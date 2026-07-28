19 ore dus, 24 ore întors: Airbus a legat Franța de Australia fără nicio escală

Recent, Airbus a marcat unul dintre cele mai spectaculoase momente din campania de certificare a noii versiuni ultra-long-range a A350-1000, realizând

Recent, Airbus a marcat unul dintre cele mai spectaculoase momente din campania de certificare a noii versiuni ultra-long-range a A350-1000, realizând primul zbor non-stop între Toulouse și Melbourne. Misiunea face parte din programul dezvoltat pentru compania australiană Qantas, cunoscut sub numele de „Proiectul Sunrise”, care își propune să lanseze cele mai lungi rute comerciale de pasageri din lume, fără nicio escală.

Cursa dus: aproape 19 ore în aer

Aeronava, cu înmatricularea F-WULR (MSN 707) și indicativul de zbor AIB35LR, a decolat de pe pista 32L a aeroportului Toulouse-Blagnac în dimineața zilei de 23 iulie, la ora 07:34, ora locală a Franței. A survolat Italia, Marea Mediterană, Egiptul și Arabia Saudită, a traversat apoi Oceanul Indian în apropiere de Sri Lanka și a intrat în spațiul aerian australian, zburând la o altitudine maximă de 41.000 de picioare.

Aterizarea la Melbourne a avut loc pe pista 27, în jurul orei 10:45, ora locală, pe 24 iulie — după un zbor de aproximativ 19 ore și 11 minute, pe o distanță de circa 17.000 de kilometri (9.120 mile nautice). La bord s-au aflat patru piloți de test Airbus și cinci ingineri de zbor.

Cursa retur: 24 de ore, pe un traseu diferit

Pentru retur, avionul nu a refăcut același traseu. A decolat din Melbourne pe 27 iulie, la ora 17:27, ora locală, și a ales o rută transpacifică — considerată cel mai solicitant test de anduranță de până acum pentru acest tip de aeronavă — parcurgând de această dată circa 12.500 mile nautice, mult mai mult decât la dus.

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Estimările Airbus indicau o durată totală de zbor de aproximativ 22 de ore și 18 minute, cu sosirea la Toulouse programată în jurul orei 07:45, ora locală a Franței. Potrivit șefului piloților de la Qantas, Alex Passerini, zborul retur a fost gândit special pentru a testa transferul de combustibil, sistemul de climatizare, performanța cabinei și procedurile de odihnă ale echipajului pe parcursul unui zbor ultra-lung.

Detalii tehnice ale variantei ULR

A350-1000ULR (Ultra Long Range) este o versiune special dezvoltată de Airbus pentru Qantas, derivată din A350-1000 standard, dar capabilă să zboare cu circa 1.000 de mile nautice mai mult. Printre modificările principale:

un rezervor suplimentar de combustibil, montat în partea din spate a fuzelajului, cu o capacitate de aproximativ 20.000 de litri;

întăriri structurale care permit o greutate maximă de decolare mai mare;

o cabină reconfigurată, gândită pentru zboruri de peste 20 de ore, cu o zonă dedicată de wellbeing, iluminat adaptat ritmului circadian și alte soluții menite să reducă oboseala și jet lag-ul pasagerilor;

o configurație de doar 238 de locuri în patru clase: 6 la clasa întâi, 52 la business, 40 la premium economy și 140 la economy — o densitate redusă în raport cu variantele standard ale A350.

Aeronava poate parcurge astfel peste 17.000 de kilometri fără escală, permițând rute directe precum Sydney – Londra sau Sydney – New York.

Cine deține astăzi recordurile de anduranță

Până când Proiectul Sunrise va fi operațional, titlul celui mai lung zbor comercial din lume rămâne la Singapore Airlines, care operează, tot cu aeronave Airbus A350-900ULR, rutele non-stop Singapore – New York (JFK) și Singapore – Newark (EWR), cu durate de peste 19 ore. Aceste aeronave sunt configurate special pentru distanțe extreme, cu doar 161 de locuri, exclusiv la clasele business și premium economy, fără economy standard, pentru a reduce greutatea și a maximiza autonomia.

Compania singaporeză operează cu variante ULR și pe rutele către Los Angeles și San Francisco, unde zborurile depășesc 17 ore.

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Alte companii precum Qatar Airways, Air India sau Emirates operează, la rândul lor, rute de peste 14-17 ore folosind flote A350 sau Boeing 777, dar niciuna nu se apropie încă de anduranța pe care o va aduce varianta A350-1000ULR odată intrată în serviciu pentru Qantas.

Proiectul Sunrise, aproape de realitate

Lansat de Qantas încă din 2017, Proiectul Sunrise își propune să elimine complet escalele pe rutele dintre coasta de est a Australiei și marile orașe din Europa și America de Nord. Compania a comandat 12 aeronave A350-1000ULR de la Airbus, prima dintre ele — botezată MSN707 — realizându-și zborul inaugural pe 2 iunie 2026 și aflându-se acum într-o campanie de certificare estimată la 75-80 de ore de zbor.

Qantas intenționează să lanseze primul zbor comercial non-stop Sydney – Londra în octombrie 2027, urmat ulterior de ruta Sydney – New York, care ar urma să devină cele mai lungi zboruri comerciale programate din lume.