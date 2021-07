20 de obiective turistice de vizitat în Statele Unite ale Americii

SUA atrag milioane de vizitatori in fiecare an. Fie că locuiți deja aici și căutați ceva nou de vizitat, fie că vă îndreptați pentru prima dată spre America, asigurați-vă că aceste 20 de obiective turistice sunt pe lista dumneavoastră cu locuri de explorat, informează Leena Kollar într-un articol Culture Trip.

Disney World

Parc de distracții

Cea mai vizitată stațiune de vacanță din lume, Walt Disney World și-a deschis porțile în 1971 și este situată lângă Orlando, Florida. Face parte din Walt Disney World Resort, care are 27 de hoteluri tematice, patru parcuri tematice și două parcuri acvatice. Primul parc tematic care s-a deschis în stațiune a fost Magic Kingdom, urmat de Epcot și Disney’s Animal Kingdom. Fiecare parc oferă o mulțime de forme de divertisment adresat familiilor, inclusiv curse de roller coaster, spectacole live, tururi și evenimente speciale.

Statuia Libertății

Monument istoric

Proiectată de sculptorul francez Frédéric Auguste Bartholdi și îmbrăcată în cupru, Statuia Libertății a fost un cadou pentru Statele Unite din partea Franței. Figura feminină o reprezintă pe zeița romană Libertas și a devenit atât un simbol al libertății, cât și un mod de a le ura bun-venit imigranților dinafară. Este situată pe Liberty Island din New York. Din motive de siguranță, accesul publicului la balconul care înconjoară torța a fost interzis din 1916. Un muzeu al Statuii Libertății a fost deschis în 2019, având printre exponate și torța originală.

Casa Albă

Monument istoric

Începând de la președintele John Adams, în 1800, Casa Albă a fost reședința oficială a fiecărui președinte american. Include Reședința Conducerii, Aripa de Vest și Aripa de Est și clădirea Biroului Executiv Eisenhower. Proprietatea aparține Serviciului de Parcuri Naționale și oferă tururi gratuite fără ghid de marți până joi. Însă toate solicitările de a o vizita trebuie transmise prin intermediul unui membru al Congresului. Cei care vin din altă țară și doresc să viziteze Casa Albă trebuie să contacteze ambasada țării lor în Washington, D.C.

Insula Alcatraz

Clădire

Această mică insulă de pe coasta orașului San Francisco este locul în care a fost închis celebrul infractor Al Capone – în celula 181. Alcatraz a funcționat ca închisoare federală între 1934 și 1963. Insula are mai multe monumente, printre care Casa Gardienilor, Închisoarea principală și Farul, care era cel mai vechi far de pe coasta de vest. Deși închisoarea pretindea că niciun prizonier nu a scăpat în cei 29 de ani în care a funcționat, 36 de prizonieri au făcut 14 încercări de evadare. În 1946, șase prizonieri au încercat să scape și au eșuat, ducând la bătălia de la Alcatraz.

Empire State Building

Clădire

Numită după New York, care este Empire State, această clădire cu 102 etaje are o înălțime de 1.250 ft (381m). A fost cea mai înaltă clădire din lume timp de 40 de ani, până când Turnul de Nord al World Trade Center s-a ridicat mai sus. În prezent, este al nouălea cel mai înalt zgârie-nori din Statele Unite și al 48-lea din lume. Clădirea a fost desemnată monument istoric național în 1986 și a fost numită una dintre cele șapte minuni ale lumii moderne de către Societatea Americană a Inginerilor Civili.

Grand Ole Opry

Sală de concerte

Fondat în 1925 ca emisiune radio de muzică populară de o oră, Grand Ole Opry este cea mai veche transmisie radio din istoria SUA. Concertul săptămânal de muzică country are loc la Grand Ole Opry House din Nashville, cu excepția lunilor de iarnă, când se mută la Ryman Auditorium. The Opry este dedicat onorării muzicii country și a interpreților ei, de la cei legendari până la artiștii contemporani.

Mount Rushmore

Monument istoric

A fost inițial cunoscut sub numele de „Cei șase bunici“ și a fost redenumit în 1885 după renumitul avocat din New York, Charles E Rushmore. Mount Rushmore National Memorial este situat în Keystone, Dakota de Sud și are sculpturi de 60 ft. (18m) ale capetelor celor patru președinți americani: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt și Abraham Lincoln. Construcția lui a început în 1927 și a fost finalizată în 1939. Inițial, planul era să se sculpteze bustul fiecărui președinte de la cap pana la talie, dar lipsa fondurilor a forțat încheierea lucrărilor înainte de finalizare.

Marele Canion

Parc

Creat de râul Colorado, Marele Canion este un canion abrupt localizat în Arizona. Are o lungime de 277 mile (365 km) și o lățime de aproape 18 mile (29 km). A fost locuit de nativi americani de mii de ani, aceștia considerându-l un loc sacru. Datorită malurilor sale abrupte, fenomenelor meteorologice extreme și ceții frecvente, au existat peste 600 de decese la Grand Canyon începând cu anii 1870. Cauza acestor decese variază de la căderi în gol la insolație și înecuri în râul Colorado. În 2016 s-a deschis prima locație de parașutism la Grand Canyon, pe latura de sud a Aeroportului Parcului Național Grand Canyon.

Semnul orașului Hollywood

Conceput inițial pentru a face publicitate unui proiect de dezvoltare imobiliară, The Hollywood Sign este amplasat pe dealul Mount Lee din Hollywood Hills, iar sub el se întinde orașul Hollywood. A fost lăsat acolo după ce ascensiunea cinematografului american din Los Angeles l-a făcut faimos. Cuvântul „Hollywood“ este scris cu litere albe, înalte de 45 ft. (14m). Deși vă puteți apropia de indicator pentru a face poze superbe, este ilegal să urcați pe el și există sisteme de securitate pe proprietate pentru a se asigura că nimeni nu se apropie prea mult.

Podul Golden Gate

Între Golful San Francisco și Oceanul Pacific se află Podul Golden Gate, care se întinde pe lungimea strâmtorii Golden Gate de 1.280 m. Culoarea oficială a podului se numește portocaliu internațional și a fost selectată de arhitectul Irving Morrow, care a ales-o deoarece merge bine cu împrejurimile și face podul mai vizibil în condiții de ceață. În prezent, aproape 40 de pictori retușează lucrarea atunci când aceasta se erodează.

Graceland

Clădire

A doua cea mai vizitată casă din SUA, prima fiind Casa Albă, este fosta proprietate a lui Elvis Presley – Graceland. Situată în Memphis, este acum un muzeu care atrage peste 650.000 de vizitatori pe an. Elvis Presley a cumpărat Graceland în 1957 și a locuit acolo până la moartea sa, în 1977. În prezent, muzeul oferă tururi care duc vizitatorii prin toate cele 23 de camere din casă, inclusiv Jungle Room, pe care Presley a transformat-o într-un studio de înregistrare pe care l-a folosit pentru cele două albume finale ale sale. De asemenea, veți vedea tabloul care a fost ultimul cadou de Crăciun primit de Elvis de la tatăl său, expus în Music Room.

Navy Pier

Cu mai mult de 50 de acri (20 de hectare) de parcuri, magazine, restaurante și un carusel, Navy Pier este un obiectiv turistic popular în Chicago. Debarcaderul lung de 3.300 ft. (1005m) a fost numit Navy Pier în 1927 pentru a onora veteranii marinei care au participat la Primul Război Mondial. A fost deschis publicului în 1916 și a fost construit de arhitectul Charles Sumner Frost, recunoscut la nivel național. În mai 2016, a fost deschis un nou carusel, cu lumini mai strălucitoare și durata cursei extinsă de la șapte la 12 minute.

Parcul Național Great Smoky Mountains

Parc

De-a lungul graniței dintre Tennessee și Carolina de Nord se află Great Smokey Mountains. Numiți uneori doar The Smokies, munții fac parte din Parcul Național Great Smoky Mountains, cel mai vizitat parc național din țară. Numele Smoky vine de la ceața care plutește deseori deasupra lanțului muntos. Cu panorame extraordinare, trasee de drumeții, cascade, locuri de pescuit și locuri în care vă puteți bucura de un picnic, Great Smoky Mountains sunt o atracție potrivită pentru familii, de care oricine se poate bucura.

Las Vegas Strip

Clădire, Cazinou

Chiar dacă nu este localizat din punct de vedere tehnic în Las Vegas (este de fapt la sud de oraș), Las Vegas Strip este considerat un obiectiv important de vizitat în Nevada. Cu stațiuni, hoteluri și cazinouri care se întind pe o porțiune de 6,7 km, the Strip este o destinație populară pentru adulți. Unele dintre cele mai populare hoteluri (care au cazinouri în interior) vizitate de turiști sunt Caesars Palace, MGM Grand, Excalibur și The Bellagio. Mulți artiști de renume precum Elvis Presley, Elton John și Celine Dion au concertat în localuri din Las Vegas, atrăgând milioane de vizitatori în fiecare an.

Cartierul Francez din New Orleans

Monument istoric

Cel mai vechi cartier din New Orleans este Cartierul Francez. Numele provine de la schimbările care au avut loc în oraș după tratatul Louisiana Purchase. Cartierul francez a fost desemnat monument istoric național și este o destinație turistică importantă, în special în timpul sărbătorii anuale de Mardi Gras. În zonă se găsesc restaurante, magazine, au loc evenimente locale și expoziții de artă stradală.

Castelul Hearst

Clădire, Bibliotecă

Castelul Hearst se găsește pe coasta centrală a Californiei. A fost proiectat de arhitectul Julia Morgan pentru magnatul de presă William Randolph Hearst, care a murit în 1951. Castelul are 56 de dormitoare, 61 de băi și a fost cândva locația celei mai mari grădini zoologice private din lume. Include, de asemenea, piscina Neptun, care oferă vizitatorilor o priveliște pitorească asupra munților și oceanului.

Times Square

Monument arhitectural

În 1907 Times Square a devenit locația în care se desfășura balul de Revelion în fiecare an. Tradiția încă se continuă. Times Square este cel mai vizitat loc din lume și al doilea obiectiv turistic cel mai vizitat după Las Vegas Strip. Punctul central este în zona Midtown Manhattan din New York și este uneori denumit „Răscrucea lumilor“. Există zgârie-nori, panouri publicitare interactive, lanțuri de magazine faimoase, restaurante, muzee și localuri de divertisment.

Hollywood Walk of Fame

Monument

De-a lungul bulevardului Hollywood și pe strada Vine din Hollywood, California, există mai mult de 2.600 de stele din mozaic și alamă încorporate în trotuare. Aceste stele poartă numele unor personalități faimoase din industria divertismentului care au obținut un nivel ridicat de succes în cariera lor. Cele cinci vârfuri ale fiecărei stele reprezintă categoriile din care este selectată fiecare persoană omagiată. Aceste categorii sunt: film, emisiuni de televiziune, înregistrări audio, emisiuni de radio și spectacole live. Fiecare stea conține o emblemă ce simbolizează categoria, aflată sub numele persoanei. Aproximativ 20 de noi stele sunt adăugate în Walk of Fame în fiecare an.

Podul Brooklyn

Pod

A fost denumit inițial podul New York și Brooklyn, precum și podul East River, până când numele i-a fost schimbat de conducerea orașului în 1915. Podul Brooklyn este un monument istoric național care face legătura între cartierele Manhattan și Brooklyn. A fost primul pod suspendat din sârmă de oțel construit și se întinde 1595.5ft (486 m) peste East River. Podul are o pasarelă pietonală largă în centru, deasupra benzilor utilizate de mașini.

Memorialul Lincoln

Monument

Construit în onoarea președintelui Abraham Lincoln, Memorialul Lincoln se află vizavi de Monumentul Washington din Washington, DC. O sculptură masivă a lui Lincoln șezând a fost realizată de frații Piccirilli și a durat patru ani pentru a fi finalizată. Clădirea, care urmează modelul unui templu doric grecesc, conține inscripții din două discursuri ale lui Lincoln, „The Gettysburg Address“ și al doilea discurs inaugural. Memorialul a fost locul discursului „Am un vis“ al lui Martin Luther King Jr., susținut de acesta în 1963. Monumentul este deschis publicului 24 de ore pe zi și atrage mai mult de șase milioane de vizitatori în fiecare an.

Traducere și adaptare

Tribuna.US