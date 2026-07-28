Liderii comunității românești din Chicago sunt invitați la o întâlnire dedicată unității și colaborării

DES PLAINES, IL – Marți, 4 august 2026, începând cu ora 18:00, la Romanian Heritage Center din Des Plaines (81 N Broadway St, Des Plaines, IL 60016), va avea loc o întâlnire a liderilor religioși și comunitari ai diasporei românești din zona metropolitană Chicago.

Evenimentul este organizat de Romanian United Foundation, în parteneriat cu Consulatul General al României la Chicago și Romanian Heritage Center NFP, și își propune să creeze un cadru de dialog și colaborare între liderii organizațiilor și asociațiilor românești, cei care reprezintă comunitatea românească din regiune.

📅 Marți, 4 August 2026

🕕 Ora 18:00

📍 Romanian Heritage Center, 81 N Broadway St, Des Plaines, IL 60016

Potrivit organizatorilor, scopul întâlnirii este consolidarea unității comunității românești din Chicago și identificarea unor modalități concrete prin care bisericile, organizațiile și liderii comunitari pot colabora pentru binele diasporei românești și pentru păstrarea și promovarea identității românești în Statele Unite.

Pe lângă aceste obiective, întâlnirea va oferi cadrul pentru o discuție punctuală privind oportunitățile pe care le oferă Summitul Comunității Românești din Chicago, programat în perioada 18–20 septembrie 2026. Organizatorii doresc să prezinte liderilor comunității viziunea și obiectivele acestui eveniment de amploare și să identifice modalități prin care organizațiile și bisericile românești se pot implica în pregătirea și desfășurarea sa. Summitul va reuni numeroși lideri remarcabili ai comunităților românești din diferite regiuni ale Statelor Unite, precum și invitați din Europa, oferind o oportunitate importantă pentru dialog, schimb de experiență și dezvoltarea unor noi parteneriate.

Un moment deosebit al întâlnirii îl va reprezenta participarea Î.P.S. Mitropolit NICOLAE, Mitropolitul Bisericii Ortodoxe Române al celor două Americi, a cărui prezență subliniază importanța dialogului dintre credință, comunitate și leadership în viața românilor din diaspora.

În spiritul unității și al respectului reciproc, organizatorii – prin președintele organizației Romanian United Foundation domnul Mihai Lehene, au adresat invitații liderilor tuturor bisericilor creștine românești din zona metropolitană Chicago, indiferent de confesiune, precum și reprezentanților organizațiilor și asociațiilor românești active în comunitate. De asemenea, au fost invitați oameni de afaceri cunoscuți pentru sprijinul constant oferit proiectelor comunitare, culturale și educaționale dedicate păstrării identității românești.

Organizatorii precizează însă că, dacă există biserici, organizații, asociații sau grupuri comunitare românești din zona metropolitană Chicago care, din diverse motive, nu au primit invitația, dar doresc să fie reprezentate la această întâlnire, sunt încurajate să ia legătura cu organizatorii și să își desemneze unul sau mai mulți reprezentanți pentru participare.

RSVP – Confirmarea participării

Confirmarea participării se poate face direct la gazda evenimentului, Steven Bonica, prin telefon sau mesaj SMS, la (708) 243-2727.

Inițiatorii acestei întâlniri își exprimă speranța că evenimentul va reprezenta un pas important spre consolidarea relațiilor dintre bisericile, organizațiile și liderii comunității românești din Chicago, demonstrând că diversitatea confesională și organizațională poate deveni o sursă de unitate atunci când obiectivul comun este binele comunității și păstrarea identității românești pentru generațiile viitoare.

INVITAȚIA adresată liderilor de organizații și asociații românești: