ar fi trebuit să retrogradăm știrea”, a spus el. „Ne-am schimbat politicile și procesele pentru a ne asigura că acest lucru nu se va mai întâmpla – de exemplu, nu mai retrogradăm temporar articolele din SUA în așteptarea verificatorilor de fapte”.

El a declarat că nu intenționează să facă nicio contribuție politică în timpul acestui ciclu, după ce a dat bani pentru a sprijini infrastructura electorală în 2020, ceea ce a dus la acuzații că încerca să îi ajute pe democrați din cauza locului în care banii ar fi fost folosiți.

„Scopul meu este să fiu neutru și să nu joc un rol într-un fel sau altul – sau chiar să par că joc un rol”, a spus el. „Așa că nu intenționez să aduc o contribuție similară în acest ciclu”.

