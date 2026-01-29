3 lucruri pe care republicanii trebuie să le facă pentru a câștiga alegerile intermediare

Pentru ca republicanii să-și păstreze majoritatea în Congres, președintele Donald Trump trebuie să ducă la bun sfârșit trei inițiative majore rămase n

Pentru ca republicanii să-și păstreze majoritatea în Congres, președintele Donald Trump trebuie să ducă la bun sfârșit trei inițiative majore rămase nerezolvate

Majoritatea republicană din Congresul SUA ar putea fi în pericol în alegerile intermediare din 2026. Este greu de crezut, având în vedere recentele sondaje de opinie privind Partidul Democrat. Luna trecută, renumita companie de sondaje Quinnipiac a raportat că democrații din Congres au atins un nivel record de 18% în ceea ce privește aprobarea activității lor, cu 73% dezaprobare — cel mai slab rezultat de la începerea monitorizării în 2009, analizează The Federalist.

Cu toate acestea, majoritatea republicană din Senat și, în special, din Camera Reprezentanților este în pericol în alegerile intermediare care vor avea loc în curând, dacă baza Partidului Republican nu este motivată să voteze. Istoric, partidul președintelui pierde în general locuri în alegerile de la jumătatea mandatului, în special în Camera Reprezentanților. Dacă acest lucru se va întâmpla, agenda de reformă a administrației Trump ar fi limitată, dacă nu chiar deraiată.

Președintele Donald Trump spune că va face campanie în acest an pentru candidații republicani, dar, mai important, trebuie să facă mai multe lucruri pentru a obține voturi, a-și proteja agenda și chiar a crește majoritatea republicană în Congres.

Cel mai important, Trump trebuie să ducă la bun sfârșit trei inițiative majore rămase nerezolvate: în primul rând, să asigure integritatea alegerilor naționale prin impunerea obligativității prezentării actelor de identitate la vot, votarea și numărarea voturilor într-o singură zi și înlocuirea mașinilor de vot digitale cu buletine de vot pe hârtie.

În al doilea rând, să se asigure că funcționarii publici și personalitățile influente din sectorul privat care au comis infracțiuni grave vor fi urmăriți penal în mod vizibil și cu succes în următoarele câteva luni.

În al treilea rând, să utilizeze toate instrumentele legale și precedentele pentru a aresta și judeca autorii infracțiunilor grave în masă și pentru a restabili legea și ordinea în orașele și statele albastre care se confruntă cu anarhia urbană și frauda la scară industrială.

Restabilirea integrității alegerilor din SUA

Motivul fundamental pentru care integritatea alegerilor este de o importanță capitală este că întreaga bază a Statelor Unite este suveranitatea poporului. Este ADN-ul Americii. Legitimitatea și autoritatea morală a țării provin numai de la popor, care își exprimă preferințele pentru oficialii guvernamentali locali, statali și naționali prin alegeri libere și corecte. Atunci când există fraude electorale și nereguli în alegeri, autoritatea morală a guvernului este compromisă, determinând poporul să-și piardă respectul și încrederea în propriul guvern.

Autoritatea morală a Statelor Unite este, de asemenea, esențială pentru menținerea ordinii și păcii regionale și mondiale. Uneori, factorul cel mai important în înfrângerea regimurilor corupte și a guvernelor dictatoriale străine este autoritatea morală a Statelor Unite. Când SUA își pierd autoritatea morală, așa cum s-a întâmplat în timpul administrației Biden, puterea lor de descurajare este compromisă, iar adversarii străini devin mai îndrăzneți.

Urmărirea penală a infracțiunilor grave

Una dintre funcțiile sistemului american de aplicare a legii și justiției este pedepsirea celor care încalcă legea. Cu toate acestea, funcția cea mai importantă a aplicării legii este descurajarea altor infractori și prevenirea escaladării criminalității.

Ceea ce a contribuit cel mai mult la declinul Americii către modelul republicilor bananiere este apariția și acceptarea unui sistem judiciar cu două viteze, precum și a clientelismului și corupției politice asociate acestuia.

Nicăieri acest lucru nu este mai evident decât în cazul familiei Clinton, și în special al fostei prime doamne și secretare de stat Hillary Clinton, care a distrus, ascuns și acoperit înregistrări și documente pe hârtie și dispozitive digitale cu intenția de a împiedica sau obstrucționa ancheta într-o chestiune pentru care a fost citată și anchetată de Congresul SUA. Infracțiunile lui Hillary erau delicte grave, pedepsite cu amenzi și închisoare de până la 20 de ani, conform articolului 18 din Codul 1519 al Statelor Unite. Apoi, directorul FBI James Comey a lăsat-o pe Clinton să scape fără nicio sancțiune sau pedeapsă.

În ultimul an al primului mandat prezidențial al lui Barack Obama, secretarul de stat Hillary Clinton nu a reușit să răspundă la insurecția militantă din complexul diplomatic al ambasadei SUA din Benghazi, Libia, care a dus la moartea a patru americani, printre care și ambasadorul SUA de atunci, Christopher Stevens. De fapt, Clinton a reușit să evite responsabilitatea, eșecul și sancțiunile trimițând-o pe Susan Rice, pe atunci consilierul pentru securitate națională al lui Obama, să promoveze și să repete o poveste fabricată despre cauzalitatea umilinței și tragediei de la Benghazi în toate emisiunile de duminică ale marilor rețele de televiziune.

Când Trump a câștigat alegerile prezidențiale surprinzătoare din 2016 împotriva candidatei favorite Clinton, Obama a organizat o conspirație pentru a-l submina pe președintele ales Trump. Din această conspirație au făcut parte Comey de la FBI, directorul CIA John Brennan, directorul DNI James Clapper și consilierul pentru securitate națională Rice. S-ar putea argumenta că acest act sedicios de o îndrăzneală inimaginabilă a fost întreprins de aceste persoane tocmai din cauza moștenirii anterioare de iresponsabilitate și a sistemului de justiție cu două viteze care devenise norma.

Restabilirea legii și ordinii în orașele americane

Mișcarea modernă a orașelor-sanctuar, care oferă refugiu sigur imigranților ilegali, a început în anii 1980, în timpul valului de refugiați din America Centrală către Statele Unite.

Conform manualelor de instruire ale stângii radicale din cadrul Conferinței privind politicile alternative la nivel statal și local din sfârșitul anilor 1970 și 1980, exista un plan de radicalizare a administrațiilor municipale și statale pentru a transforma America. Radicalizarea orașelor și statelor „albastre” vizate s-a potrivit perfect cu mișcarea orașelor-sanctuar. Astăzi, există aproximativ 20 de orașe mari și 13 state care au adoptat statutul de sanctuar, cu politici, legi și reglementări care împiedică aplicarea legii federale și, în special, a legilor federale privind imigrația.

Pe lângă sumele uriașe de bani care finanțează schimbările politice radicale la nivel de stat și municipal, în ultimele decenii, liderii radicalizați ai guvernelor statale și municipale au adoptat din ce în ce mai mult politica de reducere a finanțării poliției și au fost corupți prin mită din fondurile publice. De asemenea, aceștia au devenit din ce în ce mai militanți în utilizarea autorității lor pentru a încălca, obstrucționa și sfida aplicarea legilor federale privind imigrația.

Frustrarea acumulată din cauza lipsei de responsabilitate pentru alegerile discutabile, a crimelor grave de sediție comise de clasa politică împotriva poporului american și a radicalizării și destrămării legii și ordinii într-un număr tot mai mare de orașe demoralizează cetățenii americani. Trump trebuie să se asigure că aceste trei aspecte sunt abordate prompt și decisiv pentru a garanta că America rămâne o republică constituțională independentă.

Eșecul de a obține rezultate vizibile în aceste trei domenii problematice ar demoraliza cu siguranță baza republicană, ar reduce rata de participare la vot și ar pune în pericol majoritatea republicană din Congres. O majoritate democrată în Camera Reprezentanților nu numai că ar deraia agenda lui Trump, dar ar duce la o a treia procedură de destituire și la condiții care ar amenința integritatea și continuitatea Statelor Unite.

Share this: Facebook

X

