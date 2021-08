10 lucruri pe care nu le știați despre avortul finanțat din banii contribuabililor 

Amendamentul Hyde este o clauză politică atașată proiectului bugetar anual al HHS (Departamentul de Muncă, Sănătate și Servicii Sociale) și, în esență, împiedică finanțarea directă a avortului din banii contribuabililor, prin intermediul Medicaid. A fost adoptat pentru prima dată în septembrie 1976 (la trei ani de la decizia Roe v. Wade). Acum, pentru prima dată după 1976, este atacat, analizează Brenna Lewis într-un articol Students for Life of America.

Acest lucru, în sine, este uluitor. Sondajul nostru a constatat că doar 7% dintre adulții generației millenial împărtășesc poziția Platformei Partidului Democrat – avortul fără restricții și finanțat din impozitele fiscale. Astfel, obiectivele administrației actuale de transforma Roe v. Wade în lege federală și de a elimina Amendamentul Hyde par să fie dorite de o minoritate foarte redusă a susținătorilor lor.

În timp ce mișcarea pro-viață luptă pentru salvarea amendamentului Hyde, iată 10 lucruri pe care s-ar putea să nu le fi știut despre această importantă victorie politică.

1. Se estimează că Hyde a salvat aproximativ 2.409.311 vieți

Asta înseamnă suficiente persoane pentru a umple mai mult de 36 de stadioane NFL. Institutul Charlotte Lozier a raportat:

„Studii multiple arată că atunci când a intrat în vigoare Amendamentul Hyde, rata natalității în rândul femeilor ce beneficiau de Medicaid a crescut cu o medie de aproximativ 13%. Mai precis, în statele americane care nu finanțează avortul prin intermediul Medicaid, una din nouă persoane născute de o mamă beneficiară a respectivului program își datorează viața Amendamentului Hyde.“

2. Hyde s-a bucurat de sprijin din partea ambelor partide politice în ultimii 45 de ani (până acum)

Dr. Michael New, un proeminent cercetător pro-viață, a menționat: „Chiar și Bill Clinton și Barack Obama, care au susținut public avortul legal, au aprobat Amendamentul Hyde în timpul respectivelor administrații prezidențiale. Cu toate acestea, în ultimii ani, Partidul Democrat a promovat tot mai mult avortul legal și a devenit tot mai ostil față de Amendamentul Hyde.“ În vara anului 2016 democrații au incorporat pentru prima dată în platforma oficială a partidului dorința de a abroga Amendamentul Hyde.

3. Nu este singura prevedere care vă ferește de finanțarea avortului

Amendamentul Hyde nu este singura legislație care îi protejează pe americani de finanțarea directă a avortului – este doar cea mai cunoscută. Alte protecții ar fi:

Amendamentul Helms , care protejează americanii de a fi obligați să finanțeze avortul internațional.

, care protejează americanii de a fi obligați să finanțeze avortul internațional. Amendamentul Dornan, care protejează locuitorii din D.C. de a fi obligați să finanțeze avortul în District.

care protejează locuitorii din D.C. de a fi obligați să finanțeze avortul în District. Amendamentul Hyde-Weldon, care interzice discriminarea guvernului împotriva entităților medicale ce refuză să plătească pentru avort.

care interzice discriminarea guvernului împotriva entităților medicale ce refuză să plătească pentru avort. Amendamentul Nickles , care permite entităților medicale ce nu oferă servicii de avort să participe la programele Medicare Advantage.

, care permite entităților medicale ce nu oferă servicii de avort să participe la programele Medicare Advantage. Amendamentul Siljander , care interzice folosirea fondurilor federale pentru a face lobby pentru avort în străinătate.

, care interzice folosirea fondurilor federale pentru a face lobby pentru avort în străinătate. Amendamentul Smith , care interzice Biroului de Management al Personalului (OPM) să finanțeze avortul electiv prin programul Federal Employee Health Benefits.

, care interzice Biroului de Management al Personalului (OPM) să finanțeze avortul electiv prin programul Federal Employee Health Benefits. Amendamentul Dickey-Wicker, care interzice finanțarea federală pentru studii de cercetare în care embrionii umani sunt distruși, eliminați sau supuși cu bună știință unui risc de vătămare.

4. Organizația Students for Life s-a mobilizat de multe ori în sprijinul Amendamentului Hyde

În această vară, organizația Students for Life a participat la mitingurile „Save Hyde“ pe tot cuprinsul țării. Organizația soră, Students for Life Action, este activă în sprijinirea propunerii HR 18, care este o bătălie legislativă pentru salvarea amendamentului Hyde. De asemenea, în 2019 au trimis o scrisoare către GOP privind Amendamentul Hyde și de ce contează fiecare viață. Știm că prevederea Hyde salvează vieți și că americanii nu ar trebui să fie obligați să finanțeze avortul din impozitele pe care le plătesc.

5. Atât americanii Pro-Viață, cât și cei Pro-Alegere susțin Amendamentul Hyde

În 2020, Dr. Michael New a declarat în numele Institutului Charlotte Lozier: „Numeroase sondaje și studii arată că majoritatea americanilor continuă să se opună ca banii plătiți de ei în impozite să fie folosiți pentru finanțarea avortului. Un sondaj Marist/Knights of Columbus, publicat în ianuarie, a constatat că 69% dintre americani se opun finanțării avortului din banii contribuabililor. În plus, chiar și 51% dintre persoanele care se identifică drept „pro-alegere“ se opun finanțării avortului din fonduri publice (Knights of Columbus 2016).“

6. Amendamentul Hyde include excepții

În primul rând, este important să rețineți că organizația Students for Life of America nu este de acord cu excepțiile privind avortul, întrucât fiecare viață umană este valoroasă, indiferent de circumstanțele în care a fost concepută sau de dizabilitățile copilului. În plus, soluțiile non-violente ar trebui să fie cele adoptate în cazurile în care viața mamei este la risc.

Acestea fiind spuse, Hyde permite într-adevăr excepții „standard“. Charlotte Lozier precizează: „Începând cu 14 februarie 1978, standardul Hyde a fost extins pentru a include avortul în caz de viol, incest și daune pe termen lung asupra sănătății fizice a femeii“.

7. Hyde salvează o mulțime de vieți în rândul populațiilor minoritare

După cum a menționat Kristen Day de la Democrats for Life, Amendamentul Hyde salvează viețile multora din comunitățile de culoare. Femeile de culoare au de departe cea mai mare rată a avortului (aproape jumătate din sarcini se termină prin avort în multe locuri). Deși reprezintă doar aproximativ 13% din populația americană, americanii de culoare constituie aproximativ 34% din persoanele ce beneficiază de Medicaid. Prin urmare, Hyde salvează un procent ridicat de vieți în rândul populației de culoare.

8. Președintele Biden și-a schimbat poziția în privința Amendamentului Hyde

De-a lungul celei mai mari părți a îndelungatei cariere politice a lui Joe Biden, el a sprijinit Amendamentul Hyde (alături de majoritatea colegilor săi din ambele partide politice), inclusiv în perioada în care a fost vicepreședinte. În 1977, el chiar a votat împotriva includerii excepției violului și a protejării vieții mamei în contextul finanțării avortului prin intermediul Medicaid. Apoi a votat din nou pentru a elimina aceste excepții, în 1981. Însă în prezent, aceeași persoană vrea să legifereze Roe v. Wade (care permite avortul până la momentul nașterii bebelușului și din orice motiv) și să oblige contribuabilii să-l finanțeze în masă. Se pare că pur și simplu nu a făcut față presiunii celor ce promovează avortul.

9. 167 de membri ai Congresului vor să elimine Amendamentul Hyde

Din totalul de 435 de membri ai Camerei, 167 au decis că vor să-i oblige pe contribuabili să finanțeze avortul prin intermediul EACH Act. Toți inițiatorii și susținătorii sunt democrați, și majoritatea reprezintă California, New York și Illinois.

După cum a subliniat Democrats for Life în mai, atitudinea este pe cât se poate de elitistă. Ei au scris pentru Newsweek:

„Populațiile cu venituri mici sunt, în realitate, mai înclinate decât omologii lor mai bogați să se identifice drept pro-viață. De fapt, un studiu a constatat că șansele erau aproape duble ca alegătorii cu venituri mari să susțină finanțarea avortului prin intermediul Medicaid, comparativ cu alegătorii cu venituri mici. Un studiu separat, care întreabă în mod specific despre Amendamentul Hyde, a constatat că femeile albe cu studii superioare sunt de două ori mai susceptibile să susțină avorturile finanțate de stat decât cele fără studii universitare. Lucrul nerostit, dar subînțeles, este că americanii bogați consideră adesea avortul o soluție binevenită pentru problema sărăciei“.

10. Democrații pro-viață se opun

Cei din cadrul Democrats for Life of America și-au exprimat vehement dezaprobarea față de înclinația consecventă a partidului lor către extremismul avortului, inclusiv repudierea Amendamentului Hyde. Titlul articolului lor din mai 2021, în Newsweek, spune tot: „Democrații ar trebui să-și asculte alegătorii în privința avortului finanțat de contribuabili.“

Legiferarea deciziei din cazul Roe, abrogarea amendamentului Hyde și o mulțime de alte acțiuni pro-avort întreprinse de legiuitori nu au nicio legătură cu opinia publică. S-ar putea ca, deocamdată, ei să scape parțial, datorită actualei ignoranțe a publicului cu privire la ceea ce se întâmplă cu adevărat… dar lucrul acesta nu va dura mult. Iar cei ce le scriu discursurile ar fi bine să fie pregătiți pentru atunci când vor trebui să-și explice pozițiile.

Congresmanul Henry Hyde, cel care a formulat inițial amendament, are un citat îndrăgit de mulți susținători ai mișcării:

„Când va veni momentul, lucru care se va întâmpla cu siguranță, când ne vom trezi în acel moment grozav, judecata finală, m-am gândit deseori, așa cum scria Fulton Sheen, că este un moment teribil de singurătate. Nu ai avocați, ești acolo în picioare în fața lui Dumnezeu – și o spaimă grozavă îți va sfâșia sufletul cum nu ți-ai putut imagina vreodată. Dar chiar cred că cei din mișcarea pro-viață nu vor fi singuri. Cred că va exista un cor de voci care nu au fost auzite niciodată în această lume, dar care se aud frumos și clar pe cealaltă lume – și vor pleda pentru toți cei care au făcut parte din această mișcare. Îi vor spune lui Dumnezeu: ‘Ai milă de el, căci ne-a iubit!’“

Traducere și adaptare

